El hallazgo de un circuito cerebral que regula la motivación revoluciona la neurociencia

El hallazgo abre nuevas perspectivas para el tratamiento de trastornos psiquiátricos vinculados a la desmotivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos ha identificado un circuito cerebral que funciona como un “freno” natural sobre la motivación, abriendo nuevas perspectivas para entender el comportamiento y el impulso humano.

El hallazgo, presentado por investigadores que estudiaron a macacos, podría transformar la forma en que se abordan diversos trastornos psiquiátricos relacionados con la falta de motivación.

Descubrimiento de un circuito cerebral que actúa como freno de la motivación

El estudio, publicado en Scientific American, detalla cómo un equipo de neurocientíficos halló una red neuronal específica cuya activación reduce la voluntad para realizar tareas, incluso cuando existen recompensas claras.

Según los autores, este mecanismo cerebral se comporta como un sistema de “freno” que limita la motivación, en contraste con las vías que tradicionalmente se asocian con el impulso y el deseo.

La investigación se centra en la identificación precisa de este circuito, que hasta ahora no había sido claramente definido en primates. “Hemos encontrado un sistema que controla cuándo nos sentimos motivados para actuar y cuándo no”, explicó uno de los responsables del estudio.

El estudio identifica una red neuronal que inhibe la voluntad para realizar tareas pese a la existencia de recompensas visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descripción del estudio realizado en macacos

Para analizar este fenómeno, los científicos trabajaron con macacos rhesus entrenados para realizar tareas que implicaban recompensas variables. El diseño experimental permitía observar cambios en la disposición de los animales según se modificaban ciertos estímulos cerebrales.

Los investigadores aplicaron técnicas de estimulación cerebral profunda y registraron el comportamiento de los primates en tiempo real. De acuerdo con los resultados, la manipulación de la red identificada reducía de forma significativa el interés de los animales por completar las tareas, incluso cuando sabían que obtendrían una recompensa.

El uso de macacos permitió a los expertos monitorizar tanto la reacción cerebral como los patrones de conducta de manera controlada, ofreciendo pruebas sólidas sobre la existencia de este “freno” motivacional.

Funcionamiento del circuito: regiones cerebrales implicadas y técnica utilizada

El circuito descubierto involucra principalmente el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, dos regiones clave en el procesamiento de la motivación y la toma de decisiones.

Mediante estimulación eléctrica dirigida, los científicos lograron modular la actividad de esta red. Cuando activaban el circuito, los macacos mostraban menos interés y energía para realizar tareas, mientras que su desactivación restauraba la motivación habitual. Este resultado confirma que el sistema actúa regulando el equilibrio entre impulso y freno en la conducta orientada a objetivos.

Al activar el circuito, los macacos presentan una disminución notable en el interés y la energía para realizar tareas asignadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica utilizada permite un nivel de precisión que había sido difícil de alcanzar en estudios anteriores, lo que representa un avance para la investigación neurocientífica sobre la motivación.

Implicaciones para la comprensión de la motivación humana

El hallazgo tiene una relevancia directa para entender cómo opera la motivación en seres humanos. Según Scientific American, estos mecanismos podrían explicar por qué ciertas personas experimentan apatía o falta de iniciativa, incluso en contextos favorables.

La existencia de un “freno” biológico sugiere que la motivación no depende únicamente de factores externos o de la fuerza de voluntad, sino también de sistemas cerebrales específicos que pueden limitarla o facilitarla. Esto abre nuevas vías para investigar condiciones como la depresión, la esquizofrenia o el síndrome de fatiga crónica, donde la desmotivación es un síntoma central.

Potenciales aplicaciones en el tratamiento de trastornos psiquiátricos

Los investigadores destacan que comprender este circuito podría llevar al desarrollo de nuevos tratamientos para trastornos donde la motivación está alterada. Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda podría emplearse para modular directamente la actividad de la red en pacientes con depresión resistente.

Los científicos identifican un circuito cerebral clave para la motivación y abren nuevas vías terapéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el conocimiento sobre este “freno” cerebral podría ayudar a diseñar terapias más personalizadas y eficaces, ajustando la intervención a las características individuales de cada paciente.

Advertencia sobre los riesgos de intervenir en este circuito

Sin embargo, los expertos advierten sobre los riesgos asociados a la manipulación de estos sistemas cerebrales. Modificar artificialmente la motivación podría tener efectos secundarios imprevistos, como la aparición de comportamientos impulsivos o la pérdida de control sobre la toma de decisiones.

El equipo de investigación enfatiza la necesidad de avanzar con cautela y realizar estudios adicionales antes de trasladar estos hallazgos a la práctica clínica. La intervención en el circuito de la motivación debe evaluarse cuidadosamente para evitar consecuencias no deseadas.