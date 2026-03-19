Más allá de la demencia: la vacuna contra el herpes zóster podría reducir el riesgo de infarto y ACV

Vacunarse contra la culebrilla reduce significativamente el riesgo de demencia, accidentes cerebrovasculares y eventos cardíacos en la población adulta mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunar a los adultos mayores contra el herpes zóster, popularmente conocido como culebrilla, podría ofrecer beneficios que van más allá de evitar la reactivación del virus varicela-zóster; estudios recientes sugieren que la inmunización está asociada con un menor riesgo de demencia, accidente cerebrovascular e incluso alguna reducción en la incidencia de infartos, según informó el medio británico The Guardian.

A modo de ejemplo, aunque la vacuna Shingrix, recomendada en Estados Unidos y Reino Unido, muestra más del 90% de efectividad para prevenir la enfermedad en adultos mayores de 50 años con sistemas inmunitarios sanos, solo cerca del 35% de los adultos estadounidenses mayores de 60 años la recibieron, de acuerdo con los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia sanitaria estadounidense.

Un estudio realizado por Emily Rayens, investigadora postdoctoral del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente Southern California, un sistema hospitalario líder en EE. UU., halló una reducción del 51% en el riesgo de demencia para quienes recibieron Shingrix, incluso tras ajustar variables sociales y de estilo de vida. Rayens señaló al medio que “hay pruebas contundentes de la relación entre las vacunas contra el herpes zóster y un menor riesgo de demencia”.

El virus varicela-zóster y sus secuelas: de la culebrilla al deterioro neurológico

Los adultos mayores vacunados contra el herpes zóster presentan menos complicaciones graves a largo plazo SALUD CSIC

La culebrilla es consecuencia de la reactivación del virus varicela-zóster, que permanece latente en los ganglios cercanos a la médula espinal tras un episodio previo de varicela.

Aunque cualquiera que haya tenido varicela puede desarrollar culebrilla en cualquier momento de su vida, la incidencia crece a partir de los 50 años y se agrava en personas inmunosuprimidas, según el CDC. Habitualmente, el primer síntoma es dolor, seguido de erupción y ampollas en una franja cutánea situada en un solo lado del cuerpo. Otros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y fatiga.

La tasa de hospitalización por complicaciones oscila entre el 1% y el 4%, y el número de fallecimientos rara vez supera las 100 muertes anuales en Estados Unidos, indicó el CDC.

Las complicaciones pueden ser graves: entre un 10% y un 18% de quienes desarrollan culebrilla sufrirán neuralgia posherpética, una afección caracterizada por dolor intenso y de larga duración en nervios y piel. El riesgo de desarrollar esta complicación aumenta con la edad, según precisó la profesora emérita Rosanne Leipzig, de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

El virus varicela-zóster, causante de la culebrilla, permanece latente y puede reactivarse en personas de más de 50 años o inmunosuprimidas (Freepik)

La vacunación, su eficacia y nuevas evidencias sobre beneficios secundarios

El Shingrix, específico para prevenir la culebrilla, se diferencia de la vacuna contra la varicela. Mientras la primera está pensada para adultos mayores, la segunda se administra fundamentalmente a niños. El CDC recomienda que los adultos a partir de los 50 años reciban dos dosis con un intervalo de dos a seis meses. Además, las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden iniciar la segunda dosis entre uno y dos meses después de la primera.

La protección de Shingrix se mantiene entre cuatro y hasta once años, según los estudios publicados en la revista científica Annals of Internal Medicine y la base de datos de literatura científica Science Direct, aunque la duración máxima observada corresponde a una investigación financiada por el fabricante. No completar el esquema con dos dosis reduce notablemente la eficacia. La cobertura, sin embargo, es baja: apenas un tercio de los adultos estadounidenses de más de 60 años están vacunados, tendencia consistente con otras campañas de inmunización en ese país.

Entre los efectos adversos más comunes destacan el dolor y la hinchazón en el lugar de la aplicación, junto a síntomas similares a los de una gripe leve, que suelen desaparecer en uno o dos días. Leipzig indicó que las personas mayores de 70 años experimentan menos efectos secundarios que los adultos más jóvenes.

Las recomendaciones del CDC establecen que todos los adultos de 50 años o más reciban dos dosis de Shingrix para prevenir la culebrilla y sus secuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relación entre vacunación y menor riesgo de demencia, infarto y accidente cerebrovascular

Diversos estudios realizados en años anteriores identificaron una posible asociación entre la infección por el virus varicela-zóster y un aumento en el riesgo de demencia, aunque algunos investigadores presentaron hallazgos contrarios, según indica el medio británico. La mayoría de esos trabajos se centraron en una vacuna menos efectiva y actualmente discontinuada. Las investigaciones recientes sobre Shingrix muestran resultados más prometedores.

Pascal Geldsetzer, profesor asistente de medicina en la Stanford University, identificó dos hipótesis principales: una es que la activación persistente de virus latentes actuaría como un “estrés crónico” para el sistema inmunológico, acelerando procesos inflamatorios vinculados con enfermedades neurodegenerativas. Otra es que el refuerzo inmunitario proporcionado por la vacuna podría beneficiar a la salud cerebral más allá de la protección antiviral. Geldsetzer estimó: “Podríamos contar con una intervención muy asequible, escalable y disponible para la prevención —o incluso el tratamiento— de la demencia”.

Las pruebas sobre beneficios cardíacos también son prometedoras. Una revisión citada de 19 estudios, publicada en 2025, encontró que cualquier esquema de vacunación contra la culebrilla se asocia con un riesgo menor de infarto y accidente cerebrovascular en comparación con no recibir la vacuna. La explicación fisiopatológica aún no está clara, aunque el vínculo estadístico entre la inmunización y la reducción de estos eventos permanece en los estudios observacionales recientes.

Las evidencias recientes asocian la inmunización contra la culebrilla con menor incidencia de eventos cardiovasculares y protección frente al deterioro neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones, limitaciones y quiénes deben vacunarse

El CDC aconseja la vacunación con Shingrix para todos los adultos a partir de los 50 años y para mayores de 19 con sistemas inmunodeprimidos. Solo deben abstenerse quienes padecen un episodio activo de culebrilla, estén embarazadas o hayan sufrido una reacción alérgica previa a Shingrix.

Para los adultos más jóvenes que desarrollan la enfermedad antes de los 50 años, la recomendación es esperar a alcanzar esa edad antes de considerar la inmunización, detalló el doctor Andrew Wallach, responsable médico de atención ambulatoria en NYC Health + Hospitals. Actualmente, la mayoría de los seguros y el plan de Medicare parte D en Estados Unidos financian la inmunización para quienes reúnan los requisitos.

La vacuna contra la varicela introducida en 1995 permite que nuevas generaciones eviten la enfermedad primaria y el riesgo futuro de culebrilla, aunque casos poco frecuentes de ambos cuadros aún pueden registrarse en personas vacunadas de niños.

En caso de desarrollar la culebrilla, el tratamiento consiste en fármacos antivirales que muestran mayor eficacia cuando se inician dentro de las primeras 72 horas tras la aparición del sarpullido. Consultar con un profesional apenas aparezcan los primeros signos de la infección resulta clave.