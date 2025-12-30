Cómo cuestionar las dudas puede ayudar a no abandonar las metas

La Universidad Estatal de Ohio revela que analizar la validez de las dudas internas fortalece el compromiso con metas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analizar la validez de las propias dudas puede ser clave para fortalecer el compromiso personal frente a desafíos persistentes. Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Ohio, publicado en la revista Self and Identity, demuestra que examinar críticamente las incertidumbres internas, especialmente al perseguir metas significativas y ligadas a la identidad, contribuye a una mayor perseverancia y resiliencia.

Los investigadores destacan que esta estrategia ofrece una herramienta psicológica novedosa para quienes enfrentan obstáculos en el camino hacia sus aspiraciones fundamentales.

El papel de la duda en los objetivos personales

El estudio se enfoca en los objetivos de identidad, aquellos que marcan a la persona que se desea ser a largo plazo, como convertirse en médico, artista o líder comunitario. Según Patrick Carroll, profesor de psicología y autor principal, alcanzar estos objetivos implica superar desafíos que suelen generar incertidumbre sobre la posibilidad de lograrlos.

Carroll define la “crisis de acción” como el momento crítico en el que la persona oscila entre perseverar o abandonar su meta, dominada por la duda sobre su propio propósito.

A diferencia de investigaciones anteriores, que señalaban cómo la duda debilita la motivación frente a grandes objetivos, este estudio destaca la importancia de la meta-cognición: pensar sobre los propios pensamientos y emociones.

El estudio identifica la meta-cognición, o el análisis de pensamientos y emociones, como clave para superar la crisis de acción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carroll sostiene que “inducir dudas en las propias dudas puede ser una fórmula para la confianza”, ya que analizar si las vacilaciones tienen fundamento permite romper el ciclo de indecisión. Según el investigador, “duda más duda resultó en menos duda”, reforzando la determinación en situaciones de crisis de identidad.

Esta idea puede compararse con mirar una puerta cerrada: si dudas de que puedas abrirla, pero luego dudas de esa duda, puedes reunir el coraje para intentarlo y comprobar que, en realidad, el obstáculo era menor de lo que parecía.

Cómo poner en práctica la estrategia

Para probar este fenómeno, el equipo de la Universidad Estatal de Ohio realizó dos experimentos. En el primero, participaron 267 personas en línea. Tras evaluar su nivel de crisis de acción respecto a su objetivo más importante, los voluntarios realizaron una tarea de escritura: la mitad recordó un momento de confianza en sus propios pensamientos y la otra mitad, una ocasión en la que dudaron de ellos.

Los resultados fueron claros: quienes evocaron confianza tendieron a reforzar la validez de sus dudas y su compromiso con la meta disminuyó. Por el contrario, quienes reflexionaron sobre la inseguridad lograron poner en tela de juicio sus propias dudas y aumentaron su determinación para avanzar. Cuestionar la validez de la incertidumbre interna ayudó a mantener la motivación en el camino hacia sus metas.

Cuestionar las dudas ayuda a romper el ciclo de indecisión y aumenta la perseverancia ante objetivos ligados a la identidad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo experimento, realizado con 130 estudiantes universitarios, utilizó una técnica diferente: completar la escala de crisis de acción escribiendo con la mano no dominante. Investigaciones previas sugerían que la escritura temblorosa lleva a las personas a cuestionar la solidez de sus pensamientos. Este método logró el objetivo buscado: los participantes dudaron de sus dudas y reforzaron su resolución para seguir adelante.

Para ilustrar este efecto, puede pensarse en el acto de caminar sobre una cuerda floja. Si alguien duda de su equilibrio, puede vacilar y detenerse. Pero si, en ese mismo instante, se cuestiona por qué asume que no puede avanzar, puede encontrar la confianza para dar el siguiente paso.

Límites y recomendaciones de la técnica

En cuanto a la aplicación práctica, Carroll advierte que la clave está en que la inducción de la duda ocurra de manera no consciente, preferentemente con el apoyo de otra persona, como un terapeuta, maestro o familiar. Señala que “puede ser difícil provocar este tipo de duda sobre la duda de forma autónoma” y que forzar la dinámica podría afectar el buen juicio.

Los experimentos probaron que inducir inseguridad sobre propias dudas incrementa la motivación y la determinación para lograr metas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Ohio concluye que la técnica de cuestionar la propia duda debe utilizarse con discernimiento. Mantener el equilibrio entre la confianza y la humildad resulta esencial: desafiar las vacilaciones internas puede reforzar el compromiso con metas importantes, siempre que se aplique en el momento oportuno y con cautela.

Estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias de acompañamiento y perseverancia personal, ofreciendo una vía innovadora para quienes buscan superar obstáculos en el camino hacia objetivos fundamentales. Cuestionar las propias dudas puede ser la llave para atravesar el umbral del cambio y sostener el esfuerzo aun cuando el panorama parece incierto.