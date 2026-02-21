La sustancia P resurge como objetivo en el tratamiento de la migraña

Los nuevos avances científicos abren caminos prometedores en el tratamiento de la migraña al reconsiderar la vía de la sustancia P (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos avances científicos están redefiniendo el tratamiento de la migraña al rescatar vías antes descartadas, en particular la que involucra la sustancia P, lo que podría aportar alternativas a las personas que no responden a los medicamentos disponibles.

Según New Scientist, equipos dirigidos por Messoud Ashina (Universidad de Copenhague), Michael Moskowitz (Universidad de Harvard), Lars Edvinsson (Universidad de Lund), Peter Goadsby (Hospital King’s College de Londres) y la farmacéutica danesa Lundbeck han renovado el interés en esta línea de investigación.

La migraña afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo, y alrededor de un 40% no obtiene beneficio de los tratamientos recientes.

Nuevos descubrimientos en la fisiopatología de la migraña

Las investigaciones recientes han permitido entender de forma más profunda el papel de la sustancia P en la migraña. El equipo de Ashina comprobó que la infusión de esta molécula provoca cefalea en el 71% de individuos que no tienen antecedentes.

Además, la administración de sustancia P induce la dilatación de la arteria temporal superficial, un fenómeno asociado al cuadro clínico de la enfermedad, según New Scientist.

La sustancia P actúa como un neuropéptido liberado por el nervio trigémino. Su acción produce dilatación de vasos sanguíneos, inflamación en las meninges y un aumento en la transmisión de las señales de dolor.

Recientemente se ha demostrado que sustancia P no solo interactúa con el receptor de neurocinina 1, sino también con el receptor MRGPRX2, que, según los científicos, desencadena mecanismos inflamatorios y estimula directamente a las neuronas sensoriales, amplificando la percepción del dolor.

La capacidad de la sustancia P para influir sobre vías múltiples ha reavivado el interés de la comunidad médica. Michael Moskowitz, pionero en el estudio del nervio trigémino, señaló en New Scientist: “Con nuevos conocimientos surgen nuevas posibilidades terapéuticas y, a la luz de lo que sabemos ahora, parece oportuno y prudente retomar las estrategias dirigidas a la sustancia P”.

De los antiguos fracasos a las nuevas esperanzas

En la década de los 90, varios ensayos clínicos con medicamentos orientados a bloquear la sustancia P no mostraron mayor eficacia que el placebo, al centrarse exclusivamente en el receptor de neurocinina 1 y pasar por alto otros receptores relevantes.

Durante más de dos décadas, esta vía fue descartada como prometedora para el tratamiento de la migraña. El retroceso se atribuyó a la mirada limitada sobre los mecanismos de la molécula y a la escasa selectividad de los fármacos probados por aquel entonces.

Actualmente, el desarrollo de anticuerpos monoclonales ha revolucionado el panorama terapéutico. Estos fármacos bloquean directamente moléculas implicadas en el dolor de cabeza y han demostrado mayor eficacia y tolerancia.

Un ejemplo es el bocunebart, un anticuerpo monoclonal experimental que actúa contra PACAP (polipéptido activador de la adenilato ciclasa de la hipófisis). La farmacéutica Lundbeck comunicó resultados iniciales de un ensayo clínico en los que bocunebart redujo de forma significativa el número de días de migraña al mes en comparación con el placebo.

Sin embargo, Lars Edvinsson, uno de los descubridores del vínculo entre PACAP y sustancia P con la migraña, declaró a New Scientist que la relevancia real de estos medicamentos solo podrá evaluarse una vez publicados los datos completos. Lundbeck prevé difundirlos próximamente, mientras el debate sobre estas alternativas crece entre especialistas.

Nuevas terapias y futuro del tratamiento

La introducción de inhibidores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina ha transformado la atención de la migraña en los últimos años, al reducir a la mitad el número de días afectados y acortar la duración de los episodios. Aun así, hasta un 40% de los pacientes no logra una mejora sustancial.

Frente a esta limitación, se exploran nuevas opciones dirigidas a moléculas como sustancia P y PACAP. Los especialistas apuestan por combinar tratamientos que actúan sobre puntos distintos de la red neuroquímica de la migraña para aumentar el porcentaje de éxito.

Peter Goadsby, especialista en el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, remarcó en New Scientist: “El gran reto sigue siendo encontrar nuevas opciones que beneficien a los cientos de millones que no están bien cubiertos por las terapias actuales”.

Moskowitz subrayó que las tres moléculas clave —sustancia P, CGRP y PACAP— afectan la pared vascular meníngea mediante mecanismos independientes. Por ello, el bloqueo conjunto de estas rutas podría ser la estrategia idónea para reducir el número de pacientes que no responden a las terapias.

Pese a las expectativas, expertos como Edvinsson consideran que los medicamentos dirigidos a sustancia P y PACAP probablemente desempeñen un papel complementario y no reemplazarán a los actuales bloqueadores de CGRP, que se libera en cantidades mucho mayores durante los episodios de migraña.

Según fuentes citadas por New Scientist, el futuro del tratamiento de la migraña se orienta hacia una aproximación multimodal destinada a ofrecer soluciones para grupos de pacientes más diversos. Se espera que la siguiente innovación consista en la aplicación coordinada de distintas terapias, lo que ampliaría el horizonte para quienes aún no encuentran alivio.

En este escenario, las nuevas estrategias terapéuticas sumarán herramientas a los tratamientos ya existentes, incrementando el beneficio disponible y permitiendo una atención más adaptada para cada caso.