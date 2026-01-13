El MIT apuesta por una técnica no invasiva que podría cambiar la forma de estudiar la conciencia

El MIT presenta una técnica de ultrasonido transcraneal focalizado para estudiar la conciencia de forma no invasiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender cómo se originan las sensaciones, los pensamientos y las emociones, y cómo el cerebro construye la percepción y la conciencia, sigue siendo uno de los grandes desafíos de la ciencia. Para estudiar estos procesos, hasta ahora los especialistas solo podían observar la actividad neuronal mediante estudios de neuroimagen o recurrir a procedimientos invasivos.

Un equipo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) comenzó a trabajar con una herramienta que permite estimular zonas profundas del sistema nervioso sin cirugía, lo que podría ayudar a explicar cómo se forman percepciones como el dolor, la visión o ciertas reacciones emocionales. Los resultados fueron publicados en la revista Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Este método, conocido como ultrasonido transcraneal focalizado, utiliza un dispositivo externo que se apoya sobre la cabeza y emite ondas sonoras de alta frecuencia dirigidas a puntos muy precisos del cerebro.

A diferencia de otros recursos que solo registran lo que sucede, este sistema permite alterar de manera temporal la actividad de áreas específicas y analizar qué cambios se producen en lo que la persona percibe o siente. Así, los investigadores pueden determinar qué regiones participan de forma directa en distintos procesos mentales.

Este método innovador facilita comprobar la relación causa-efecto entre la actividad cerebral y percepciones como el dolor o las emociones humanas

Cómo funciona esta herramienta y por qué representa un avance

Las ondas de ultrasonido atraviesan el cráneo sin dañarlo y se concentran en sectores pequeños, incluso en regiones internas que antes solo podían alcanzarse mediante intervenciones quirúrgicas. Esto permite aplicar estímulos breves y localizados, sin generar dolor ni efectos secundarios relevantes.

Hasta el momento, tecnologías como la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma permitían identificar patrones de activación, pero no modificar su funcionamiento. En cambio, el ultrasonido focalizado hace posible intervenir de manera controlada y evaluar las consecuencias inmediatas sobre la percepción, la atención o la sensación de malestar físico.

El ultrasonido focalizado permite estimular regiones cerebrales profundas sin cirugía, alcanzando áreas antes inaccesibles para la neurociencia

Según explicó Daniel Freeman, investigador del MIT Lincoln Laboratory, esta herramienta permite explorar funciones que antes no podían analizarse en personas sanas, lo que amplía de forma considerable el campo de estudio.

Qué aporta este método al estudio de la mente

El objetivo central es identificar qué estructuras están implicadas en cada tipo de vivencia subjetiva. Por ejemplo, si al estimular una región profunda una persona deja de percibir un dolor que antes sentía, los especialistas pueden inferir que esa zona cumple un rol clave en esa sensación.

Del mismo modo, si al modificar la actividad de un área vinculada a la visión cambia la forma en que alguien percibe una imagen, se obtiene evidencia directa de que ese sector es fundamental para esa función.

El avance del MIT permitirá desarrollar mejores tratamientos personalizados para trastornos neurológicos y dolor persistente, gracias a la identificación de circuitos específicos

Este tipo de pruebas permite pasar de la simple asociación a la demostración de causa y efecto, algo esencial para comprender cómo se organizan los procesos internos. En lugar de afirmar que cierta zona se activa durante una tarea, los científicos pueden comprobar que al alterar su funcionamiento la vivencia cambia.

Además de su valor teórico, este enfoque podría orientar el desarrollo de tratamientos más precisos para trastornos neurológicos o para casos de dolor persistente, al señalar con mayor exactitud qué circuitos están involucrados.

El debate científico sobre dónde se generan las vivencias conscientes

Esta innovación llega en un momento en que la neurociencia discute qué áreas participan de manera principal en la conciencia. Algunas corrientes sostienen que depende sobre todo de regiones asociadas al pensamiento complejo, como la corteza prefrontal. Otras proponen que puede surgir de circuitos más profundos y sensoriales, sin necesidad de un procesamiento cognitivo elaborado.

Gracias al ultrasonido focalizado, será posible comparar los efectos de estimular zonas frontales con los de intervenir regiones posteriores o subcorticales. De esta forma, los investigadores podrán evaluar qué áreas influyen más en la percepción consciente de estímulos como la luz, el tacto o el dolor.

A diferencia de las neuroimágenes tradicionales, el ultrasonido transcraneal ofrece la posibilidad de modificar el funcionamiento de redes neuronales

Matthias Michel, profesor asociado y cofundador del MIT Consciousness Club, señaló que existen muy pocas formas seguras de modificar la actividad neuronal en humanos, lo que convierte a este recurso en una herramienta especialmente valiosa para avanzar en este tipo de investigaciones.

Próximos pasos y posibles usos

El grupo del MIT planea comenzar con la estimulación de la corteza visual y luego avanzar hacia sectores relacionados con funciones cognitivas más complejas. El propósito es comprender cómo se integran las señales sensoriales con procesos como la atención y la interpretación de estímulos.

Más adelante, este enfoque también podría tener aplicaciones clínicas. Entender cómo se construyen sensaciones como el dolor permitiría diseñar estrategias terapéuticas más dirigidas para personas con trastornos neurológicos o con síntomas persistentes que no responden bien a los tratamientos habituales.

El debate científico sobre el origen de la conciencia se beneficia de comparar los efectos de intervenir zonas frontales y regiones profundas del cerebro

El MIT Consciousness Club impulsa esta línea de trabajo interdisciplinaria, que reúne a especialistas en neurociencia, filosofía y tecnología para abordar el estudio de la mente desde distintos ángulos.

Un avance con impacto potencial en la salud

Aunque el ultrasonido transcraneal focalizado aún es una tecnología en desarrollo, los investigadores destacan su bajo nivel de riesgo y su capacidad para alcanzar regiones internas sin necesidad de cirugía. Esto facilita su uso en estudios con voluntarios sanos y acelera la obtención de resultados confiables.

Explorar cómo se originan las percepciones y las emociones no solo permite responder preguntas fundamentales sobre el funcionamiento humano, sino que también podría contribuir a mejorar la atención médica y el abordaje de distintos trastornos. Comprender mejor estos mecanismos es un paso clave para avanzar hacia tratamientos más efectivos y personalizados.