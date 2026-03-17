Una “huella neural” revela cómo el cerebro descifra y se adapta a las intenciones de los demás

El estudio de la Universidad de Zúrich identifica una huella neural que revela cómo el cerebro humano se adapta a las intenciones de los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpretar lo que otra persona piensa o hará a continuación es una habilidad cotidiana, pero también uno de los procesos más complejos del cerebro humano. En cada interacción, este ajusta de forma constante sus expectativas, incluso cuando la información es incompleta o cambia de manera inesperada. Ahora, un hallazgo científico podría ayudar a entender mejor este proceso.

El descubrimiento de una huella neural podría transformar la forma en que se evalúan los trastornos sociales. Un estudio de la Universidad de Zúrich, basado en resonancia magnética funcional y con la participación de más de 570 voluntarios, mostró que el cerebro ajusta su percepción de otras personas durante las interacciones, incluso cuando las expectativas iniciales resultan incorrectas.

Los investigadores comprobaron que ciertos patrones de activación permiten anticipar con alta precisión la capacidad de adaptación social.

Estos resultados, publicados en la revista Nature Neuroscience, sugieren nuevas herramientas clínicas para detectar de manera temprana y monitorear condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA) o el trastorno límite de la personalidad, mediante mediciones objetivas del comportamiento.

El estudio de la Universidad de Zúrich identifica una huella neural que revela cómo el cerebro humano se adapta a las intenciones de los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Christian Ruff, profesor de neuroeconomía, junto al investigador Gökhan Aydogan, diseñó un experimento en el que los participantes jugaron múltiples rondas de piedra, papel o tijera, enfrentándose tanto a personas como a sistemas artificiales.

A través de un modelo computacional, lograron medir con qué rapidez cada individuo ajustaba su estrategia según el comportamiento del oponente.

Los resultados evidenciaron una gran variabilidad entre los participantes. Algunas personas adaptaban su comportamiento rápidamente, mientras que otras necesitaban más tiempo para identificar patrones y modificar sus decisiones.

Cómo el cerebro ajusta su percepción social

El análisis de las imágenes cerebrales permitió identificar varias regiones implicadas en este proceso, conocido como mentalización adaptativa. Entre ellas se destaca la corteza temporoparietal, clave para interpretar las intenciones de otros, y la corteza prefrontal dorsomedial, vinculada a la evaluación de información social.

La corteza temporoparietal y la corteza prefrontal dorsomedial participan en la mentalización adaptativa, fundamental para interpretar las intenciones ajenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se observó un aumento de actividad en la ínsula anterior cuando las expectativas sobre el comportamiento ajeno no se cumplían, lo que indica la necesidad de ajustar la interpretación. En paralelo, la corteza prefrontal ventrolateral interviene en la actualización de esa percepción, reflejando un procesamiento continuo y dinámico.

La huella neural y las diferencias individuales

El estudio introduce el concepto de huella neural, un patrón específico de actividad que permite predecir la capacidad de adaptación social con una precisión cercana al 90%. Este resultado se mantuvo incluso al analizar participantes cuyos datos no habían sido utilizados para entrenar el modelo, lo que refuerza la robustez del hallazgo.

Además, los investigadores identificaron diferencias en la respuesta cerebral según el tipo de interacción. Aunque la red de mentalización se activa tanto frente a humanos como a sistemas artificiales, el esfuerzo neuronal es mayor cuando se trata de interpretar conductas humanas, debido a su mayor complejidad e imprevisibilidad.

Este contraste evidencia la especialización del cerebro para procesar información social en contextos reales.

El esfuerzo neuronal es mayor cuando el cerebro interpreta conductas humanas, evidenciando su especialización en el procesamiento de información social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones clínicas del estudio son relevantes. Contar con una huella neural cuantificable permitiría evaluar de forma más precisa la cognición social en distintos trastornos, así como seguir la evolución de los pacientes durante el tratamiento.

Según los autores, este enfoque podría dar lugar a pruebas cerebrales rápidas y confiables para medir la adaptación social y ajustar intervenciones terapéuticas de manera más personalizada.

En este sentido, la huella neural se perfila como un posible marcador objetivo, capaz de complementar las evaluaciones tradicionales basadas en la observación conductual.

Un cambio en el estudio de la cognición social

A diferencia de investigaciones previas basadas en tareas estáticas, este trabajo analizó interacciones dinámicas y repetidas, más cercanas a la vida cotidiana. Esto permitió observar que la adaptación social no es un rasgo fijo, sino un proceso que evoluciona constantemente en función del comportamiento de los demás.

Este enfoque ofrece una visión más precisa de las diferencias individuales y mejora la comprensión de cómo el cerebro gestiona las relaciones sociales.

Los resultados sugieren que, en el futuro, el análisis de la actividad cerebral podría convertirse en una herramienta clave para evaluar la capacidad de adaptación social y optimizar el diseño de terapias en salud mental.