Crearon una cápsula inteligente que podría confirmar la toma de medicamentos

El MIT desarrolla una cápsula inteligente con radiofrecuencia y materiales biodegradables para monitorear la adherencia a medicamentos en pacientes de alto riesgo (Massachusetts Institute of Technology)

Un equipo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) creó una cápsula inteligente capaz de confirmar si una persona realmente tomó su medicación. El dispositivo emite una señal inalámbrica desde el estómago poco después de ser ingerido, lo que permite verificar la toma del medicamento sin que el paciente tenga que hacer nada adicional.

El objetivo es mejorar la llamada “adherencia al tratamiento”, es decir, que las personas sigan correctamente las indicaciones médicas. Este es un problema muy frecuente: muchos pacientes olvidan dosis, interrumpen la medicación o no la toman como corresponde. Según datos citados por el MIT, esta falta de seguimiento provoca cientos de miles de muertes evitables cada año y genera altos costos para los sistemas de salud.

Las pruebas realizadas hasta el momento se llevaron a cabo en modelos animales y fueron publicadas en la revista científica Nature Communications.

Cómo funciona la cápsula y por qué es segura

La cápsula contiene una pequeña antena y un microchip que se activan cuando llegan al estómago. Antes de ser ingerida, está recubierta por una capa especial que bloquea cualquier transmisión. Ese recubrimiento se disuelve con los jugos gástricos, y en menos de 10 minutos el dispositivo envía una señal que puede ser detectada por un receptor externo, como un parche, un teléfono o un equipo médico cercano.

La antena está hecha de zinc y celulosa, materiales elegidos porque son seguros para el cuerpo y se degradan de forma natural. Estos componentes se disuelven completamente en el tracto digestivo en aproximadamente una semana, lo que evita que queden restos en el organismo.

La cápsula inteligente del MIT emite una señal inalámbrica desde el estómago que permite confirmar la toma de medicación sin acciones adicionales del paciente (Massachusetts Institute of Technology)

El microchip, en cambio, no se disuelve, pero es extremadamente pequeño —más chico que un grano de arena— y está diseñado para atravesar el sistema digestivo y eliminarse de manera natural, sin generar molestias ni riesgos para el paciente.

De este modo, el dispositivo permite confirmar la ingesta del medicamento sin dejar residuos permanentes en el cuerpo, una de las principales dificultades que habían enfrentado intentos anteriores de digitalizar el seguimiento de tratamientos.

A quiénes podría beneficiar primero esta tecnología

Los investigadores señalan que esta cápsula sería especialmente útil en personas que deben seguir tratamientos estrictos, donde una dosis olvidada puede tener consecuencias graves. Un ejemplo clave son los pacientes trasplantados, que necesitan tomar inmunosupresores todos los días para evitar el rechazo del órgano.

El avance tecnológico podría beneficiar especialmente a pacientes trasplantados, enfermos crónicos, y personas con dispositivos cardíacos o trastornos psiquiátricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También podría ser útil en personas con enfermedades crónicas como VIH o tuberculosis, en quienes la interrupción del tratamiento favorece recaídas y resistencia a los medicamentos. Otros posibles beneficiarios incluyen pacientes con trastornos neurológicos o psiquiátricos que pueden olvidar la medicación, y personas con dispositivos cardíacos que requieren tratamientos preventivos constantes.

En todos estos casos, confirmar que la medicación fue tomada puede ayudar a ajustar los tratamientos y a intervenir a tiempo si aparecen fallas en la adherencia.

Resultados iniciales y próximos pasos

En estos ensayos, la señal emitida desde el estómago fue detectada con éxito por receptores ubicados hasta a 60 centímetros de distancia.

El próximo paso será avanzar con estudios en personas para evaluar tanto la seguridad como la eficacia del sistema en condiciones reales. Además, el equipo trabaja en el desarrollo de receptores portátiles que puedan enviar la información directamente a profesionales de la salud o a sistemas de monitoreo remoto.

Los ensayos iniciales de la cápsula inteligente demostraron la detección exitosa de la señal hasta 60 centímetros, un paso clave para su implementación clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del avance tecnológico, los investigadores reconocen que existen desafíos éticos importantes. Confirmar si una persona toma su medicación implica manejar datos sensibles, por lo que la privacidad y el consentimiento informado serán aspectos centrales en el desarrollo futuro de esta herramienta.

Giovanni Traverso, profesor del MIT y líder del proyecto, explicó que el uso de la cápsula debería centrarse en situaciones donde el beneficio médico sea claro y el riesgo de no seguir el tratamiento sea elevado. La intención no es controlar la vida cotidiana de los pacientes, sino mejorar la seguridad y la eficacia de terapias críticas.

Si los ensayos clínicos confirman su utilidad, esta tecnología podría marcar un cambio en la forma en que se monitorean los tratamientos médicos, ofreciendo una alternativa menos invasiva y más precisa que los métodos actuales basados en recordatorios o controles indirectos.