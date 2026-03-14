Ciencia

El magnesio muestra eficacia en el tratamiento del estreñimiento funcional, según estudios

Ensayos clínicos y revisiones científicas señalan que suplementos y aguas con magnesio mejoran la frecuencia y consistencia de las heces en adultos y niños bajo supervisión médica

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Aguas minerales y suplementos con
Aguas minerales y suplementos con magnesio muestran eficacia tanto en adultos como en niños, bajo control médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral esencial involucrado en numerosos procesos fisiológicos y, desde hace décadas, se utiliza como laxante osmótico para tratar el estreñimiento. Su administración, ya sea en suplementos o mediante aguas minerales ricas en magnesio, cuenta con respaldo de investigaciones clínicas y el consenso de sociedades médicas internacionales. No obstante, la dosificación, la función renal y las posibles interacciones medicamentosas deben ser evaluadas antes de iniciar el tratamiento.

Diversos ensayos clínicos han destacado que el magnesio incrementa la frecuencia y mejora la consistencia de las heces en personas con estreñimiento funcional, tanto en adultos como en niños. Según la revista médica japonesa Journal of Gastroenterology, un estudio demostró que el óxido de magnesio permitió una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes, con una tasa de respuesta del 70,6% frente al 25% del grupo placebo. Estos resultados se obtuvieron sin registro de eventos adversos graves, aunque los especialistas insisten en la necesidad de controlar la función renal, en especial en adultos mayores o pacientes con insuficiencia.

El magnesio actúa como un laxante osmótico, lo que significa que atrae agua hacia el intestino, ablanda las heces y facilita su evacuación. Entre las presentaciones más empleadas se encuentran el hidróxido de magnesio —conocido como leche de magnesia— y el óxido de magnesio, así como aguas minerales ricas en magnesio y sulfato.

Un metaanálisis publicado por el National Institutes of Health (NIH) concluyó que las aguas minerales con alto contenido de magnesio y sulfato incrementan la frecuencia de evacuaciones y mejoran la consistencia de las heces en personas con estreñimiento crónico. Estos resultados pueden observarse a partir de la segunda semana de tratamiento y son mayores cuando la dosis supera los 20 milimoles de magnesio diarios.

Relación entre ingesta dietética de magnesio y prevalencia de estreñimiento

Estudios clínicos demuestran que el
Estudios clínicos demuestran que el magnesio favorece la evacuación intestinal y mejora la calidad de vida en pacientes con estreñimiento funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) en Estados Unidos informó que una mayor ingesta dietética de magnesio se asocia con una menor prevalencia de estreñimiento, especialmente en hombres adultos. La relación, no obstante, depende del criterio diagnóstico utilizado —ya sea la frecuencia o la consistencia de las heces— y no fue significativa en mujeres.

Investigaciones recientes plantean que la fuente de magnesio, ya sea suplementaria o proveniente de los alimentos, puede influir en la respuesta al tratamiento. El consumo de vegetales de hoja verde, frutos secos y semillas puede complementar la terapia farmacológica, aunque los efectos clínicos son más evidentes con suplementos o aguas minerales enriquecidas.

Seguridad, recomendaciones y advertencias

El hidróxido de magnesio es una opción de primera línea para el estreñimiento ocasional. Ante el estreñimiento crónico, es recomendable consultar con un especialista para adaptar el tratamiento a los antecedentes clínicos. El portal de salud estadounidense WebMD advierte que la automedicación sin control médico puede suponer un riesgo, sobre todo en poblaciones vulnerables.

El uso prolongado de suplementos de magnesio debe ser monitoreado para evitar el riesgo de hipermagnesemia, especialmente en personas con insuficiencia renal o en quienes reciben medicación que pueda alterar el metabolismo de este mineral. Los síntomas de un exceso de magnesio pueden incluir náuseas, debilidad muscular, hipotensión y alteraciones en el ritmo cardíaco.

Por este motivo, los especialistas recomiendan realizar controles periódicos y ajustar la dosis según la edad, el estado de salud general y la respuesta clínica del paciente. La consulta médica resulta fundamental para definir la indicación y duración del tratamiento de forma segura.

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