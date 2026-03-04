Día Mundial de VPH: el virus del papiloma humano puede afectar al 80% de la población

La infección persistente por los VPH de alto riesgo puede evolucionar a cáncer (freepik)

Cada 4 de marzo, se conmemora el Día Mundial de concientización contra el virus del papiloma humano (VPH), una jornada destinada a combatir el desconocimiento y promover la prevención.

En Argentina, especialistas y organismos de salud recuerdan que cerca del 80% de las personas contraerán VPH apenas inicien su vida sexual, según datos de la Sociedad Argentina para el Estudio del Virus del Papiloma Humano (SAEVPH).

El Día Mundial del VPH impulsa una campaña que, bajo el lema “¿Qué hacer cuando no sabés qué hacer?”, brinda información validada sobre la infección, el modo de transmisión, la relación directa con varios tipos de cáncer —principalmente de cuello uterino— y las estrategias efectivas para su prevención, incluida la vacunación gratuita y el diagnóstico precoz.

Conocer estos aspectos resulta esencial para que la población tome decisiones informadas y reduzca el impacto del VPH en la salud pública.

Qué es el virus del papiloma humano

Con una incidencia estimada en cuatro de cada cinco personas a nivel global, el virus del papiloma humano motiva campañas educativas y estrategias preventivas para disminuir su impacto (Imagen ilustrativa Infobae)

“El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que afecta a todas las personas independientemente de su género. Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal”, indica el Ministerio de Salud de la Nación. El principal mecanismo de contagio es el contacto sexual sin preservativo.

La mayoría de los infectadas se recupera espontáneamente, pero el 12% de mujeres de 30 años conserva infecciones persistentes por genotipos de alto riesgo. Estas variantes se consideran la causa principal del cáncer de cuello uterino y, en menor medida, de tumores anales, de pene, vagina, vulva y orofaringe.

Detectar el VPH no implica una emergencia, pero sí exige estudios y seguimiento especializado. “El diagnóstico de VPH no implica alarma inmediata, pero sí requiere evaluación especializada mediante colposcopía y seguimiento adecuado. Cuando se detectan lesiones de bajo grado existen tratamientos no invasivos aprobados por ANMAT”, explicó el profesor Silvio Tatti, presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio del VPH, a propósito de la campaña.

Tatti destacó, además, la relevancia del acompañamiento psicológico: “El acompañamiento emocional es clave, porque la llamada ‘espera vigilada’ puede generar ansiedad e incertidumbre en muchas pacientes”.

Alcance del VPH y su impacto en la salud pública

En Argentina, se detectan anualmente cerca de 4.500 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y aproximadamente 2.500 mujeres mueren por esta causa, cifras que, según el Ministerio de Salud, podrían reducirse con diagnóstico temprano y acceso a información adecuada.

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que afecta a todas las personas independientemente de su género (Europa Press)

En el plano internacional, se estima que cuatro de cada cinco personas estarán en contacto con el VPH a lo largo de su vida.

Esta amplia incidencia transforma al virus en un reto clave para los sistemas de salud, lo que justifica campañas que promuevan la prevención y acompañamiento informado.

Detalles y objetivos de la campaña internacional

La actual campaña titulada “¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer?” se lanza en simultáneo en Argentina y Europa, con el respaldo de la European Society of Gynaecology y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Su prioridad consiste en orientar a quienes reciben por primera vez el diagnóstico de VPH, proporcionando guías educativas, materiales descargables y asesoramiento de especialistas.

El profesor Tatti subrayó que la campaña busca además disminuir el estigma y la ansiedad asociados a un test positivo. Por su parte, Yann Gaslain, director ejecutivo de Procare Health, resaltó la importancia de ofrecer recursos para que los pacientes y sus familias adopten decisiones respaldadas por información probada, facilitando el acceso al tratamiento adecuado.

Nueva evidencia clínica en el tratamiento del VPH

Un ensayo controlado con 124 mujeres en España evidenció mayor reducción del virus del papiloma humano tras el uso de este gel respecto a la observación convencional, con efectos positivos sobre la calidad de vida y la tolerancia

En el 27º Congreso Europeo de Oncología Ginecológica (ESGO 2026), se presentaron los hallazgos principales del estudio PALOMA 2, dirigido en España por Procare Health y Yann Gaslain.

Este ensayo, realizado sobre 124 mujeres con infección persistente por VPH de alto riesgo y lesiones de bajo grado, evaluó los resultados del tratamiento con Papilocare frente a la “espera vigilada”.

De acuerdo con el Anexo Técnico del estudio PALOMA 2, a los seis meses de seguimiento, el grupo tratado con Papilocare® mostró un aclaramiento viral del 88% en comparación con el 53% de quienes solo fueron observadas. Al año, el beneficio persistió: 77% de las tratadas lograron aclaramiento viral frente a 50% del grupo control.

Gaslain enfatizó que “esa diferencia estadísticamente significativa se mantuvo incluso al año de haber finalizado el tratamiento”. Además, el estudio documentó mejoras en calidad de vida, reducción del estrés y buena tolerancia sin reportar efectos adversos relevantes.

El gel cuenta con aprobación de la ANMAT en Argentina y certificación europea MDR. Actualmente, está disponible en más de 65 países.

Prevención y recomendaciones para la población

La prevención del VPH se basa principalmente en la vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) constituye la principal herramienta para evitar la transmisión y las enfermedades asociadas a este virus, según el Ministerio de Salud de la Nación. Al recibir la vacuna en las edades recomendadas, se logra una protección eficaz frente a infecciones que pueden derivar en verrugas genitales y distintos tipos de cáncer.

El esquema nacional establece una única dosis de la vacuna para niñas y niños a los 11 años. Para quienes no completaron la vacunación en el momento indicado, el acceso permanece disponible para mujeres nacidas a partir del año 2000 y varones nacidos desde 2006, siempre que tengan menos de 26 años.

Entre los 11 y 20 años, una sola dosis resulta suficiente, de acuerdo con lo difundido por Ministerio de Salud de la Nación. En el caso de personas que inician o completan el esquema entre los 21 y 26 años, se requiere la aplicación de dos dosis con un intervalo de seis meses.

La estrategia también contempla a quienes presentan condiciones de inmunocompromiso, como personas con VIH, trasplantadas o diagnosticadas con enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática juvenil, enfermedad inflamatoria intestinal o dermatomiositis, entre otras). Para estos grupos, la recomendación es administrar tres dosis, espaciadas a los 0, 2 y 6 meses. La vacuna se distribuye en hospitales y centros de atención primaria de todo el país.