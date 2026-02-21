Un hallazgo clave podría mejorar la eficacia de los tratamientos para el cáncer de pulmón

El receptor P2RX7 juega un papel clave en la evasión inmunitaria del cáncer de pulmón, dificultando la eficacia de la inmunoterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de Mayo Clinic identificaron un mecanismo que permite a ciertos tumores de cáncer de pulmón debilitar la respuesta del sistema inmune, un fenómeno que podría explicar por qué muchos pacientes no responden plenamente a tratamientos innovadores como la inmunoterapia. El estudio, que se realizó en modelos animales, fue publicado en la revista Cancer Immunology Research.

Cuando el sistema de defensa se vuelve vulnerable

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte a nivel global. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 se diagnosticaron 2,48 millones de nuevos casos y se registraron 1,8 millones de muertes por esta enfermedad en todo el mundo.

En los últimos años, la inmunoterapia —tratamientos que activan las defensas inmunológicas para identificar y eliminar células tumorales— representó un cambio importante en el abordaje de esta enfermedad. Sin embargo, la respuesta clínica sigue siendo desigual.

Una de las razones radica en los linfocitos T reguladores, células cuya función natural es evitar que el sistema inmune reaccione de forma excesiva y dañe tejidos sanos. En condiciones normales, estas células actúan como un freno de seguridad que mantiene el equilibrio defensivo del organismo.

El cáncer de pulmón utiliza el receptor P2RX7 para atraer células inmunosupresoras y reducir la respuesta defensiva del organismo

El problema surge cuando el tumor logra utilizar ese mismo mecanismo para protegerse. “Se apropia de un sistema diseñado para proteger al organismo y lo utiliza a su favor”, explicó Henrique Borges da Silva, inmunólogo de Mayo Clinic y autor principal del estudio.

El receptor P2RX7 y el “camuflaje” tumoral

El análisis de datos de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (el tipo más común de cáncer de pulmón, diferente al de células pequeñas) reveló que los linfocitos T reguladores dentro del tumor presentan niveles elevados del receptor P2RX7. Esta mayor expresión se asocia a peores perspectivas de supervivencia.

La proteína actúa como un sensor que detecta ATP, una molécula liberada por células sometidas a estrés o daño. En el entorno tumoral, esta sustancia se encuentra en altas concentraciones, lo que atrae y activa a los linfocitos T reguladores.

El estudio de Mayo Clinic revela que altos niveles de P2RX7 en linfocitos T reguladores se asocian a un peor pronóstico en cáncer de pulmón no microcítico

Puede pensarse este proceso como si el tumor emitiera señales que convocan a células encargadas de reducir la respuesta inmunitaria. Al llegar, estas células disminuyen la vigilancia del sistema defensivo, lo que facilita que el tumor crezca y se expanda con menor resistencia.

Qué ocurre cuando se bloquea la proteína

Para comprender mejor el fenómeno, los investigadores realizaron experimentos en modelos animales. Al eliminar el receptor P2RX7 de los linfocitos T reguladores, detectaron un crecimiento tumoral más lento y una mayor presencia de células inmunitarias capaces de atacar el cáncer.

Además, el bloqueo de este receptor potenció la cooperación entre distintos componentes del sistema inmune, lo que favoreció la producción de anticuerpos y la organización de estructuras inmunológicas dentro del tumor, factores asociados a mejores resultados clínicos.

La relación entre P2RX7 y la molécula CTLA-4 sugiere que inhibir este receptor disminuye la supresión inmune y potencia la acción anticancerígena

Otro hallazgo relevante fue la relación entre P2RX7 y la molécula CTLA-4, un conocido freno inmunitario. Sin el receptor, los linfocitos T reguladores presentaron niveles menores de esta molécula y una capacidad reducida para suprimir la respuesta defensiva.

En una etapa posterior, el equipo evaluó un fármaco experimental capaz de inhibir P2RX7. Los resultados mostraron una reducción del tamaño tumoral y una menor acumulación de linfocitos T reguladores en el microambiente del cáncer.

Aunque el medicamento aún no está aprobado para uso clínico, los datos sugieren que podría utilizarse en el futuro en combinación con inmunoterapias existentes. La estrategia buscaría potenciar la respuesta inmunitaria al mismo tiempo que se desactiva el mecanismo que el tumor utiliza para evadirla.

Comprender la resistencia para ampliar las opciones terapéuticas

Comprender cómo el receptor P2RX7 ayuda a los tumores a evadir el sistema inmune abre nuevas vías para terapias más personalizadas y eficaces

Los especialistas subrayan que uno de los mayores desafíos actuales en oncología es entender por qué la inmunoterapia funciona en algunos pacientes y no en otros. Este hallazgo aporta una pieza clave al mostrar cómo los tumores pueden manipular células del propio sistema inmunitario para sobrevivir.

Más allá de su relevancia clínica, el estudio también refuerza la idea de que el cáncer no es solo un conjunto de células que crecen sin control, sino un ecosistema complejo donde interactúan el tumor, el sistema inmune y el entorno celular.

Si futuras investigaciones confirman estos resultados en humanos, el receptor P2RX7 podría convertirse en un nuevo objetivo terapéutico capaz de mejorar la eficacia de tratamientos actuales y ofrecer alternativas para pacientes con respuesta limitada.

En un escenario donde la inmunoterapia continúa evolucionando, comprender y bloquear los mecanismos de evasión tumoral representa un paso fundamental para avanzar hacia terapias más efectivas y personalizadas.