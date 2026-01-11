Ciencia

El pequeño hábito que el cerebro usa para lidiar con la incertidumbre sorprende a la ciencia

Expertos explican cómo ciertos gestos desviados del miedo canalizan la inseguridad interna y permiten afrontar la tensión sin afrontar amenazas mayores

Un hábito cotidiano puede revelar la compleja estrategia del cerebro para enfrentar lo desconocido (Freepik)

Morderse las uñas es más que un simple gesto de nerviosismo. Según el doctor Charlie Heriot-Maitland, psicólogo clínico citado por National Geographic, este hábito revela cómo el cerebro intenta gestionar la incertidumbre a través de lo que denomina “daño controlado”.

Heriot-Maitland afirma que el cerebro humano antepone la supervivencia al bienestar. “No está programado para optimizar nuestra felicidad y bienestar, sino para mantenernos con vida”, explicó a National Geographic. Y añadió: “Necesita que vivamos en un mundo predecible. No le gustan las sorpresas”.

Tras millones de años de evolución, la mente busca peligros en todas partes, un estado de alerta que resultó esencial para sobrevivir ante amenazas físicas, pero que actualmente implica atención constante ante daños físicos o emocionales, incluso cuando estos son hipotéticos.

El principal problema es la dificultad para enfrentar la incertidumbre. “Estar expuestos a amenazas y peligros ya es bastante malo, pero lo más vulnerable para nosotros, los seres humanos, es estar expuestos a amenazas impredecibles”, señaló Heriot-Maitland.

En tales situaciones, el cerebro intenta ofrecer versiones controladas y predecibles de la amenaza. Prefiere que la persona sea árbitro de su propia caída antes que quedar expuesta al peligro externo. De este modo, se produce un daño menor —como morderse las uñas— que puede entender y controlar.

La incapacidad de anticipar el futuro alimenta las respuestas más inesperadas de la mente (Freepik)

Estrés cotidiano y autoboicot: cómo se activa el hábito

El especialista sostiene que este comportamiento suele surgir en situaciones de estrés cotidiano. Por ejemplo, al enfrentar la entrega de un trabajo académico o laboral, sin certezas sobre el tiempo necesario o la calidad esperada, la inseguridad puede resultar abrumadora.

El acto de morderse las uñas desvía la atención de riesgos mayores —como el temor al fracaso o al rechazo— hacia un daño físico menor, comprensible y controlable.

Según se va perdiendo uña, el peligro se incrementa hasta que aparece una herida que puede durar días. Esta acción ayuda a no pensar en la amenaza principal, cuyo desenlace es desconocido.

Pequeñas lesiones físicas pueden convertirse en el refugio ante amenazas imposibles de controlar (Freepik)

Como lo desconocido inquieta, el cerebro imagina escenarios negativos, aunque perder el trabajo o ser expulsado de la universidad sea poco probable. En esos casos, lo habitual es recibir ayuda o una corrección para mejorar en el futuro.

El hábito puede tener consecuencias físicas, como infecciones y deformidades permanentes en los dedos. Así, según lo explicado por el doctor, la mente elige una amenaza conocida antes que lidiar con la ansiedad de lo incierto.

El miedo a no cumplir expectativas alimenta el ciclo de autosabotaje, donde la mente controla el daño físico, aunque resulte perjudicial a largo plazo.

El temor a consecuencias extremas rara vez se ajusta a la realidad, aunque domine los pensamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romper el ciclo: nuevas respuestas a la ansiedad

Morderse las uñas es solo una de las muchas formas de autoboicot identificadas por Heriot-Maitland en su obra Controlled Explosions in Mental Health. Otros patrones habituales incluyen la procrastinación, el pesimismo y el perfeccionismo.

Estos comportamientos ayudan a evitar pensar en el trabajo, a anticipar errores o a gastar gran energía intentando evitar fallos. Funcionan como “explosiones controladas” que secuestran la imaginación y el razonamiento, protegiendo de forma temporal del temor al error.

Buscar el resultado perfecto puede intensificar la tensión y dificultar el bienestar emocional (Freepik)

Un efecto colateral es la profecía autocumplida: si alguien cree que no podrá cumplir una tarea, su esfuerzo disminuye y aumenta la probabilidad de equivocarse. Estas creencias refuerzan la inseguridad y perpetúan el comportamiento.

National Geographic señala que estos hábitos pueden modificarse. El primer paso es identificar cuáles dejaron de ser útiles y reconocer su función protectora. Cambiar requiere paciencia y comprensión, ya que el proceso no es inmediato.

Elegir nuevas formas de responder a la ansiedad, aunque demande constancia, permite recuperar el control del bienestar mental y evitar que los patrones de “daño controlado” definan cada decisión.

