Científicos desarrollaron un edulcorante natural que no causa picos de insulina

La innovación biotecnológica permite producir este edulcorante a partir de glucosa mediante bacterias modificadas (Freepik)

La tagatosa, un edulcorante natural bajo en calorías, podría transformar los productos “sin azúcar” gracias a una innovación científica reciente que no produce picos de insulina.

Un equipo de la Universidad de Tufts desarrolló este método para obtener tagatosa a partir de glucosa, tal como se publicó en Cell Reports Physical Science. Aquí, un repaso por el hallazgo.

¿Qué es la tagatosa y por qué es diferente?

Presente en pequeñas cantidades en productos lácteos y frutas, este edulcorante natural ofrece una alternativa saludable al azúcar convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según escribieron los expertos, la tagatosa es un azúcar poco común, presente en pequeñas cantidades en ciertos productos lácteos y frutas. Su sabor se asemeja al 92% de la sacarosa, pero aporta solo un tercio de las calorías. La FDA y la OMS la reconocen como segura para el consumo. A diferencia de la sacarosa y de los edulcorantes artificiales, esta molécula natural presenta un bajo índice glucémico: no provoca aumentos en los niveles de insulina como otros azúcares, lo que la convierte en una opción para personas con diabetes o trastornos metabólicos.

Para los expertos, las primeras investigaciones sugieren que la tagatosa podría beneficiar la salud bucal al limitar el desarrollo de bacterias asociadas a la caries y contribuir al equilibrio del microbioma oral. Además, puede incorporarse directamente en alimentos, una ventaja respecto a algunos sustitutos artificiales de alta intensidad, y es tolerada por la mayoría de los consumidores.

El avance biotecnológico: producción a partir de glucosa

Ensayos de laboratorio demostraron un rendimiento de producción muy superior al de los métodos tradicionales (Freepik)

Hasta hace poco, la disponibilidad comercial de tagatosa era limitada debido a la baja eficiencia y alto costo de los métodos tradicionales. El equipo de Tufts logró una innovación significativa en la producción biotecnológica de este edulcorante. Utilizaron ingeniería genética en Escherichia coli para transformar estas bacterias en pequeñas “fábricas” productoras, gracias a la introducción de una enzima clave tomada del moho mucilaginoso.

Nik Nair, ingeniero biológico de Tufts, explicó: “Desarrollamos una forma de producir tagatosa mediante la ingeniería de la bacteria Escherichia coli para que funcione como pequeñas fábricas, cargadas con las enzimas adecuadas para procesar abundantes cantidades de glucosa en tagatosa”.

El proceso utiliza una fosfatasa específica para galactosa-1-fosfato, extraída del moho mucilaginoso, que convierte la glucosa en galactosa. Luego, una segunda enzima transforma esa galactosa en tagatosa. El estudio en Cell Reports Physical Science, que se hizo junto a expertos de Manus Bio y Kcat Enzymatic, resalta que esta vía metabólica inversa permite obtener tagatosa directamente de la glucosa, eliminando la necesidad de emplear galactosa derivada de la lactosa.

Impacto en la eficiencia

La innovación podría abrir el mercado de los edulcorantes naturales, con proyecciones de crecimiento internacional (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El artículo destaca: “Esta estrategia elimina la dependencia de la galactosa derivada de la lactosa y proporciona un marco para la biosíntesis escalable basada en glucosa de tagatosa y otras moléculas derivadas de la galactosa, lo que respalda la producción sostenible de azúcares raros”. Los ensayos de laboratorio demostraron avances importantes: el proceso alcanzó rendimientos del 95%, muy superiores a los de métodos anteriores, que oscilaban entre el 40% y el 77%. Los cultivos alcanzaron hasta 10,5 gramos por litro de galactosa a partir de 30 gramos por litro de glucosa y más de un gramo por litro de tagatosa.

Las estimaciones recogidas prevén que el mercado internacional de tagatosa podría llegar a USD 250 millones en 2032, impulsado por el interés en productos bajos en calorías y alternativas naturales.

Perspectivas futuras

El avance científico sienta las bases para desarrollar otras moléculas dulces beneficiosas para la salud (Freepik)

El próximo desafío científico será optimizar la eficiencia y escalabilidad del proceso, siempre de acuerdo con los científicos.

Los autores consideran que la plataforma podría emplearse para obtener no solo tagatosa, sino también otros azúcares poco comunes y ampliar las aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria. Se prevé que, con nuevas mejoras, esta innovación permitirá la producción a gran escala de edulcorantes naturales, apoyando tecnologías más limpias y sostenibles.