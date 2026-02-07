Los recuerdos no desaparecen, se “silencian”: cuál es el rol del azúcar en la flexibilidad cerebral, según un estudio

Un estudio revela que el azúcar puede modificar la fortaleza de los recuerdos sin eliminarlos completamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria no es un archivo rígido e inalterable. Por el contrario, el cerebro revisa y ajusta constantemente la información que guarda. Una investigación reciente sugiere que incluso algo tan simple como volver a probar azúcar puede modificar recuerdos ya formados. El hallazgo proviene de científicos del Instituto Friedrich Miescher de Investigación Biomédica y la Universidad de Basilea, y fue publicado en la revista Current Biology.

El estudio demuestra que, en la mosca de la fruta, volver a recibir una recompensa dulce puede debilitar recuerdos asociados a esa misma recompensa. Lejos de borrar la memoria, el cerebro parece “bajarle el volumen”, reduciendo su influencia sobre el comportamiento.

Azúcar y memoria: cómo se puso a prueba la idea

Para investigar este fenómeno, el equipo liderado por Johannes Felsenberg trabajó con Drosophila melanogaster, un organismo ampliamente utilizado en estudios de neurociencia. En el experimento, las moscas fueron entrenadas para asociar ciertos olores con una recompensa de azúcar. Tras ese aprendizaje, buscaban activamente esos olores, ya que los vinculaban con una experiencia positiva.

Experimentos con moscas Drosophila muestran que recibir azúcar en un contexto conocido reduce la preferencia por recuerdos asociados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego ocurrió el paso clave: las moscas recibieron azúcar nuevamente, pero esta vez sin ningún olor asociado. Es decir, obtuvieron la recompensa fuera del contexto en el que habían aprendido a buscarla.

El resultado fue llamativo. Después de esta segunda exposición al azúcar, las moscas dejaron de mostrar una preferencia marcada por los olores que antes reconocían como “premio”. En términos simples, el recuerdo seguía existiendo, pero ya no guiaba su conducta como antes.

No es olvido, es silenciamiento del recuerdo

Uno de los puntos centrales del estudio es que la memoria no desaparece. Los investigadores comprobaron que la llamada “huella de memoria” —el rastro físico que deja un recuerdo en el cerebro— permanece intacta. Sin embargo, ese recuerdo pierde fuerza a la hora de influir en las decisiones del animal.

Una forma sencilla de pensarlo es como una canción conocida que deja de llamarnos la atención: sigue estando en nuestra cabeza, pero ya no nos impulsa a cantarla o buscarla. En este caso, el cerebro de la mosca parece decidir que esa información ya no es tan relevante.

Investigadores del Instituto Friedrich Miescher encontraron que la huella física del recuerdo permanece, aunque pierda relevancia conductual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debilitamiento afectó tanto a recuerdos recientes como a memorias de largo plazo, incluso aquellas que ya estaban consolidadas. Además, el efecto fue específico para la recompensa: no se observó una reducción general de la motivación ni un cambio amplio en el comportamiento.

Un mecanismo distinto al aprendizaje clásico

Otro aspecto clave es que este proceso no depende de los circuitos habituales de la dopamina, un neurotransmisor central en el aprendizaje por recompensa. Esto sugiere que el cerebro cuenta con vías alternativas para ajustar recuerdos sin recurrir a los mecanismos clásicos de “aprender” u “olvidar”.

Los autores proponen que se trata de un sistema paralelo que regula el acceso a la información almacenada. El recuerdo sigue ahí, pero el cerebro decide cuándo usarlo y cuándo dejarlo en segundo plano.

El entorno en el que ocurre la reexposición al azúcar resultó fundamental. El debilitamiento del recuerdo solo se observó cuando las moscas recibían azúcar en un ambiente ya conocido. Si la experiencia ocurría en un lugar nuevo o al mismo tiempo que se incorporaba información novedosa, la memoria permanecía intacta.

El proceso de ajuste de la memoria no utiliza los circuitos tradicionales de dopamina, sugiriendo mecanismos alternativos cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto indica que el cerebro utiliza el contexto como una señal para decidir si vale la pena actualizar un recuerdo. En ambientes familiares, una recompensa “inesperada” puede interpretarse como una señal de que la información previa ya no es tan útil y merece ser reajustada.

Qué puede significar para otros animales y para humanos

Aunque el estudio se realizó en moscas, los investigadores señalan que principios similares ya se observaron en animales más complejos, incluidos los humanos, especialmente en procesos relacionados con el miedo, la adicción y la toma de decisiones.

Comprender cómo el cerebro debilita recuerdos sin borrarlos podría tener implicancias importantes a largo plazo. Por ejemplo, podría ayudar a diseñar estrategias para reducir el impacto de recuerdos perjudiciales —como los asociados a traumas o adicciones— sin necesidad de eliminarlos por completo.

El trabajo del laboratorio de Felsenberg refuerza una idea central en neurociencia: la memoria no existe solo para conservar el pasado, sino para adaptarse al presente. El cerebro necesita recordar, pero también necesita ajustar lo que recuerda para responder mejor a nuevas circunstancias.

Este estudio muestra que, incluso frente a algo tan cotidiano como el azúcar, el sistema de memoria es capaz de recalibrarse. No borra el pasado, pero decide cuándo dejar de actuar en función de él.