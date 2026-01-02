Ciencia

La improvisación musical activa nuevas conexiones cerebrales en tiempo real

Investigadores observaron mediante resonancia magnética cómo los músicos generan patrones neuronales flexibles y simultáneos al improvisar, lo que desafía la idea de una única “área creativa” en el cerebro

Guardar
Un estudio revela que el
Un estudio revela que el cerebro reorganiza sus redes neuronales radicalmente durante la improvisación musical jazz, potenciando la creatividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatividad, especialmente a través de la improvisación musical, revela un funcionamiento cerebral mucho más dinámico y flexible de lo que se pensaba. Un estudio difundido por Muy Interesante logró observar en tiempo real cómo las redes neuronales se reorganizan según el grado de libertad creativa que tiene una persona.

Utilizando como laboratorio la música interpretada por pianistas de jazz durante sesiones controladas de improvisación, la investigación demuestra que crear implica la coordinación simultánea de múltiples procesos mentales, alejándose de la idea de una única “área creativa” en el cerebro. El estudio fue publicado en la revista Annals of the New York Academy of Sciences.

Creatividad en acción: el laboratorio del jazz

Analizar la creatividad es uno de los grandes desafíos para la ciencia. No responde a órdenes ni sigue patrones fijos: surge cuando pensamos, sentimos, decidimos y actuamos a la vez. Tradicionalmente, los experimentos se basaron en tareas simples, como resolver acertijos, que solo reflejan parcialmente la creatividad real. Por eso, sigue siendo difícil determinar cuándo y cómo se activa este proceso en el cerebro.

La improvisación en pianistas de
La improvisación en pianistas de jazz activa procesos cerebrales dinámicos que superan la idea de una única área creativa en el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jazz fue elegido como campo de estudio por su equilibrio entre estructura y libertad. Este género musical impone reglas armónicas, pero invita a cada intérprete a tomar decisiones únicas e inesperadas en cada momento. Así, la creatividad puede observarse como un proceso dinámico, en desarrollo constante.

16 pianistas de jazz experimentados participaron en el estudio. Cada uno interpretó el estándar “Days of Wine and Roses” de tres maneras: de memoria, improvisando sobre la melodía y, finalmente, improvisando libremente sobre la base de acordes.

Durante estas tareas, se registró la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional, permitiendo identificar no solo qué áreas se activaban, sino cómo funcionaban como redes dinámicas en tiempo real. Además, se analizaron parámetros musicales objetivos: cantidad de notas, variedad y previsibilidad de las interpretaciones.

La improvisación musical incrementa la
La improvisación musical incrementa la densidad, variedad y sorpresa en las interpretaciones, mostrando más alternativas sonoras y menor repetición de patrones fijos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados musicales fueron claros: quienes improvisaron libremente generaron líneas más densas y diversas, con mayor número de notas y menor previsibilidad. Esto mostró que el cerebro explora más alternativas musicales en poco tiempo, aportando mayor sorpresa y riqueza sonora. Las repeticiones automáticas y los patrones fijos disminuyeron, reflejando un aumento en la exploración creativa y la capacidad de combinar ideas novedosas.

Para ilustrarlo, los investigadores explican que, durante una improvisación libre, un pianista puede decidir en fracciones de segundo cambiar el ritmo, alterar una nota esperada o introducir una variación armónica inesperada. En ese instante, el cerebro no sigue una secuencia predefinida, sino que evalúa múltiples opciones posibles y selecciona una en tiempo real, reorganizando sus redes neuronales mientras la música avanza.

Reorganización cerebral: la clave de la creatividad

Desde el punto de vista neurológico, el estudio concluye que no existe una sola “red creativa” fija. En función de la tarea, el cerebro alterna entre diferentes patrones de activación. Durante la interpretación memorizada, predominan los circuitos de placer y recompensa, lo que explica por qué tocar música resulta tan motivador.

Al pasar a la improvisación, se activan regiones relacionadas con la audición, el movimiento y una atención flexible, estableciendo un “modo improvisación” donde la percepción y la ejecución se enlazan de manera directa.

En los momentos de máxima
En los momentos de máxima creatividad musical, disminuyen las redes cerebrales asociadas al control consciente para favorecer respuestas rápidas y adaptables (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las sesiones de improvisación totalmente libre, algunas redes vinculadas al control consciente y la reflexión disminuyeron su actividad. Esto indica que, en contextos de máxima creatividad, el cerebro favorece una respuesta fluida y adaptable, reduciendo la supervisión constante para permitir decisiones más rápidas y eficaces.

Estos hallazgos muestran que la creatividad no depende de una región cerebral específica, sino de la capacidad de reorganizar dinámicamente distintos sistemas neuronales según las exigencias del entorno. El acto creativo es, en esencia, el paso flexible entre modos de funcionamiento cerebral, priorizando a veces la acción espontánea sobre el control consciente.

Aunque el estudio se centró en músicos, Muy Interesante subraya que estos mecanismos pueden aplicarse a otros ámbitos creativos, como la resolución de problemas, la escritura o situaciones cotidianas que requieren respuestas innovadoras. Así, la improvisación musical se convierte en una vía privilegiada para comprender los principios neurobiológicos de la creatividad y entender cómo el cerebro genera soluciones originales tanto en contextos excepcionales como rutinarios.

Temas Relacionados

Creatividad en el cerebroImprovisación musicalPianistas de jazzRedes cerebralesJazzNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días

Científicos de los Estados Unidos y China hicieron una revisión de estudios publicados. Qué impacto tiene el consumo de la bebida sobre el sistema cardiovascular, la diabetes y el cáncer

Descubren nuevos beneficios para la

Qué come cada día el doctor Eric Topol, referente global en longevidad

El especialista asegura que una alimentación rica en vegetales, pescados, frutos secos y aceite de oliva es clave para un envejecimiento saludable, según décadas de investigación y evidencia clínica

Qué come cada día el

Un estudio vincula el riesgo cardiovascular elevado con mayor probabilidad de daño ocular

El análisis de más de 35.000 adultos confirma que la puntuación cardíaca PCE, ya usada para evaluar el corazón, es útil para anticipar complicaciones oftalmológicas antes de que surjan los síntomas

Un estudio vincula el riesgo

La convivencia social y con animales mejoran el microbioma intestinal en los mayores de 60 años

Científicos de Italia y Rusia detectaron que el aislamiento y la falta de vínculos con animales se asocian a cambios negativos en las bacterias del intestino

La convivencia social y con

El uso de pantallas antes de los dos años podría alterar el desarrollo cerebral infantil, alerta un estudio

Una investigación realizada en Singapur durante más de diez años reveló alteraciones en redes cerebrales clave y un mayor riesgo de dificultades cognitivas y emocionales durante la infancia y la adolescencia. Cómo evitarlo

El uso de pantallas antes
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Kennys Palacios se casa con

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

INFOBAE AMÉRICA

Violencia criminal en Ecuador: murió

Violencia criminal en Ecuador: murió una mujer embarazada en masacre y su bebé sobrevivió

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días