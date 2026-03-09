Qué factores cotidianos pueden alterar el equilibrio hormonal y por qué la alimentación cumple un rol clave

Las hormonas influyen directamente en la energía, el peso corporal y la salud mental según expertas entrevistadas en el ZOE podcast (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Las hormonas regulan funciones esenciales del organismo y, cuando se desequilibran, pueden causar fatiga, variaciones de peso y alteraciones en la salud mental.

De acuerdo con la Dra. Helen O’Neill y la Dra. Federica Amati, entrevistadas en el pódcast británico de divulgación científica ZOE podcast, la alimentación influye en el equilibrio hormonal y en la prevención de complicaciones.

El abordaje de condiciones frecuentes como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), según cifras validadas por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Endocrinología, y la endometriosis permite comprender mejor la relación entre hormonas y bienestar, e identificar acciones concretas para mejorar la salud diaria.

Las hormonas impactan en la energía, el peso corporal y la salud mental al actuar como mensajeros químicos que conectan distintos sistemas del cuerpo.

Las recomendaciones para el equilibrio hormonal incluyen seguir la dieta mediterránea, evitar el alcohol y el tabaco, y realizar chequeos médicos periódicos (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Según las expertas, factores como la dieta, el estilo de vida y la exposición a sustancias químicas disruptoras influyen directamente en los niveles hormonales y producen síntomas como fatiga persistente, cambios anímicos o dificultad para controlar el peso. Recomendaron priorizar una nutrición variada y realizar chequeos periódicos para detectar y corregir posibles alteraciones.

Las funciones hormonales se encuentran en el centro del metabolismo, la reproducción, el sistema inmune, la inflamación, las funciones cognitivas y el ciclo reproductivo. La genetista reproductiva Helen O’Neill señaló que “la producción de hormonas no se limita a las glándulas clásicas como la tiroides, las suprarrenales, los ovarios o los testículos, sino que también se sintetizan en el tejido graso y el tubo digestivo”.

Por su parte, la experta en nutrición Federica Amati destacó que “existen pequeñas fábricas de hormonas en el intestino, dependientes de los nutrientes de la dieta”. Además resaltó: “Tanto hombres como mujeres producen hormonas como testosterona y estrógeno; la creencia de que solo las mujeres son hormonales responde a prejuicios y malentendidos históricos”.

Cómo las hormonas modifican energía, peso y salud mental

El desequilibrio hormonal puede presentarse con síntomas sutiles. “Señales como fatiga crónica, ansiedad, irritabilidad o bajo ánimo pueden indicar falta de sincronía hormonal", señaló O’Neill. Estos síntomas suelen atribuirse a factores externos o hábitos poco saludables y eso retrasa el reconocimiento de problemas internos.

El desequilibrio hormonal puede manifestarse en síntomas como fatiga persistente, cambios anímicos y dificultad para controlar el peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta también puntualizó que el estrés, las etapas vitales, adolescencia, embarazo, menopausia, y condiciones médicas concretas afectan la estabilidad hormonal.

Incluso déficits menores, como la falta de yodo, pueden alterar la producción de hormonas tiroideas y repercutir en el ánimo, la energía y la concentración. Cambios injustificados en el peso, sensibilidad al frío y caída del cabello pueden indicar alteraciones hormonales que requieren evaluación médica.

Dieta y microbiota: factores para el equilibrio hormonal

Una alimentación adecuada es esencial para la producción y el funcionamiento de las hormonas. “Dentro del intestino tenemos pequeñas fábricas de hormonas que dependen de lo que comemos”, aseguró Amati. Esto significa que la calidad de la dieta incide directamente en el metabolismo y el bienestar general.

La especialista recomendó una dieta rica en fibra y alimentos fermentados para favorecer la microbiota intestinal, que participa en la síntesis de hormonas intestinales reguladoras del apetito, como el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y el polipéptido YY (PYY).

La dieta rica en fibra, vegetales variados y grasas saludables favorece el equilibrio hormonal y la función metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad vegetal, al menos 30 tipos diferentes de vegetales por semana, junto con grasas saludables como pescado azul, nueces y semillas, además de micronutrientes como yodo y zinc, constituyen elementos esenciales para el equilibrio hormonal.

Investigaciones citadas en el ZOE podcast muestran que una dieta basada en estos principios puede mejorar síntomas del síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis con resultados comparables o superiores a ciertos tratamientos farmacológicos.

“Es fundamental evitar suplementos y medicamentos sin un diagnóstico hormonal previo”, subrayó Amati. Señaló que los cambios sostenidos en la alimentación suelen ser más efectivos y previenen complicaciones metabólicas o reproductivas.

La expertas advirtieron que usar suplementos o fármacos sin evaluación médica puede provocar efectos adversos y señaló que modificar los hábitos alimentarios de forma sostenida suele ser más efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

O’Neill advirtió, para el caso de los hombres, sobre el riesgo de administrar testosterona sin necesidad médica, ya que puede causar infertilidad y otros problemas de salud. Cambios simples, como dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol al menos tres meses antes de buscar un embarazo, pueden mejorar la calidad espermática y disminuir riesgos en la descendencia.

Síndrome de ovario poliquístico, endometriosis y desórdenes hormonales frecuentes

Algunas condiciones asociadas al desequilibrio hormonal requieren atención médica especializada y mayor comprensión social. O’Neill informó que el síndrome de ovario poliquístico afecta actualmente a una de cada 10 mujeres y suele estar subdiagnosticado. Además del aumento de peso y las dificultades reproductivas, el SOP frecuentemente se acompaña de depresión, hirsutismo (exceso de vello) y caída de cabello.

La endometriosis es otra condición que, según las cifras de la Sociedad Internacional de Endocrinología y la Organización Mundial de la Salud, afecta a millones de mujeres.

Se caracteriza por dolor intenso y síntomas inespecíficos que pueden confundirse con otros trastornos digestivos o ginecológicos. Amati señaló que el diagnóstico puede demorarse hasta nueve años, en parte por la normalización social del dolor menstrual y la falta de reconocimiento clínico.

La endometriosis, caracterizada por dolor intenso, puede tardar hasta nueve años en diagnosticarse debido a la normalización social del dolor menstrual (Europa Press)

Las expertas remarcaron que recientes avances hicieron posible que las herramientas de diagnóstico domiciliario y los análisis de grandes bases de datos permitan acelerar la identificación y el abordaje de estos trastornos. Para la endometriosis, síntomas como el dolor durante la defecación pueden ser clave para anticipar el diagnóstico y mejorar el acceso a un tratamiento adecuado.

Las condiciones hormonales, sobre todo las que afectan a mujeres en edad reproductiva, requieren un enfoque personalizado y una mayor inversión en investigación científica.