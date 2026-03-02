Cómo será el otoño 2026 en Argentina: las temperaturas y precipitaciones según el pronóstico trimestral

El Servicio Meteorológico Nacional publica trimestralmente proyecciones climáticas basadas en modelos globales y nacionales (Gráfico: SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico trimestral para marzo, abril y mayo de 2026, y anticipó que amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal y variaciones regionales en las precipitaciones.

El informe se basa en un consenso de modelos climáticos internacionales y nacionales, y proporciona una perspectiva probabilística que debe interpretarse sobre el valor medio del trimestre.

El pronóstico utiliza el sistema de terciles, que divide el registro histórico en tres categorías: inferior, normal y superior a la normal. Este enfoque permite identificar las regiones con mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio, aunque no anticipa valores extremos puntuales ni variaciones dentro del trimestre. Por este motivo, el organismo recomienda mantenerse actualizado con los reportes diarios y semanales y consultar las alertas tempranas para eventos de alto impacto.

La información está destinada a orientar la toma de decisiones sectoriales, pero el Servicio Meteorológico Nacional subraya que la responsabilidad sobre el uso de estos datos recae en el usuario y que la interpretación correcta exige comprender sus limitaciones metodológicas.

Regiones con mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal

El pronóstico de otoño 2026 anticipa temperaturas superiores a la normal en diversas regiones del país (Freepik)

Según el pronóstico, existe mayor probabilidad de temperatura media superior a la normal en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

Por su parte, el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral presentan probabilidad de registrar valores normales o superiores a la normal. El tercil superior implica valores aproximadamente 0,5 °C por encima del promedio del período, aunque estas cifras pueden variar según la región y la serie histórica analizada.

El informe aclara que las oscilaciones subestacionales y fenómenos de escala sinóptica continuarán afectando la temperatura, por lo que no se descartan episodios aislados de calor o frío fuera de la tendencia general.

Pronóstico de precipitaciones: qué dicen las tendencias región por región

Las precipitaciones previstas para el trimestre muestran variaciones importantes según la zona geográfica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de precipitaciones, el pronóstico señala una mayor probabilidad de valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Mientras que las provincias del Noroeste y el sur de la Patagonia podrían experimentar precipitaciones superiores a la normal, mientras que en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, la tendencia es a registros normales o inferiores a la normal.

El área en blanco en los mapas oficiales indica regiones donde no hay una categoría con mayor probabilidad asignada, por lo que se debe considerar la climatología del trimestre como referencia.

Consideraciones técnicas y advertencias para la interpretación

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda interpretar los datos con precaución y considerar sus limitaciones técnicas

El Servicio Meteorológico Nacional enfatiza que el pronóstico trimestral no predice valores puntuales ni la distribución intra-trimestral de temperatura o precipitación, y que los eventos extremos pueden ocurrir incluso en regiones pronosticadas como normales o inferiores. El informe se fundamenta en el análisis de modelos globales y nacionales y en la evolución de condiciones oceánicas y atmosféricas, como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En ausencia de forzantes claros, la probabilidad de cada categoría se equipara al 33,3%, en línea con la climatología.

Se recomienda consultar periódicamente tanto los pronósticos diarios como las perspectivas semanales y los sistemas de alerta temprana, ya que estos permiten anticipar eventos meteorológicos de alto impacto que escapan a la escala estacional.

Impactos esperados y recomendaciones para sectores sensibles

La tendencia hacia temperaturas superiores a la normal y las variaciones en las precipitaciones pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la planificación de actividades en las regiones señaladas. El Servicio Meteorológico Nacional sugiere a los productores, autoridades y población en general que utilicen esta información como orientación preliminar y complementen sus decisiones con reportes más actualizados y específicos durante el trimestre.