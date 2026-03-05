Ciencia

Una dieta alta en grasas podría acelerar la progresión de un tipo de cáncer de mama, según científicos

En un estudio, observaron cómo células tumorales responden a los niveles elevados de lípidos

Guardar
Una dieta alta en grasas
Una dieta alta en grasas acelera el desarrollo y la invasión del cáncer de mama triple negativo, según un estudio de la Universidad de Princeton. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta alta en grasas puede tener un impacto directo en el desarrollo del cáncer de mama triple negativo.

Se trata de un tipo de tumor que no presenta receptores de estrógeno, progesterona ni HER2 en sus células, lo que dificulta su tratamiento con terapias hormonales o dirigidas.

Investigadores de la Universidad de Princeton de los Estados Unidos demostraron que el entorno con más lípidos acelera el crecimiento y la invasión tumoral. Los resultados se publicaron en la revista APL Bioengineering.

El modelo microfluídico 3D simula
El modelo microfluídico 3D simula las condiciones del cuerpo para analizar cómo la dieta influye en el comportamiento tumoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usaron un modelo microfluídico tridimensional que simula el flujo real de nutrientes en el cuerpo.

Se cultivaron células de cáncer de mama triple negativo bajo cinco condiciones distintas: basal, alta insulina, alta glucosa, alta cetona y alta grasa.

El objetivo fue observar cómo responde el tumor frente a diferentes estados metabólicos y si la presencia de más lípidos cambia su comportamiento.

Las células tumorales expuestas a
Las células tumorales expuestas a altos niveles de lípidos muestran mayor tamaño, invasividad y formación de cavidades internas en laboratorio./Freepik Archivo

“Adoptamos el enfoque de construir tumores idénticos diseñados y cultivarlos en condiciones que imitan la composición de la sangre de pacientes bajo diferentes estados dietéticos”, dijo la autora principal Celeste Nelson.

“Esperábamos identificar condiciones dietéticas que enlentecieran el crecimiento tumoral. En cambio, encontramos una condición dietética, una dieta alta en grasas, aceleró el crecimiento tumoral.”

Cuando la dieta cambia el destino tumoral

La dieta alta en grasa
La dieta alta en grasa se caracteriza por un elevado aporte de lípidos que puede influir en el comportamiento de células tumorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores buscaron superar las limitaciones de los modelos tradicionales.

En la mayoría de los experimentos previos, los cultivos celulares y los modelos animales no reproducen ni el flujo constante de nutrientes ni la complejidad real del entorno humano.

Para aislar el efecto de los lípidos, se utilizó un medio enriquecido con 4% de albúmina rica en lípidos, simulando una condición hiperlipidémica.

El aumento de la expresión
El aumento de la expresión del gen MMP1 en ambientes ricos en grasa está relacionado con la invasión y diseminación celular en el cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco estuvo en analizar si una dieta alta en grasas modifica la estructura, el crecimiento y la invasión de las células tumorales en comparación con otros escenarios bioquímicos representativos de estados posprandiales, diabéticos y cetogénicos.

El modelo permitió ver cómo los cambios bioquímicos influyen en la motilidad celular y en la expresión de genes que favorecen la invasión y la remodelación de la matriz extracelular.

Así se buscó entender si el entorno rico en lípidos vuelve a las células más agresivas.

Cómo se hizo el estudio y qué se halló

Los científicos registraron en detalle
Los científicos registraron en detalle los efectos metabólicos de los nutrientes ricos en grasas/Universidad de Princeton

Las células de cáncer de mama triple negativo mostraron tasas de proliferación y morfología similares en las cinco condiciones cuando se cultivaron en dos dimensiones.

Sin embargo, al crecer en el modelo tridimensional, los tumores bajo condiciones altas en grasa se volvieron más grandes e invasivos.

“En el modelo microfluídico 3D, las condiciones altas en grasa aceleran el crecimiento y la invasión tumoral y provocan la formación de cavidades huecas”, señalaron los investigadores.

Estas cavidades se formaron en el interior de los tumores a partir del sexto día de cultivo, mientras que los tumores en condiciones basales se mantuvieron sólidos.

La dieta alta en grasas
La dieta alta en grasas induce cambios metabólicos que favorecen la fosforilación oxidativa como fuente principal de energía en las células tumorales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis genético reveló que la expresión del gen MMP1 aumentó en ambientes con alto contenido de lípidos. MMP1 es una enzima que degrada la matriz extracelular y favorece la diseminación celular.

A pesar del mayor tamaño y la invasión, no se detectó un aumento en la proliferación ni en la muerte celular por apoptosis o ferroptosis.

El estudio lo resume: “Nuestros resultados muestran que los tumores con alta grasa forman regiones huecas sin aumentar la proliferación o muerte celular”.

El equipo también midió la fuente de energía celular. Bajo condiciones altas en grasa, las células tumorales dependieron más de la fosforilación oxidativa, un proceso que ocurre en las mitocondrias y produce energía a partir de oxígeno, en comparación con la glucólisis, que predominó en otras condiciones.

El análisis descartó que la viscosidad del medio fuese responsable de los cambios observados, lo que refuerza que la composición química es la causa principal del comportamiento más agresivo.

Limitaciones, recomendaciones y futuro

El equipo planea investigar cómo
El equipo planea investigar cómo la dieta influye en la respuesta a la quimioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo desarrollado no incluye la respuesta inmune ni la microbiota, factores presentes en el cuerpo humano que también influyen en el desarrollo tumoral.

La investigación se publicó en
La investigación se publicó en la revista APL Bioengineering (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reconocen que sus hallazgos representan solo una parte de la compleja relación entre dieta y cáncer.

El equipo planea evaluar si los tumores responden de manera diferente a la quimioterapia bajo distintas condiciones dietéticas.

El uso de modelos que simulan el flujo real de nutrientes permite ver conexiones antes invisibles entre la alimentación y el cáncer de mama triple negativo.

La investigación concluyó que replicar el entorno bioquímico del plasma humano en laboratorio puede ayudar a entender mejor el impacto de la dieta en el destino tumoral y abrir puertas para el diseño de nuevas estrategias clínicas.

Ahora se espera aplicar el enfoque a otros subtipos de cáncer de mama y a diferentes terapias para ampliar las posibilidades en los tratamientos futuros.

Temas Relacionados

Cáncer de mama triple negativoCrecimiento tumoralDieta alta en grasasCáncerTumoresSalud femeninaÚltimas noticiasOncología

Últimas Noticias

Cambios epigenéticos y ADN cerebral: un nuevo hallazgo ayuda a entender el avance del Alzheimer

Científicos de Mayo Clinic descubren que ciertos cambios en la actividad genética del cerebro pueden marcar el ritmo del deterioro en personas con esta patología. Cómo este avance puede brindar terapias más eficaces

Cambios epigenéticos y ADN cerebral:

Descubren cómo un tipo de hantavirus de Sudamérica ingresa a las células humanas

El patógeno puede transmitirse a partir de roedores y de otras personas afectadas. Fue estudiado por investigadores de los Estados Unidos. Cómo fue el primer paso hacia una vacuna

Descubren cómo un tipo de

El sueño profundo rompe la sincronía entre la respiración y la actividad cerebral, afirma un estudio

Un avance experimental en modelos animales revela que la desconexión entre ambos procesos ocurre especialmente durante las ondas delta, mientras que en la vigilia y bajo anestesia se mantiene la coordinación

El sueño profundo rompe la

Obesidad: por qué el reto no es solo bajar de peso y cuáles son las claves para lograr resultados duraderos

Especialistas advierten que las estrategias más efectivas incluyen acompañamiento profesional, educación nutricional y otras herramientas para preservar la salud metabólica

Obesidad: por qué el reto

Día Mundial de VPH: el virus del papiloma humano puede afectar al 80% de la población

La identificación precoz de infecciones persistentes por genotipos de alto riesgo es clave. Los últimos avances presentados en 27° Congreso Europeo de Oncología Ginecológica

Día Mundial de VPH: el
DEPORTES
10 frases de Úbeda tras

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

Los mejores memes de la goleada de Boca ante Lanús: Tomás Aranda, Miguel Merentiel, Paredes y Úbeda fueron los elegidos

La historia de Tomás Aranda, el admirador de Riquelme y Messi que le devolvió el fútbol a Boca en el triunfo ante Lanús

Impacto en la Fórmula 1 por la drástica decisión que tomó Aston Martin para el GP de Australia

TELESHOW
El desafortunado comentario de Yanina

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Dee Bridgewater, leyenda viva del

Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

Sonia Ruíz y el monstruoso costumbrismo que desafía al tiempo

Cómo el plástico conquistó el mundo hasta acumularse en los cerebros humanos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen