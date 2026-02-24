Cómo el cerebro puede ayudar a eliminar la grasa que no se pierde con dieta ni ejercicio

Un estudio identifica una vía cerebral que permite eliminar incluso la grasa corporal más resistente a dieta y ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, perder peso se explicó casi exclusivamente en términos de alimentación y actividad física. Sin embargo, la ciencia viene demostrando que el metabolismo es mucho más complejo y que el cerebro cumple un papel central en la regulación de la grasa corporal.

En este contexto, un estudio de la Washington University School of Medicine en St. Louis (WUSTL) identificó una vía cerebral capaz de movilizar incluso los depósitos de grasa más resistentes, un hallazgo que podría redefinir el abordaje de la obesidad y de ciertas enfermedades metabólicas.

La investigación, publicada en Nature Metabolism, mostró que, en modelos animales, la activación de este mecanismo permitió eliminar gran parte de la grasa corporal en pocos días sin modificar la dieta. Aunque los resultados aún se encuentran en fase experimental, el descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la relación entre el cerebro y el almacenamiento energético.

Reservas que el cuerpo protege

No toda la grasa cumple la misma función ni responde igual a la pérdida de peso. Existen depósitos que permanecen casi intactos incluso cuando una persona adelgaza. Estas reservas, localizadas en la médula ósea, en manos y pies y alrededor de algunas glándulas, actúan como una especie de “ahorro metabólico” destinado a situaciones de necesidad.

El descubrimiento demuestra que el cerebro regula directamente la quema de grasa a través de circuitos metabólicos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico identificó en estas regiones células denominadas adipocitos estables, caracterizadas por su resistencia a los métodos convencionales de adelgazamiento. Más allá de almacenar energía, estos depósitos cumplen funciones protectoras, especialmente para los huesos y el sistema endocrino.

Puede pensarse en ellos como un fondo de emergencia: el organismo evita utilizarlos porque su pérdida podría comprometer estructuras y procesos fisiológicos importantes.

El cerebro como regulador del metabolismo

El hallazgo central del estudio es que el cerebro puede intervenir de forma directa en la utilización de estas reservas.

Los investigadores observaron que la hormona leptina, cuando se administra en el cerebro, activa un circuito metabólico que modifica la forma en que el organismo gestiona la grasa. Esta hormona es conocida por participar en el control del apetito, pero el nuevo trabajo demuestra que también puede influir en la utilización de depósitos resistentes.

La hormona leptina, administrada en el cerebro, activa un mecanismo que consume depósitos energéticos considerados inamovibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activarse esta vía, el cuerpo reduce la protección sobre esos adipocitos y comienza a utilizarlos como fuente de energía. El proceso se acompañó de descensos en glucosa e insulina, indicadores clave del metabolismo. Lo llamativo es que el efecto no dependió de una menor ingesta de alimentos. En otras palabras, el cambio se originó en la regulación neural del metabolismo, no en la conducta alimentaria.

Resultados observados en modelos animales

En ratones, la administración cerebral de leptina desencadenó una reducción marcada de la grasa corporal en pocos días, incluidos los depósitos considerados más difíciles de movilizar.

Este resultado sorprendió a los investigadores porque desafía la idea de que ciertos tejidos adiposos son prácticamente inalterables bajo condiciones normales. El estudio demuestra que el cerebro ejerce un control más profundo sobre la distribución y utilización de la grasa de lo que se pensaba.

La identificación de este mecanismo abre la puerta a nuevas estrategias para tratar la obesidad resistente a dieta y ejercicio. Sin embargo, los especialistas advierten que eliminar estas reservas sin control podría tener efectos negativos.

Eliminar grasa estable sin control podría aumentar la fragilidad ósea y afectar el equilibrio metabólico en enfermedades debilitantes (Imagen ilustrativa Infobae)

Dado que la grasa estable cumple funciones protectoras, su pérdida excesiva podría aumentar la fragilidad ósea o afectar el equilibrio metabólico en personas con enfermedades debilitantes. Por ello, cualquier aplicación clínica deberá ser cuidadosamente evaluada.

El objetivo futuro sería desarrollar terapias capaces de activar esta vía de manera selectiva, aprovechando sus beneficios sin comprometer la salud general.

Próximos pasos en la investigación

El equipo de WUSTL planea profundizar en el papel fisiológico de estos adipocitos y en las condiciones que permiten movilizarlos de forma segura. También buscará entender por qué el organismo protege estas reservas y en qué situaciones su utilización resulta beneficiosa.

Este conocimiento podría contribuir a diseñar tratamientos más precisos y personalizados para trastornos metabólicos.

El estudio refuerza la idea de que el peso corporal no depende únicamente de la ingesta o del gasto energético, sino también de complejos circuitos cerebrales que determinan qué reservas se utilizan y cuáles se preservan.

Aunque los resultados todavía se limitan a modelos animales, el descubrimiento aporta una pieza clave para comprender la interacción entre cerebro y metabolismo. En el futuro, este enfoque podría ayudar a desarrollar estrategias terapéuticas que aborden la obesidad desde una perspectiva más integral y biológica.