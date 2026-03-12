Por qué el cerebro responde con más velocidad ante buenas noticias inesperadas, según la ciencia

Un estudio en la University of Colorado Boulder revela que las recompensas inesperadas aceleran el movimiento humano en solo 220 milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona recibe una buena noticia inesperada —un premio, un reconocimiento o una sorpresa agradable— no solo cambia su estado de ánimo. También puede cambiar la manera en que se mueve.

Un estudio realizado por ingenieros y neurocientíficos de la University of Colorado Boulder demostró que las recompensas inesperadas pueden aumentar la velocidad de los movimientos humanos en apenas 220 milisegundos, una fracción de segundo.

El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, revela una conexión directa entre la motivación y el sistema motor del cuerpo, mediada por la dopamina, un neurotransmisor clave en los circuitos de recompensa del cerebro.

Además de aportar una explicación científica a fenómenos cotidianos —como moverse con más energía cuando algo entusiasma—, la investigación abre nuevas posibilidades para monitorear enfermedades neurológicas que afectan el movimiento.

Cómo la sorpresa activa el movimiento

La dopamina, neurotransmisor clave del cerebro, conecta la sorpresa positiva con un aumento inmediato en la velocidad motora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dopamina suele asociarse con sensaciones de placer o motivación, pero su papel es más amplio. Este neurotransmisor participa en el aprendizaje, la toma de decisiones y también en la regulación del movimiento.

El nuevo estudio buscó responder una pregunta central en neurociencia: cómo se conecta la motivación con la energía física que utilizamos para movernos.

Para entenderlo, los investigadores analizaron qué ocurre cuando una persona recibe una recompensa inesperada. Los resultados mostraron que, cuando el cerebro detecta una gratificación mejor de lo previsto, los circuitos dopaminérgicos se activan rápidamente y aumentan el “vigor” del movimiento.

En términos simples, el cerebro interpreta la sorpresa positiva como una señal de valor y responde impulsando una acción más rápida o más enérgica.

Alaa Ahmed, profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la University of Colorado Boulder, ejemplificó este fenómeno: “Cuando vas al aeropuerto a recibir a tus padres, quizá corres para alcanzarlos, mientras que para saludar a un colega solo caminas”. Estas diferencias reflejan cómo el contexto motivacional influye en la ejecución física.

El estudio sugiere que la forma en que una persona se mueve tras una sorpresa positiva puede ofrecer información valiosa para el diagnóstico de enfermedades que afectan la motivación y el sistema moto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estudiar este fenómeno en condiciones controladas, los científicos diseñaron una tarea experimental en la que los participantes debían mover un joystick hacia objetivos ubicados en las esquinas de una pantalla.

Cada objetivo tenía una probabilidad distinta de recompensa:

Uno garantizaba un premio

Otro no ofrecía ninguno

Dos presentaban probabilidades intermedias

Mientras los voluntarios realizaban los movimientos, los investigadores registraron la velocidad, la fuerza y el tiempo de respuesta.

El análisis permitió observar cómo las expectativas influyen en el comportamiento motor. Los participantes tendían a moverse más rápido hacia objetivos con mayor probabilidad de recompensa. Pero el efecto más llamativo apareció cuando el premio era inesperado.

Dopamina, recompensa y velocidad: hallazgos clave

Cuando los voluntarios recibían una recompensa mejor de lo que anticipaban, el aumento en la energía del movimiento aparecía aproximadamente 220 milisegundos después de la señal sonora que indicaba el premio.

Aunque esta diferencia es casi imperceptible en la vida diaria, puede medirse con precisión en el laboratorio.

El experimento demostró que la motivación modifica la energía física, incrementando el vigor del movimiento ante premios inesperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Colin Korbisch explicó que el factor determinante no era la recompensa en sí, sino el elemento sorpresa. Cuando el resultado era completamente predecible, el incremento de velocidad desaparecía.

En otras palabras, el cerebro responde con mayor intensidad cuando algo positivo ocurre contra todo pronóstico.

El efecto de las experiencias previas

El estudio también mostró que la historia reciente influye en el comportamiento motor.

Cuando los participantes recibían varias recompensas consecutivas, sus movimientos tendían a volverse progresivamente más rápidos. En cambio, una secuencia de resultados negativos reducía el vigor de las acciones posteriores.

Este patrón refleja un principio clásico de la neurociencia: el cerebro ajusta continuamente sus expectativas sobre el valor de las acciones basándose en la experiencia reciente.

Más allá de explicar comportamientos cotidianos, los resultados tienen implicancias clínicas relevantes.

Los hallazgos abren posibilidades para detectar alteraciones en el sistema dopaminérgico vinculadas a enfermedades como el Parkinson o la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson o algunos cuadros depresivos afectan los sistemas dopaminérgicos del cerebro. Entre sus síntomas se encuentran la lentitud de movimientos, la falta de energía física y la disminución de la motivación.

Según los investigadores, medir cambios sutiles en la velocidad o la intensidad de los movimientos podría convertirse en una forma de detectar alteraciones en esos circuitos antes de que los síntomas se vuelvan evidentes.

En el futuro, sensores digitales o aplicaciones capaces de analizar el ritmo de los movimientos cotidianos podrían ayudar a los médicos a monitorear la salud neurológica de sus pacientes de manera no invasiva.

Motivación, movimiento y salud cerebral

El estudio refuerza una idea cada vez más aceptada en neurociencia: las emociones, la motivación y la acción física están profundamente conectadas.

Una recompensa inesperada no solo genera satisfacción. También desencadena una respuesta corporal inmediata que se traduce en mayor velocidad y energía al moverse.

Comprender cómo funciona este vínculo podría ayudar a desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y seguimiento para enfermedades que afectan tanto la motivación como el movimiento.

En última instancia, el trabajo sugiere que algo tan cotidiano como la forma en que nos movemos puede ofrecer pistas valiosas sobre el funcionamiento interno del cerebro.