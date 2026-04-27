Un innovador plan de medicina prepaga incentiva la actividad física con reintegros y beneficios para deportistas

Swiss Medical lanzó Sport Plan, una propuesta orientada a deportistas que combina reintegro en gimnasios y cobertura ampliada en especialidades relacionadas al deporte

La Organización Mundial de la Salud sostiene que la actividad física regular es determinante tanto para la salud física como mental. Entre los adultos, contribuye a la prevención y control de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y la diabetes.

Además, disminuye los síntomas de depresión y ansiedad, y promueve la salud cerebral y el bienestar general. En el caso de niños y adolescentes, fomenta la formación de huesos saludables, impulsa el desarrollo óptimo de músculos y favorece tanto el crecimiento físico como el desarrollo motor y cognitivo, de acuerdo al organismo internacional.

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El nuevo plan que premia la actividad física regular

En ese contexto, la compañía Swiss Medical anunció el lanzamiento de Sport Plan, una variante en su oferta de medicina prepaga diseñada específicamente para quienes realizan deporte de manera regular.

Este nuevo esquema responde a la creciente alianza entre hábitos saludables y propuestas de las empresas de salud a nivel internacional. Varios estudios científicos han comprobado una reducción del riesgo de muerte entre 20% y 35% en personas que practican ejercicio habitual, junto con mejoras evidentes en el bienestar psicológico y la calidad de vida.

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La Organización Mundial de la Salud destaca que la actividad física regular ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles como cardiovasculares, cáncer y diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa de Swiss Medical no es aislada en el panorama argentino, sino que forma parte de una transformación mayor que busca integrar la vida activa con el acceso a servicios sanitarios de calidad. El vicepresidente de Swiss Medical, Facundo Belocopitt, indicó al medio que el objetivo central de la empresa es propiciar que las personas “vivan más y mejor”, y subrayó que alentar la práctica deportiva regular es una de las herramientas más eficaces para concretarlo.

Sport Plan introduce como innovación central el reintegro de gastos en gimnasios y actividades deportivas diversas. Belocopitt detalló: “Lo interesante es que el reintegro puede usarse tanto para cubrir parte de la cuota de un gimnasio como para cualquier actividad deportiva: clases de pádel, tenis, yoga, pilates, o lo que sea que a la persona le guste hacer”. Una característica sobresaliente de la propuesta es que no se acota a una disciplina única. La cobertura reconoce y estimula todos los formatos de ejercicio físico, incluyendo prácticas individuales o grupales, formales o recreativas.

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La evidencia internacional respalda el efecto del deporte en la longevidad

La visión de Swiss Medical se sustenta en estudios como el Copenhagen City Heart Study, que identificaron en actividades específicas del deporte un impacto significativo en la esperanza de vida. Por ejemplo, la práctica de tenis puede asociarse, según esa investigación, a un aumento de hasta 9,7 años en la expectativa de vida.

El nuevo plan de medicina prepaga de Swiss Medical que incentiva la actividad física

A escala operativa, Sport Plan amplía la cobertura en áreas médicas fundamentales para quienes practican deporte: incluye consultas sin límite y reintegros en especialidades como nutrición, traumatología, kinesiología y rehabilitación. También abarca estudios orientados a la mejora del rendimiento físico. Los usuarios tendrán acceso a exámenes especializados y a servicios enfocados en la prevención de lesiones y el acompañamiento integral de la actividad física.

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En complemento a los servicios médicos habituales, Sport Plan suma beneficios exclusivos para deportistas. Entre ellos, figuran descuentos en indumentaria deportiva, acceso a productos de recuperación como saunas, baños de frío o botas de presoterapia, además de la posibilidad de realizar estudios especializados como el análisis biomecánico de la marcha.

Una de las preguntas centrales que responde el nuevo programa es de qué modo un plan médico puede incentivar la actividad física y aportar beneficios concretos a sus miembros.

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Según los datos informados por Swiss Medical, Sport Plan permite acceder a reintegros en gimnasios y otras actividades deportivas, amplía la cobertura en especialidades clave para quienes practican deporte y suma descuentos en insumos y tecnologías de recuperación. Además, incorpora estudios de diagnóstico vinculados al desempeño físico, configurando una opción integral pensada para quienes sostienen rutinas de ejercicio frecuentes.

El plan de Swiss Medical amplía la cobertura médica para quienes practican deporte, incluyendo consultas ilimitadas en nutrición, kinesiología y traumatología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confluencia entre salud y actividad física, validada por organismos como la OMS y sustentada en investigaciones de referencia, es el eje conceptual que articula la iniciativa.

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El lanzamiento de Sport Plan ocurre en el marco de un proceso de desarrollo institucional más amplio. Swiss Medical inauguró recientemente un nuevo centro médico en Recoleta, con una capacidad de atención que supera las 40.000 personas mensuales. Esta apertura se integra a otras realizadas en Pilar y al Sanatorio Nordelta, consolidando la estrategia de crecimiento y diversificación de servicios de la compañía en el mercado argentino.