Ciencia

Los factores que realmente influyen en el deseo sexual, según un estudio

La investigación revela el papel de la crianza, la edad y la identidad personal en la vida íntima de cada persona

Guardar
El estudio del Biobanco de
El estudio del Biobanco de Estonia revela que los factores demográficos explican hasta un 28% de la variabilidad del deseo sexual adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en Estonia, con la participación de más de 67.000 adultos, ha revelado que el deseo sexual en la vida adulta responde a una compleja combinación de edad, género, orientación sexual y número de hijos. Los resultados, ofrecen una visión más precisa sobre los factores que influyen en la vida íntima y desafían los estereotipos tradicionales sobre el deseo sexual masculino y femenino.

La influencia de la edad y el género en el deseo sexual

Especialistas de la Universidad de Tartu analizaron datos del Biobanco de Estonia, que representa aproximadamente al siete por ciento de la población adulta del país, con participantes de entre 18 y 89 años. El equipo encontró que los factores demográficos, sin incluir los elementos psicológicos o relacionales, explican hasta un 28% de la variabilidad del deseo sexual entre los adultos.

La investigación de la Universidad
La investigación de la Universidad de Tartu identifica que el deseo sexual masculino alcanza su máxima intensidad en la treintena y cuarentena, no en la juventud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó diferencias significativas en la forma en que hombres y mujeres experimentan el deseo sexual a lo largo de sus vidas. En el primer caso, la máxima intensidad no se alcanza en la juventud, como suele suponerse, sino en la segunda mitad de la treintena y principios de los cuarenta. En cambio, el deseo sexual femenino presenta un descenso más marcado con el paso del tiempo.

El impacto de la maternidad y la paternidad

Una de las conclusiones más relevantes del informe es el efecto que tiene el número de hijos en la intensidad del deseo sexual, y cómo este impacto varía según el género.

Las mujeres con mayor cantidad de hijos manifestaron niveles de deseo sexual más bajos, mientras que en los hombres ocurrió lo contrario: los padres con familias numerosas reflejaron mayor deseo.

El número de hijos influye
El número de hijos influye de manera opuesta en el deseo sexual: las mujeres con hijos reportan menor deseo y los hombres, mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas diferencias sugieren que la maternidad y la paternidad afectan de manera desigual la vida íntima, influidas por factores sociales, culturales y biológicos. Los investigadores señalan que comprender estas dinámicas puede ser clave para abordar algunos de los desafíos que enfrentan las parejas en las distintas etapas de la vida familiar.

Identidad sexual y deseo: una relación compleja

El análisis también exploró el papel de la orientación sexual en la intensidad del deseo. Las personas identificadas como bisexuales o pansexuales reportaron niveles de deseo sexual superiores en comparación con quienes se definieron como heterosexuales o pertenecientes a otras orientaciones. Esta variable introduce una nueva perspectiva en la comprensión de las diferencias individuales en la vida íntima adulta.

La orientación sexual es clave
La orientación sexual es clave en la intensidad del deseo: personas bisexuales y pansexuales muestran niveles más altos que la media (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo sugiere que estas diferencias podrían estar relacionadas con una mayor apertura a la diversidad y la exploración sexual, aunque advierte que se requieren más investigaciones para comprender los mecanismos profundos detrás de estos hallazgos.

Implicancias sociales y profesionales

Los investigadores esperan que estos resultados contribuyan a disminuir el estigma en torno al deseo sexual y a fomentar conversaciones más honestas en el ámbito de la salud y la orientación de parejas.

El reconocimiento de la diversidad en los patrones de deseo permite una aproximación más personalizada en la atención médica y psicológica, adaptando estrategias según las necesidades individuales y de cada etapa vital.

Los autores del estudio proponen
Los autores del estudio proponen adaptar la atención médica y psicológica a la diversidad de patrones de deseo sexual a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los datos obtenidos en Estonia podrían servir de referencia para estudios en otros países y contextos culturales, promoviendo una comprensión más amplia y respetuosa de la sexualidad humana.

Un campo en expansión

El estudio subraya que, aunque los factores demográficos explican una parte relevante de la variabilidad en el deseo sexual, el resto depende de aspectos psicológicos, relacionales y sociales que requieren futuras investigaciones.

Los autores consideran que este enfoque integral puede ayudar a superar ideas preconcebidas y facilitar el diálogo sobre la sexualidad adulta sin prejuicios ni tabúes.

La investigación constituye un paso adelante en la exploración de la vida íntima, al ofrecer datos sólidos y una mirada más inclusiva sobre la diversidad de experiencias humanas en torno al deseo sexual.

Temas Relacionados

Deseo sexualUniversidad de TartuEstoniaFactores demográficosOrientación sexualSalud sexualBiobanco de EstoniaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo funcionan las sillas electromagnéticas para tratar la incontinencia urinaria sin cirugía

Terapias no invasivas basadas en radiofrecuencia y estimulación eléctrica ganan terreno en Estados Unidos y Europa como alternativa

Cómo funcionan las sillas electromagnéticas

Un análisis de sangre podría revolucionar el diagnóstico de la endometriosis y evitar cirugías innecesarias

Un equipo de la Universidad de Yale detectó una firma molecular en microARN que facilitaría identificar esta patología desde sus primeras etapas, acortando años de incertidumbre clínica y reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas

Un análisis de sangre podría

Qué es el “ejercicio azul” y cuáles son sus efectos profundos sobre la salud física, mental y emocional

La práctica de actividad física en espacios acuáticos naturales reporta una combinación única de beneficios: potencia la calma mental, la atención plena y los vínculos sociales. Dos expertos explican porqué el entorno marino nos renueva y cómo amplificar el bienestar

Qué es el “ejercicio azul”

¿Las mujeres duermen peor?: 6 factores que afectan el descanso femenino

Según la última Encuesta Global del Sueño 2025, las mujeres reportan más dificultades para conciliar el sueño y descansar profundamente que los hombres. Desde los cambios hormonales hasta las cargas del cuidado familiar, cuáles son las causas y cómo impacta en su salud, según los especialistas

¿Las mujeres duermen peor?: 6

Migraña en verano, los factores que la agravan y cómo prevenir crisis durante las vacaciones

El aumento de la temperatura, la luz intensa y los cambios en las rutinas diarias elevan el riesgo. Los expertos detallan cómo prevenirlas y mantener el bienestar

Migraña en verano, los factores
DEPORTES
La AFA ratificó su plantel

La AFA ratificó su plantel arbitral para la nueva temporada del fútbol argentino: los trabajos realizados para no repetir los errores de 2025

Trabajó como bañero, superó a Messi, fue reconocido por la FIFA y un consejo cambió su carrera: “Cada gol es para mi mamá”

La historia de amor que un multicampeón de la Fórmula 1 mantiene bajo siete llaves: “Siento la necesidad de cuidarla”

El plan de Jack Doohan para regresar a la F1 en 2027 y “reiniciar su carrera” tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

TELESHOW
Quién es el primer famoso

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | A tres

EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Asesinas victorianas y el sesgo de género que marcó los crímenes más oscuros del siglo XIX

Panamá cerró 2025 con una deuda de $59,349 millones, un aumento de 10.4% en un año

Cómo funcionan las sillas electromagnéticas para tratar la incontinencia urinaria sin cirugía

Subsidios, alzas salariales y prestaciones: la estrategia de Nayib Bukele para fortalecer su popularidad