Síntomas, advertencias y señales de alarma: cuándo la picazón puede indicar un grave problema de salud

El picor o prurito aparece como síntoma asociado tanto a enfermedades de la piel como a trastornos sistémicos y psicológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comezón, o prurito, suele asociarse principalmente a trastornos de la piel, pero investigaciones recientes destacan su papel como síntoma de enfermedades sistémicas y trastornos psicológicos de diversa gravedad.

Tanto Sport Life como PubMed subrayan que esta sensación incómoda, definida como la necesidad urgente de rascarse, puede ser el primer indicio de patologías internas relevantes y no debe limitarse a consideraciones dermatológicas.

Según Sport Life, aunque el prurito es frecuente en afecciones cutáneas como la dermatitis atópica, la urticaria o la psoriasis, también puede surgir como señal de alerta frente a dolencias que afectan órganos internos. De acuerdo con PubMed, su persistencia debe ser motivo de evaluación médica exhaustiva, pues podría estar revelando trastornos subyacentes más allá de la piel.

¿Qué es el picor o prurito?

El prurito se define como una molestia en la piel que provoca el deseo de rascarse y representa uno de los motivos más habituales de consulta médica. Sport Life indica que la sequedad de la piel y factores externos suelen estar detrás de muchos casos, pero PubMed añade que la percepción del picor es resultado de un entramado complejo de vías nerviosas, mediadores periféricos y centrales, y áreas cerebrales.

Los dermatólogos distinguen entre lesiones cutáneas primarias propias de enfermedades de la piel y secundarias causadas por el rascado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas distinguen entre lesiones cutáneas primarias —propias de enfermedades dermatológicas— y lesiones secundarias resultantes del rascado sobre piel previamente sana. Esta distinción es clave para orientar el diagnóstico.

El picor más allá de las enfermedades cutáneas

No todos los casos de prurito implican directamente un problema de la piel. Sport Life destaca que existen múltiples trastornos internos cuyos primeros signos pueden ser cutáneos, incluso si no hay lesiones visibles. Como detalla PubMed, en ausencia de lesiones primarias, suelen observarse pequeñas marcas del rascado, lo que sugiere una posible causa sistémica.

La Academia Española de Dermatología y Venereología, citada por Sport Life, insiste en que el picor sin acompañamiento de manifestaciones cutáneas debe evaluarse minuciosamente, pues podría estar enmascarando problemas graves de otro origen.

Causas sistémicas del picor

Diversos órganos internos pueden estar relacionados con el comezón cuando no existe una causa dermatológica clara. Tanto Sport Life como PubMed coinciden en señalar la insuficiencia renal crónica como uno de los motivos más frecuentes.

La insuficiencia renal crónica representa una de las causas más habituales de picor sin origen dermatológico, según Sport Life y PubMed (Imagen Ilustrativa Infobae)

También figuran las enfermedades hepáticas —incluyendo la colestasis y la cirrosis biliar primaria— y los trastornos endocrinos, especialmente las enfermedades tiroideas y la diabetes.

A ello se añaden los linfomas y otros cánceres hematológicos, así como algunos tumores neuroendocrinos como los carcinoides.

Ambas fuentes reconocen que el empleo prolongado de ciertos medicamentos —antibióticos, antihipertensivos, antidepresivos— puede desencadenar picor incluso en ausencia de alteraciones visibles en la piel.

Causas neurológicas y psicológicas del picor

El componente neurológico y psicológico es central en el desarrollo del prurito. Según PubMed, trastornos del sistema nervioso pueden causar picor aun sin daño dermatológico previo. Sport Life resalta que el síntoma se presenta también en cuadros psiquiátricos como la depresión y determinados trastornos obsesivo-compulsivos.

Estudios publicados en PubMed confirman que trastornos neurológicos pueden provocar prurito incluso en ausencia de lesiones en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente destaca el “delirio de parasitosis”, donde la persona está convencida de tener la piel infestada por parásitos sin que exista evidencia objetiva. Este trastorno se manifiesta con prurito intenso.

El estrés es otro desencadenante relevante. Sport Life señala que el picor relacionado con el estrés es habitual, sobre todo, en mujeres de 15 a 40 años de edad. Se vincula a procesos fisiológicos como cambios en el flujo sanguíneo, aumento de la temperatura cutánea y sudoración, lo que lleva a una mayor liberación de histamina y perpetúa el síntoma.

El impacto de estos mecanismos afecta la calidad de vida, creando un círculo difícil de romper: el picor aumenta la ansiedad y la depresión, que a su vez agravan la sensación y refuerzan el ciclo de rascado.

Diagnóstico y abordaje terapéutico

El diagnóstico del prurito sin causa cutánea evidente exige una evaluación detallada. Según PubMed, los médicos deben revisar cuidadosamente la historia clínica, realizar un examen físico exhaustivo y recurrir a análisis complementarios para identificar posibles enfermedades subyacentes. El proceso suele ser prolongado y requiere un enfoque riguroso.

El prurito sostenido reduce la productividad diaria y afecta negativamente la calidad de vida de quienes lo sufren (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al tratamiento, la variedad de opciones con respaldo científico aún es escasa. PubMed menciona el uso de antihistamínicos orales para casos con afectación cutánea y la fototerapia con radiación ultravioleta como alternativas. Cuando el origen es neurológico central, pueden emplearse medicamentos antiepilépticos o antidepresivos, dependiendo de cada situación y la gravedad del cuadro.

La ausencia de soluciones realmente eficaces representa uno de los grandes desafíos médicos en el manejo del picor persistente.

Importancia para la calidad de vida

Para Sport Life y PubMed, el prurito sostenido tiene un impacto considerable en la vida diaria de quienes lo padecen. Limita la productividad, altera el sueño y puede afectar la salud mental, perjudicando el pronóstico y el seguimiento de las enfermedades de base si no se detecta y trata a tiempo.

Detectar el picor como posible manifestación de enfermedades internas ayuda a perfeccionar los diagnósticos y ajustar el abordaje médico. Sin embargo, siempre ha de evaluarse en conjunto con otros síntomas y hallazgos clínicos, ya que forma parte de un cuadro más amplio que los profesionales deben considerar para el bienestar de los pacientes.