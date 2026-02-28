Ciencia

El fenómeno boomerang obliga a revisar modelos de riesgos sísmicos a nivel global

El hallazgo pone en evidencia una dinámica sísmica donde la ruptura de la falla cambia de dirección durante el evento, generando así una segunda propagación que puede intensificar el impacto y dificultar su pronóstico

El terremoto boomerang desafía los
El terremoto boomerang desafía los modelos tradicionales de ruptura sísmica al invertir su dirección durante el mismo evento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos ha logrado identificar y describir un evento sísmico que desafía las ideas tradicionales sobre el comportamiento de los terremotos: el fenómeno boomerang.

A diferencia de los sismos convencionales, cuya ruptura se desplaza de manera lineal a lo largo de la falla, este fenómeno exhibe un patrón inusual: la ruptura avanza en una dirección, se detiene y luego regresa rápidamente en sentido contrario, generando una segunda ola, en ocasiones incluso más rápida que la inicial.

Según el análisis difundido por la revista de divulgación Muy Interesante, esta dinámica genera una liberación de energía que “rebota” dentro de la falla, como haría un búmeran. Así, la propagación sísmica puede amplificar el impacto del terremoto, extender la zona afectada y complicar la labor de los sismólogos para predecir daños y consecuencias. Este comportamiento obliga a reconsiderar la interpretación de la información procedente de los registros sísmicos tradicionales.

¿Qué ejemplos de terremotos boomerang se han registrado en el mundo?

El caso más emblemático de un terremoto boomerang ocurrió en 2016 en la Dorsal Central del Atlántico, cerca de la isla de Ascensión. La ruptura sísmica inicial avanzó a lo largo de la falla, se detuvo y luego regresó a gran velocidad en sentido contrario. Este evento fue documentado gracias a una red de sensores submarinos capaces de captar con precisión tanto el avance como el retroceso de la fractura.

Se trató de la primera vez que los científicos observaron el efecto boomerang en un contexto natural, lo que confirmó que el fenómeno no es una curiosidad limitada al laboratorio. Los datos mostraron que la segunda propagación, en sentido inverso, fue más rápida que la inicial y liberó más energía en menos tiempo, generando un riesgo mayor para el entorno cercano.

El hallazgo motivó la revisión de registros sísmicos históricos con el objetivo de detectar posibles casos de propagaciones similares que antes habían pasado inadvertidas. Paralelamente, se iniciaron nuevas investigaciones para comprender bajo qué condiciones puede presentarse el fenómeno en otras regiones del mundo.

La identificación de terremotos boomerang
La identificación de terremotos boomerang amplía el conocimiento sobre la propagación sísmica y obliga a revisar estrategias de monitoreo y prevención (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

¿Qué revelan los estudios y simulaciones recientes sobre los terremotos boomerang en fallas simples?

A partir del caso documentado en el Atlántico, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y colaboradores internacionales desarrollaron un estudio detallado, cuyos resultados se publicaron en la revista científica AGU Advances.

Mediante la utilización de modelos computacionales avanzados, los especialistas simularon diferentes escenarios: variaron la longitud de la fractura, el punto de inicio del sismo y las condiciones de fricción en la falla.

Los hallazgos demostraron que el fenómeno boomerang no requiere condiciones geológicas excepcionales ni fallas especialmente complejas. Bajo ciertas circunstancias, la ruptura puede invertir su dirección de manera espontánea, incluso en fallas rectas y simples. Esta inversión acontece cuando la energía acumulada y la fricción local permiten que la ruptura se detenga y regrese, generando una segunda propagación más veloz.

El estudio advierte que la frecuencia de los terremotos boomerang podría estar subestimada, ya que los métodos tradicionales de monitoreo pueden no detectar este comportamiento invertido.

Para la comunidad geológica, estos hallazgos impulsan una revisión de los modelos de riesgos sísmicos y de las implicancias para zonas previamente consideradas menos vulnerables a los terremotos de gran envergadura.

El caso de la Dorsal
El caso de la Dorsal Central del Atlántico en 2016 documenta la primera observación natural de un terremoto boomerang cerca de la isla de Ascensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué papel juegan la fricción y la dinámica en los terremotos boomerang?

La fricción actúa como uno de los factores determinantes en la aparición del efecto. Las simulaciones indican que, cuando la fricción disminuye a nivel local en la falla, la ruptura puede detenerse y luego invertir su sentido, liberando así la energía acumulada en dirección opuesta. Este cambio abrupto ocurre con mayor facilidad cuando el sismo se inicia cerca de un punto donde la resistencia es menor.

La dinámica de la ruptura depende también de la longitud de la fractura y de la distribución de energía almacenada en la roca. Si la energía acumulada es suficiente y la resistencia baja, la ruptura tiene capacidad de regresar a gran velocidad, produciendo una propagación más intensa que la original. Este mecanismo puede pasar desapercibido en los registros convencionales, ya que la inversión suele ocurrir de forma breve y rápida.

Las condiciones para que se produzca este fenómeno no exigen configuraciones geológicas complejas, señalando que podrían darse terremotos boomerang en muchas más fallas de las que se pensaba. Esta conclusión adquiere importancia en la planificación sísmica y en la identificación de áreas con riesgo potencial.

¿Cómo afectan los terremotos boomerang a la evaluación del riesgo sísmico y la predicción de daños?

La existencia de terremotos boomerang implica que las áreas de riesgo sísmico serían más extensas de lo calculado con modelos previos. Si la ruptura de una falla cambia de dirección y acelera su propagación, se amplía el área afectada y puede aumentar significativamente la magnitud de los daños. Este contexto obliga a revisar los modelos de predicción y a actualizar los sistemas de monitoreo para detectar señales que adviertan sobre el inicio de una propagación invertida.

Expertos señalan que ignorar el efecto boomerang podría resultar en una subestimación del potencial destructivo de ciertos terremotos. Por ese motivo, integrar este fenómeno en los análisis de riesgos resulta fundamental para mejorar la prevención, la preparación y la respuesta ante emergencias sísmicas, según Muy Interesante.

