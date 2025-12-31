Los eventos astronómicos que harán de 2026 un año inolvidable en el cielo

El año 2026 se perfila como un auténtico laboratorio a cielo abierto, con fenómenos que conectarán a observadores de todos los continentes bajo el mismo firmamento (Foto AP/Petar Petrov, Archivo)

Durante 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo excepcional que fascinará tanto a astrónomos profesionales como a aficionados en todo el mundo. El calendario astronómico del año estará marcado por una sucesión de fenómenos celestes poco frecuentes, con eventos que incluyen alineaciones planetarias, eclipses, lluvias de meteoros y fases lunares singulares.

Según Smithsonian Magazine, la diversidad y regularidad de estos acontecimientos convertirán al cielo nocturno en un protagonista de interés global, brindando oportunidades únicas para la observación y el asombro colectivo.

A continuación, se presenta un repaso de los principales eventos astronómicos previstos para 2026, con fechas, características y detalles destacados para quienes deseen seguir de cerca cada fenómeno.

Oposición de Júpiter en enero

Durante el 10 de enero de 2026, Júpiter entrará en oposición, alineándose con la Tierra y el Sol, lo que permitirá observar su cara totalmente iluminada durante varias horas. Este fenómeno convertirá al planeta en el objeto más brillante de la noche, facilitando su visualización junto a las estrellas Cástor y Pólux en la constelación de Géminis.

Según Smithsonian Magazine, utilizar un telescopio o binoculares permitirá distinguir detalles como la Gran Mancha Roja y varios de sus satélites.

Las oposiciones de Júpiter, que ocurren cada 13 meses aproximadamente, ofrecen oportunidades para detectar nuevos asteroides gracias a su intenso brillo.

Durante la oposición, el mayor de los planetas del sistema solar domina el horizonte nocturno, mostrando detalles que solo pueden verse en este tipo de alineación (NASA/JPL/Universidad de Arizona)

Alineación de seis planetas en febrero

En la última parte de febrero, se podrá observar una alineación de seis planetas: Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno, ubicados en el mismo lado del cielo en un “desfile planetario”.

Saturno, Venus y Mercurio estarán agrupados y visibles en el sur, mientras Júpiter brillará cerca de la Luna. Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos para ser observados debido a su baja luminosidad.

La NASA, citada por Smithsonian Magazine, destaca que estos desfiles son una oportunidad poco común para reflexionar sobre la posición de la Tierra en el sistema solar. La alineación completa de los ocho planetas no se repetirá hasta 2034.

Por unas noches, seis mundos se distribuirán en la misma franja celeste, ofreciendo una vista infrecuente incluso para los astrónomos experimentados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eclipse total de Luna en marzo

La madrugada del 3 de marzo tendrá lugar un eclipse total de Luna, también llamado “luna de sangre” por el tono rojizo que adquiere el satélite.

Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean durante la fase de plenilunio, solo la luz roja alcanza la superficie lunar y genera su característico resplandor.

Smithsonian Magazine indica que la fase de totalidad —el periodo de máxima cobertura— durará 58 minutos, mientras que todo el fenómeno superará las cinco horas. Alrededor de 29% de los eclipses lunares son totales, y el siguiente de este tipo será en el cambio de año 2028-2029.

La sombra de la Tierra teñirá la Luna de un rojo profundo, transformando el satélite en un espectáculo visual inusual (ESA/CESAR–M.Castillo)

Lluvia de meteoros de las Líridas en abril

El 21 y 22 de abril, la atención se dirigirá a la lluvia de meteoros de las Líridas, reconocida por sus ráfagas de estrellas fugaces. En 2026, se prevén hasta 18 meteoros por hora bajo cielos oscuros.

Smithsonian Magazine explica que estos meteoros provienen de partículas del cometa Thatcher al entrar en contacto con la atmósfera terrestre.

Las mejores condiciones de observación se darán después de la medianoche del 22 de abril, cuando la constelación Lyra se eleve antes del amanecer.

Destellos breves y veloces surcarán el cielo primaveral, provenientes de residuos ancestrales de un cometa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microluna azul en mayo

A finales de mayo, el cielo ofrecerá una rareza lunar: la coincidencia de la microluna azul el 31 de mayo. Este fenómeno único se produce cuando la segunda luna llena del mes —denominada “luna azul”— ocurre cerca del apogeo lunar, generando una microluna.

Smithsonian Magazine señala que el término “luna azul” refiere a una secuencia mensual especial, sin relación con el color de la Luna. Esta combinación sucede, en promedio, siete veces cada 19 años.

La microluna de mayo será la más alejada del año y estará precedida por otras dos microlunas en 2026.

Una luna aparentemente más pequeña y pálida marcará la segunda plenitud del mes, acentuando la rareza del calendario lunar (Diego Radamés/Europa Press/Archivo)

Eclipse total de Sol en agosto

El 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de Sol. Por primera vez desde 2024, la franja de totalidad atravesará Rusia, Groenlandia, Islandia, Portugal y España, situando a Europa occidental en el centro del interés astronómico mundial.

Otras regiones presenciarán eclipses parciales, incluyendo áreas de África, Asia y Norteamérica. Smithsonian Magazine destaca que, aunque el Sol es 400 veces mayor que la Luna, está también 400 veces más lejos, permitiendo que el satélite lo cubra completamente desde ciertos lugares.

Los observadores en la franja de totalidad experimentarán un “atardecer” a mitad del día y la corona solar visible a simple vista. Se espera un gran movimiento de observadores y transmisiones en directo.

La oscuridad se hará presente a pleno día en varias regiones, permitiendo apreciar la corona solar y el abrupto descenso de la luz ambiental (NASA/Keegan Barber)

Lluvia de meteoros de las Perseidas en agosto

Al anochecer del 12 de agosto y durante la noche siguiente, la lluvia de meteoros de las Perseidas permitirá observar hasta 100 meteoros por hora bajo cielos sin interferencia lunar, gracias a la coincidencia con la Luna nueva.

Smithsonian Magazine indica que estos meteoros, originados en el cometa 109P/Swift-Tuttle, sobresalen por su brillo y colorido, generando incluso resplandores persistentes.

La noche se poblará de trazos luminosos en uno de los espectáculos astronómicos más seguidos del verano boreal (REUTERS/Amel Emric)

Máximo brillo de Venus en septiembre

El 18 de septiembre, Venus alcanzará su máximo brillo vespertino. Al atravesar fases similares a las de la Luna, el planeta se mostrará especialmente brillante al adoptar forma creciente, encontrándose más cerca de la Tierra y reflejando mayor cantidad de luz solar.

Smithsonian Magazine resalta que será posible contemplar el planeta en todo su esplendor poco después del atardecer.

El llamado “lucero vespertino” alcanzará una luminosidad destacada, visible poco después del atardecer en el horizonte occidental (NASA/JPL-CALTECH)

Lluvias de meteoros del último trimestre

En el último trimestre de 2026, el calendario incluirá una seguidilla de lluvias de meteoros notables: las Oriónidas en octubre (hasta 20 meteoros por hora entre el 21 y el 22), las Leónidas en noviembre (unos 15 meteoros por hora alrededor del 17) y las Gemínidas en diciembre, consideradas las más intensas, con tasas de hasta 150 destellos por hora si las condiciones lo permiten.

A diferencia de otros eventos, las Gemínidas provienen del cuerpo asteroidal 3200 Phaethon y podrán observarse sin una presencia lunar significativa, aumentando su espectacularidad.

Oriónidas, Leónidas y Gemínidas renovarán el asombro con sus picos de actividad, ideales para quienes buscan rastros fugaces en la noche (NSF/NOIRLab via AP, archivo)

Superluna de diciembre

El 23 de diciembre, el cielo nocturno será escenario de la superluna más cercana y brillante de 2026.

Esta luna llena coincidirá con el perigeo, el punto más próximo de la órbita lunar a la Tierra, ofreciendo un aspecto muy luminoso y notable por su tamaño.

Smithsonian Magazine señala que la diferencia con la microluna azul de mayo será evidente: la superluna de diciembre resplandecerá con mayor intensidad y tamaño, cerrando un año marcado por fenómenos celestes excepcionales.

La Luna se acercará a la Tierra y se mostrará especialmente grande y brillante, cerrando el ciclo anual con un fenómeno de impacto visual (AP Photo/Kiichiro Sato)

Luego de un año prolífico en materia astronómica, 2026 dejará imágenes, registros y experiencias compartidas por millones de observadores en distintos continentes.

La diversidad de los fenómenos y la frecuencia con la que se sucederán convertirán al cielo nocturno en un escenario privilegiado para la ciencia y la contemplación.

La expectativa por estos eventos refuerza la conexión entre las personas y el cosmos, y anticipa un ciclo de observaciones que, para muchos, será irrepetible.