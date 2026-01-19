Los factores que realmente influyen en el deseo sexual, según un estudio

El estudio del Biobanco de Estonia revela que los factores demográficos explican hasta un 28% de la variabilidad del deseo sexual adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en Estonia, con la participación de más de 67.000 adultos, ha revelado que el deseo sexual en la vida adulta responde a una compleja combinación de edad, género, orientación sexual y número de hijos. Los resultados, ofrecen una visión más precisa sobre los factores que influyen en la vida íntima y desafían los estereotipos tradicionales sobre el deseo sexual masculino y femenino.

La influencia de la edad y el género en el deseo sexual

Especialistas de la Universidad de Tartu analizaron datos del Biobanco de Estonia, que representa aproximadamente al siete por ciento de la población adulta del país, con participantes de entre 18 y 89 años. El equipo encontró que los factores demográficos, sin incluir los elementos psicológicos o relacionales, explican hasta un 28% de la variabilidad del deseo sexual entre los adultos.

El estudio identificó diferencias significativas en la forma en que hombres y mujeres experimentan el deseo sexual a lo largo de sus vidas. En el primer caso, la máxima intensidad no se alcanza en la juventud, como suele suponerse, sino en la segunda mitad de la treintena y principios de los cuarenta. En cambio, el deseo sexual femenino presenta un descenso más marcado con el paso del tiempo.

El impacto de la maternidad y la paternidad

Una de las conclusiones más relevantes del informe es el efecto que tiene el número de hijos en la intensidad del deseo sexual, y cómo este impacto varía según el género.

Las mujeres con mayor cantidad de hijos manifestaron niveles de deseo sexual más bajos, mientras que en los hombres ocurrió lo contrario: los padres con familias numerosas reflejaron mayor deseo.

Estas diferencias sugieren que la maternidad y la paternidad afectan de manera desigual la vida íntima, influidas por factores sociales, culturales y biológicos. Los investigadores señalan que comprender estas dinámicas puede ser clave para abordar algunos de los desafíos que enfrentan las parejas en las distintas etapas de la vida familiar.

Identidad sexual y deseo: una relación compleja

El análisis también exploró el papel de la orientación sexual en la intensidad del deseo. Las personas identificadas como bisexuales o pansexuales reportaron niveles de deseo sexual superiores en comparación con quienes se definieron como heterosexuales o pertenecientes a otras orientaciones. Esta variable introduce una nueva perspectiva en la comprensión de las diferencias individuales en la vida íntima adulta.

El equipo sugiere que estas diferencias podrían estar relacionadas con una mayor apertura a la diversidad y la exploración sexual, aunque advierte que se requieren más investigaciones para comprender los mecanismos profundos detrás de estos hallazgos.

Implicancias sociales y profesionales

Los investigadores esperan que estos resultados contribuyan a disminuir el estigma en torno al deseo sexual y a fomentar conversaciones más honestas en el ámbito de la salud y la orientación de parejas.

El reconocimiento de la diversidad en los patrones de deseo permite una aproximación más personalizada en la atención médica y psicológica, adaptando estrategias según las necesidades individuales y de cada etapa vital.

Además, los datos obtenidos en Estonia podrían servir de referencia para estudios en otros países y contextos culturales, promoviendo una comprensión más amplia y respetuosa de la sexualidad humana.

Un campo en expansión

El estudio subraya que, aunque los factores demográficos explican una parte relevante de la variabilidad en el deseo sexual, el resto depende de aspectos psicológicos, relacionales y sociales que requieren futuras investigaciones.

Los autores consideran que este enfoque integral puede ayudar a superar ideas preconcebidas y facilitar el diálogo sobre la sexualidad adulta sin prejuicios ni tabúes.

La investigación constituye un paso adelante en la exploración de la vida íntima, al ofrecer datos sólidos y una mirada más inclusiva sobre la diversidad de experiencias humanas en torno al deseo sexual.