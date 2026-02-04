Ciencia

Por qué algunos adolescentes no pueden dejar de mentir y cómo abordarlo, según un estudio

Una investigación de la Universidad McGill advirtió que cuando este comportamiento es patológico suele estar vinculado a dificultades cognitivas como el control de impulsos y la memoria de trabajo. La importancia de realizar intervenciones específicas junto a un profesional de la salud

Guardar
El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad McGill relaciona la mentira patológica en adolescentes con dificultades en la memoria de trabajo y el control de impulsos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mentir es una conducta frecuente durante la adolescencia, pero cuando el engaño se vuelve constante y difícil de controlar, puede estar señalando algo más profundo. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad McGill encontró una asociación entre la mentira patológica en adolescentes y problemas en funciones cognitivas clave, como la memoria de trabajo y el control de impulsos.

La investigación sugiere que, en algunos jóvenes, mentir de forma repetida no responde únicamente a una decisión consciente o a una intención de manipular, sino que podría estar vinculada a dificultades para autorregular la conducta y anticipar consecuencias.

Qué se entiende por mentira patológica

El estudio, publicado en el Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, analizó datos de más de 500 adolescentes de entre 10 y 18 años en Estados Unidos, junto con información aportada por sus padres. A través de encuestas y pruebas estandarizadas, los investigadores evaluaron tanto la frecuencia de las mentiras como el funcionamiento de las llamadas funciones ejecutivas.

En este contexto, la mentira patológica se definió como un patrón persistente y compulsivo de engaño. A diferencia de las mentiras ocasionales —habituales en la vida cotidiana—, este tipo de conducta se caracteriza por la dificultad para frenar el impulso de mentir, incluso cuando no existe un beneficio claro o cuando las consecuencias pueden ser negativas.

Adolescentes con patrones compulsivos de
Adolescentes con patrones compulsivos de mentira presentan hasta 9,6 engaños diarios, superando ampliamente al promedio del grupo estudiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los participantes, 63 adolescentes presentaron indicadores consistentes con este patrón. En promedio, reportaron cerca de 9,6 mentiras por día, una cifra considerablemente superior a la observada en el resto del grupo.

El rol de la memoria y el control de impulsos

Uno de los hallazgos centrales del trabajo es la relación entre la mentira patológica y déficits en la memoria de trabajo, una función que permite mantener información activa en la mente para pensar, decidir y anticipar consecuencias. También se observaron dificultades en el control de impulsos, es decir, en la capacidad de inhibir respuestas automáticas.

La profesora Victoria Talwar, coautora del estudio, explicó que estas limitaciones pueden hacer que las mentiras surjan de manera impulsiva, sin una evaluación previa de las consecuencias. En términos simples, algunos adolescentes no logran “frenar” la conducta ni anticipar lo que puede ocurrir después de mentir.

La mentira patológica se diferencia
La mentira patológica se diferencia de las mentiras ocasionales por la imposibilidad de frenar el impulso de mentir incluso sin beneficio claro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no implica que tengan mayores habilidades para engañar. Por el contrario, los investigadores señalan que las dificultades cognitivas detectadas pueden contribuir a que la mentira aparezca como una respuesta automática ante distintas situaciones.

El estudio también encontró que los adolescentes con mentira patológica presentaban más problemas de atención y autorregulación que sus pares. Sin embargo, un punto clave es que este perfil no coincide necesariamente con trastornos de conducta ni con rasgos antisociales.

Talwar subrayó que no todos los adolescentes que mienten compulsivamente encajan en categorías clínicas tradicionales. Esto refuerza la idea de que la mentira patológica puede constituir un fenómeno diferenciado, asociado a dificultades cognitivas específicas más que a una intención deliberada de dañar o engañar a otros.

Qué implicancias tiene para la prevención

Los autores destacan que comprender este vínculo puede ser relevante para padres, docentes y profesionales de la salud. Intervenciones orientadas a fortalecer las funciones ejecutivas —como el control de impulsos y la memoria de trabajo— podrían ayudar a reducir patrones de mentira compulsiva.

Entre los jóvenes con mentira
Entre los jóvenes con mentira patológica, se observa una mayor prevalencia de problemas de atención junto a dificultades de autorregulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias posibles, el estudio menciona enfoques como la terapia cognitivo-conductual y programas de entrenamiento en hábitos, que apuntan a mejorar la autorregulación y la toma de decisiones.

Los investigadores también reconocen limitaciones. La muestra no permite estimar cuán frecuente es la mentira patológica en la población general adolescente, y serán necesarios estudios más amplios para profundizar en el fenómeno. Además, aunque el uso de autoinformes suele generar dudas, investigaciones previas indican que los adolescentes tienden a responder con honestidad en contextos de estudio.

Desde la Universidad McGill subrayan que avanzar en la comprensión de cómo funcionan las capacidades cognitivas detrás de la conducta mentirosa permite correr el foco del juicio moral y centrarse en la prevención y el acompañamiento.

Identificar señales tempranas y entender qué procesos están involucrados puede ayudar a construir entornos educativos y familiares más comprensivos, y a diseñar intervenciones que favorezcan el desarrollo saludable durante una etapa clave de la vida.

Temas Relacionados

Universidad McGillEstados UnidosVictoria TalwarTerapia Cognitivo-ConductualDéficits Funciones EjecutivasSalud AdolescenteNewsroom BUE

Últimas Noticias

Bebés activos: nuevos estudios vinculan el desplazamiento temprano con mejores habilidades cognitivas

Investigaciones de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología revelan que la capacidad de moverse por sí solos estimula el aprendizaje y la percepción espacial en los primeros meses de vida. Cómo este hallazgo abre nuevas perspectivas sobre el desarrollo temprano

Bebés activos: nuevos estudios vinculan

¿Qué dos hábitos combinados mejoran realmente la salud mental? Un estudio revela la fórmula

Los resultados muestran que no todas las actividades aportan el mismo beneficio, sino que la suma de determinadas prácticas es clave para potenciar el bienestar emocional

¿Qué dos hábitos combinados mejoran

Las terapias más innovadoras contra el cáncer: la explicación del científico argentino que está cada vez más cerca de la cura

El doctor en inmunología Gabriel Rabinovich impulsa el desarrollo de terapias innovadoras basadas en Galectina-1. Por qué esta proteína y el descubrimiento de anticuerpos neutralizantes marcan un avance decisivo en la búsqueda de tratamientos para la cura y cronificación del cáncer y de las enfermedades autoinmunes

Las terapias más innovadoras contra

Día Mundial contra el Cáncer: cómo a través de los avances científicos muchos casos tienden a cronificarse

La supervivencia al cáncer se triplicó en las últimas décadas y algunos tumores alcanzan tasas cercanas al 90%. Infobae habló con el doctor Cary Adams, Director General de la Unión Internacional contra el Cáncer, que destacó el cambio profundo impulsado por terapias innovadoras que permiten pensar la enfermedad como una condición controlable a largo plazo

Día Mundial contra el Cáncer:

Jorge Kilstein: “Las personas mayores son mucho más vulnerables a la deshidratación en climas extremos porque tienen menos capacidad de regular la temperatura”

El director universitario identifica el papel de los fármacos de uso frecuente en adultos mayores, explicando cómo aumentan los peligros durante períodos con temperaturas extremas y requieren seguimiento especializado

Jorge Kilstein: “Las personas mayores
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Adorable, pero letal: así es

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral