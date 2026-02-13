Ciencia

Un fármaco usado en el cáncer de pulmón podría mejorar el tratamiento de tumores de ovario resistentes

La combinación experimental propuesta por investigadores de Mayo Clinic mostró en modelos de laboratorio una mayor sensibilidad de las células malignas

Guardar
El cáncer de ovario es
El cáncer de ovario es uno de los tumores ginecológicos más letales, con más de 300.000 casos y 200.000 muertes anuales según la OMS (Freepik)

El cáncer de ovario es uno de los tumores ginecológicos más letales a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y datos del observatorio global GLOBOCAN, cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos y se registran más de 200.000 muertes en el mundo.

La alta mortalidad se debe, en gran parte, a que suele detectarse en etapas avanzadas y a que muchos tumores desarrollan resistencia a los tratamientos disponibles.

Ahora, un estudio de Mayo Clinic plantea una posible estrategia para enfrentar uno de los principales desafíos de esta enfermedad: la resistencia terapéutica. Los investigadores analizaron si un fármaco ya aprobado para ciertos tipos de cáncer de pulmón, llamado brigatinib, podría ayudar a que los tratamientos actuales funcionen durante más tiempo en pacientes con cáncer de ovario.

La investigación, fue publicada en la revista científica Science Translational Medicine, se basa en estudios preclínicos realizados en modelos de laboratorio.

Por qué deja de funcionar el tratamiento

En los últimos años se incorporaron medicamentos llamados inhibidores PARP, que actúan sobre una debilidad específica de algunas células cancerosas: su dificultad para reparar el ADN. Estos fármacos representaron un avance importante en pacientes con determinadas alteraciones genéticas.

La alta mortalidad del cáncer
La alta mortalidad del cáncer de ovario se relaciona con diagnósticos en etapas avanzadas y resistencia a los tratamientos disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, en muchos casos el tumor logra adaptarse. Es decir, activa mecanismos internos que le permiten sobrevivir pese al tratamiento. Cuando eso ocurre, la enfermedad puede progresar nuevamente y las opciones terapéuticas se reducen.

El equipo liderado por Arun Kanakkanthara, Ph.D., y John Weroha, M.D., Ph.D., descubrió que esta resistencia puede comenzar muy temprano, incluso desde el inicio de la terapia. Las células tumorales activan rápidamente señales internas que las ayudan a protegerse.

La idea: bloquear la adaptación del tumor

Frente a ese hallazgo, los investigadores probaron una combinación terapéutica: sumar brigatinib a los inhibidores PARP.

Brigatinib ya se utiliza en ciertos cánceres de pulmón porque bloquea señales que permiten a las células tumorales crecer y sobrevivir. La hipótesis fue que, si se inhibían esas señales desde el comienzo, el tumor tendría menos capacidad de adaptarse al tratamiento dirigido.

El hallazgo abre el camino
El hallazgo abre el camino hacia tratamientos personalizados y ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia de la nueva estrategia (Mayo Clinic)

En los modelos experimentales evaluados, la combinación resultó más eficaz que usar cada medicamento por separado. Las células cancerosas mostraron mayor sensibilidad cuando no pudieron activar sus mecanismos de defensa. En términos simples, la estrategia apunta a impedir que el tumor “aprenda” a resistir.

Qué significa este hallazgo

Es importante aclarar que los resultados aún no provienen de ensayos clínicos en pacientes. Sin embargo, el estudio aporta una base científica sólida para avanzar hacia esa etapa.

Una ventaja clave es que brigatinib ya cuenta con aprobación regulatoria para otras indicaciones oncológicas. Esto podría facilitar el diseño de estudios clínicos específicos en cáncer de ovario y acelerar su evaluación.

Los investigadores también observaron que algunos tumores podrían beneficiarse más que otros, lo que abre la puerta a tratamientos más personalizados en el futuro.

El cáncer de ovario sigue siendo una enfermedad compleja. En la mayoría de los casos se diagnostica cuando ya se ha diseminado dentro de la cavidad abdominal. Aunque la cirugía y la quimioterapia continúan siendo pilares del tratamiento, las terapias dirigidas han mejorado el panorama en la última década.

La combinación de brigatinib con
La combinación de brigatinib con inhibidores PARP mostró mayor eficacia en modelos preclínicos frente a las células cancerosas resistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la resistencia farmacológica sigue siendo uno de los principales obstáculos. Cuando el tumor deja de responder, el pronóstico se vuelve más incierto.

Por eso, encontrar formas de bloquear esa resistencia desde el inicio podría representar un avance importante en el abordaje de esta enfermedad.

Próximos pasos

El equipo de Mayo Clinic planea continuar con estudios que permitan evaluar la seguridad y eficacia de esta combinación en pacientes. Solo a través de ensayos clínicos se podrá confirmar si la estrategia mejora realmente la respuesta al tratamiento y prolonga el control de la enfermedad.

Por ahora, el hallazgo no representa una cura, pero sí una nueva línea de investigación prometedora en un campo donde las opciones siguen siendo limitadas.

En oncología, impedir que el tumor se adapte puede ser tan importante como atacarlo. Y esa es precisamente la dirección que propone este nuevo enfoque.

Temas Relacionados

Mayo ClinicEstados UnidosBrigatinibFactor De Transcripción FRA1Resistencia FarmacológicaTratamiento OncológicoNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es el vínculo entre el daltonismo y el retraso en la identificación de cáncer de vejiga que advirtió un estudio

Los resultados muestran que hombres y mujeres con problemas para distinguir colores enfrentan desafíos adicionales en la identificación de señales clínicas, lo que puede complicar la atención temprana

Cuál es el vínculo entre

Qué es la adicción al sexo, cuándo se diagnostica y cómo se puede tratar

Se trata de un incremento del deseo sexual, acompañado de impulso a tener contactos sexuales con otros o a masturbarse. Un experto sexólogo explica los alcances de esta conducta, considerada una adicción en muchos casos que afecta a casi un 6% de la población mundial

Qué es la adicción al

Cáncer colorrectal: por qué la historia de James Van Der Beek marca la importancia de atender las señales tempranas

La muerte del actor puso en primer plano una enfermedad que ya es la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en Estados Unidos y que suele detectarse en etapas avanzadas

Cáncer colorrectal: por qué la

Las medusas llegaron a las playas de Mar del Plata debido al aumento en la temperatura del mar

El incremento sostenido de las marcas térmicas del Atlántico frente a la Costa bonaerense favorece la presencia de aguavivas en la orilla. Qué ocurre a nivel biológico, por qué aparecen más en días de poco oleaje y cuáles son las recomendaciones para actuar ante una picadura

Las medusas llegaron a las

El sorprendente motivo por el que aplazar obligaciones podría ser una estrategia de protección mental

Investigaciones científicas citadas por Vanity Fair revelan que la procrastinación no es necesariamente un defecto de carácter, sino una reacción cerebral ante el malestar anticipado que busca evitar el estrés

El sorprendente motivo por el
DEPORTES
Asombro en los Juegos Olímpicos

Asombro en los Juegos Olímpicos de Invierno porque se agotaron 10 mil preservativos en 72 horas

Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

TELESHOW
El dolor de Ivana Figueiras

El dolor de Ivana Figueiras por la muerte de su abuelo: “Marcaste mi infancia para siempre”

El fenómeno Nuestro Romance: Juan Amón revela cómo una broma entre amigos se volvió el plan de San Valentín

Se abrieron las puertas del estadio: todo el color de los fans en la previa del primer recital de Bad Bunny en River Plate

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

INFOBAE AMÉRICA

La mexicana Elma Correa ganó

La mexicana Elma Correa ganó el Premio Biblioteca Breve con una novela sobre el fin de la inocencia

Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá

Montevideo será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: ex presidentes uruguayos analizarán su impacto en la vida democrática

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza