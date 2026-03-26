Cómo el cerebro puede interpretar en segundos lo que ve

El cerebro humano sintetiza la información visual en resúmenes estadísticos desde las fases iniciales del procesamiento visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que interpretamos lo que vemos podría ser mucho más rápida y eficiente de lo que se pensaba. Un nuevo estudio sugiere que el sistema visual no espera a etapas avanzadas para organizar la información: comienza a hacerlo casi desde el inicio.

Investigadores del Institute for Basic Science (IBS), en Corea del Sur, demostraron que el cerebro humano transforma datos visuales complejos en resúmenes estadísticos desde fases muy tempranas. El trabajo, que replantea cómo se comprende la percepción, indica que la mente extrae el “sentido general” de una escena antes de procesar cada uno de sus elementos por separado. El estudio fue publicado en la revista Advanced Science.

Un sistema que prioriza lo esencial desde el inicio

Cuando una persona observa una escena en movimiento —por ejemplo, una multitud o una lluvia de objetos— no analiza cada elemento de manera individual. En cambio, el cerebro sintetiza esa información en indicadores globales, como la dirección promedio del movimiento o qué tan dispersos están los distintos elementos.

La percepción de conjunto permite al cerebro captar el sentido general de una escena antes de analizar detalles individuales, optimizando la eficiencia cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo permite captar rápidamente la estructura general del entorno. Es una forma de ahorrar recursos: en lugar de procesar miles de detalles, el sistema visual construye un resumen que facilita la interpretación.

“Lo especialmente llamativo es que esta transformación comienza ya en la corteza visual primaria”, explicó Lee Doyun, coautor del trabajo. Se trata de una región que recibe la información directamente desde los ojos y que, hasta ahora, se asociaba solo con el análisis de rasgos simples.

Para entender este proceso, puede pensarse en una escena con múltiples puntos en movimiento. En lugar de seguir cada trayectoria, el cerebro calcula valores generales, como hacia dónde se dirige el conjunto o qué tan dispersos están esos movimientos.

El estudio identifica la transición desde el procesamiento sensorial básico en la corteza visual hasta representaciones abstractas en la corteza parietal posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cálculos permiten construir una idea general de la escena. Así, el cerebro puede reconocer patrones sin analizar cada elemento por separado.

Este fenómeno, conocido como percepción de conjunto, permite tomar decisiones rápidas en entornos complejos, algo clave para la supervivencia y la interacción cotidiana.

Experimentos con ratones y el descubrimiento del mecanismo

Para estudiar este proceso, los investigadores diseñaron un experimento con ratones entrenados para clasificar estímulos visuales compuestos por puntos en movimiento, que seguía una dirección distinta, lo que generaba escenas visuales complejas.

Los animales debían identificar la dirección general del conjunto, incluso cuando los movimientos individuales variaban mucho. Los resultados mostraron que lograban hacerlo con precisión, lo que indica que no respondían a un elemento aislado, sino al patrón global.

Los experimentos con ratones muestran que la actividad neuronal colectiva codifica patrones globales en lugar de respuestas individuales aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante técnicas de imagen cerebral, el equipo registró la actividad neuronal en distintas regiones. Aunque pocas neuronas respondían de forma individual a la dirección promedio, el conjunto de la actividad permitía codificar esa información de manera robusta.

Del procesamiento sensorial a la interpretación abstracta

El trabajo también identificó diferencias en el rol de distintas áreas del cerebro. Mientras la corteza visual primaria genera estos resúmenes iniciales, otras regiones, como la corteza parietal posterior, transforman esa información en representaciones más abstractas.

Estos patrones están vinculados con la toma de decisiones y la conducta. Es decir, el sistema pasa de datos sensoriales básicos a interpretaciones útiles para actuar.

Además, el estudio muestra que el aprendizaje y el contexto influyen en este proceso. Durante ciertas tareas, la representación de la información visual se ajusta según la experiencia previa, lo que indica que incluso las primeras etapas del procesamiento no son completamente fijas.

El procesamiento visual se adapta al aprendizaje y la experiencia previa, ajustando la representación de la información según el contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más llamativos es la importancia de las neuronas que, en apariencia, no están especializadas en una función concreta. Aunque estas células no muestran respuestas claras de manera individual, en conjunto contribuyen a representar la información global.

Este tipo de codificación distribuida sugiere que el cerebro funciona como una red colaborativa, donde el significado emerge de la actividad conjunta y no de unidades aisladas.

Implicancias para la ciencia y la tecnología

Los resultados ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo el cerebro procesa información compleja en entornos dinámicos. Comprender estos mecanismos podría ayudar a explicar cómo se forman las percepciones y cómo se toman decisiones en situaciones inciertas.

Además, estos principios podrían aplicarse en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La capacidad de resumir información compleja de manera eficiente es una de las grandes metas en áreas como la visión por computadora.

El Institute for Basic Science destacó que este tipo de hallazgos puede inspirar modelos computacionales que imiten la organización del cerebro, mejorando su capacidad de aprendizaje y adaptación.

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