Nuevas señales celulares revelan claves sobre cómo el microambiente modifica el destino de focos tumorales iniciales en esófago

Investigadores de la University of Cambridge revelan cómo los fibroblastos pueden proteger los primeros focos del cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los tumores microscópicos que aparecen en el organismo llegan a convertirse en cáncer. De hecho, muchos desaparecen antes de que siquiera puedan detectarse. Entonces surge una pregunta clave para la investigación oncológica: ¿qué determina que algunos focos celulares anómalos se extingan mientras que otros logran avanzar y transformarse en enfermedad?

Un estudio realizado por investigadores de la University of Cambridge, publicado en la revista Nature, aporta una respuesta inesperada. El destino de esas primeras células alteradas no depende solo de sus propias mutaciones, sino también de la reacción del tejido que las rodea. En particular, ciertas células llamadas fibroblastos pueden modificar el entorno de manera que favorezca la supervivencia de esos focos iniciales.

El hallazgo abre nuevas perspectivas para comprender las etapas más tempranas del cáncer de esófago y sugiere posibles estrategias para detectarlo o frenarlo antes de que progrese.

El papel del entorno celular en el origen del cáncer

En los últimos años, los científicos empezaron a comprender que un tumor no se desarrolla de forma aislada. Al contrario, convive con un conjunto de células, fibras y moléculas que forman lo que se conoce como microambiente tumoral.

Una forma simple de entenderlo es pensar en un barrio. Así como el entorno de una vivienda puede influir en su desarrollo —por ejemplo, si el barrio es seguro, hostil o favorable—, el destino de una célula anómala también está condicionado por las células que la rodean.

El estudio publicado en Nature identifica el microambiente tumoral y la interacción celular como factores críticos en la progresión del cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células que inician un tumor acumulan mutaciones que les permiten multiplicarse de manera descontrolada. Sin embargo, estas alteraciones genéticas no siempre conducen a una enfermedad. Estudios recientes mostraron que tejidos aparentemente sanos pueden albergar numerosas mutaciones sin que eso derive necesariamente en cáncer.

Por esa razón, los investigadores de Cambridge se propusieron analizar qué ocurre en el tejido circundante cuando aparece un pequeño grupo de células alteradas.

Fibroblastos: arquitectos del tejido

Entre los distintos tipos celulares que forman los tejidos, los fibroblastos cumplen un papel fundamental. Estas células producen fibras y proteínas que mantienen la estructura de órganos y tejidos, además de participar activamente en la reparación de heridas.

Funcionan como una especie de ingenieros del tejido, responsables de construir y reorganizar el “andamiaje” que sostiene a las células.

El estudio reveló que, cuando aparece un foco tumoral microscópico, estas células pueden reaccionar ante señales químicas emitidas por las propias células alteradas. Dichas señales suelen indicar que las células están bajo estrés.

Al detectar estas señales, los fibroblastos se activan y generan una red fibrosa alrededor del foco celular. Esa estructura se asemeja a una cicatriz microscópica.

En otras palabras, el tejido construye una especie de estructura protectora que modifica el entorno inmediato. En lugar de facilitar la eliminación del foco tumoral, ese nuevo entorno puede ayudarlo a persistir.

Un refugio inesperado para las células tumorales

El trabajo mostró que esta estructura fibrosa funciona como un soporte que dificulta la eliminación del foco tumoral por parte de las células vecinas.

Para visualizarlo mejor, los investigadores utilizan una analogía arquitectónica: el fibroblasto genera un andamiaje que protege al grupo de células alteradas. Dentro de ese “refugio”, las células pueden sobrevivir y continuar multiplicándose.

Modelos experimentales en ratones y muestras humanas muestran que bloquear la comunicación entre células y fibroblastos reduce focos tumorales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso observaron que algunas células sanas expuestas a este entorno modificado comenzaban a desarrollar características propias de células tumorales.

Este fenómeno sugiere que el entorno celular no solo puede proteger a las células alteradas, sino también favorecer cambios en las células cercanas.

Experimentos con modelos animales y tejido humano

Para analizar el fenómeno con mayor precisión, los investigadores realizaron experimentos en ratones expuestos a sustancias cancerígenas presentes en el humo del tabaco, uno de los principales factores de riesgo del cáncer de esófago.

También examinaron muestras de tejido humano procedentes de pacientes con la enfermedad en fases tempranas.

El equipo empleó herramientas avanzadas como:

secuenciación de ARN unicelular , que permite estudiar la actividad genética de células individuales

rastreo genético , para seguir el origen y evolución de las células alteradas

cultivos tridimensionales, que recrean estructuras de tejido en laboratorio

Herramientas como la secuenciación de ARN y la microscopía confocal permitieron observar el comportamiento de fibroblastos en cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mediante microscopía confocal de alta resolución, pudieron observar con gran detalle la interacción entre las células tumorales y el tejido circundante a lo largo del tiempo.

Los resultados mostraron que la mayoría de los focos celulares iniciales desaparecía espontáneamente. Sin embargo, una fracción lograba persistir gracias al entorno protector generado por los fibroblastos.

Cuando los investigadores bloquearon la comunicación molecular entre las células alteradas y los fibroblastos, esa estructura protectora no se formó con la misma eficacia. Como consecuencia, muchos menos focos tumorales lograron sobrevivir.

Implicancias para la prevención y el diagnóstico temprano

Los científicos también detectaron estructuras celulares similares en muestras de tejido humano, lo que sugiere que este mecanismo podría desempeñar un papel relevante en el desarrollo del cáncer de esófago en personas.

Esto resulta especialmente importante porque este tipo de cáncer suele diagnosticarse en etapas avanzadas, cuando el tratamiento es más complejo.

Según los investigadores, interrumpir la comunicación entre las células tumorales y el tejido circundante podría impedir la formación del entorno protector que favorece la supervivencia de estos focos iniciales.

El estudio también identificó posibles biomarcadores, es decir, señales biológicas que podrían permitir detectar la enfermedad en etapas mucho más tempranas.

Si estas estrategias se confirman en futuros estudios clínicos, podrían abrir la puerta a nuevas formas de prevención y tratamiento.

El trabajo refuerza una idea que cada vez gana más peso en la investigación oncológica: el desarrollo del cáncer no depende únicamente de las células tumorales, sino también del comportamiento del tejido que las rodea.

Comprender ese complejo diálogo celular podría convertirse en una herramienta clave para intervenir antes de que la enfermedad se consolide.