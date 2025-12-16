Científicos crean un “gel” invisible que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible

El desafío de aislar térmicamente los edificios se enfrenta ahora con tecnologías capaces de preservar la luz natural y el paisaje exterior (Glenn Asakawa/CU Boulder)

Un equipo de físicos de la University of Colorado at Boulder desarrolló un aislante transparente llamado MOCHI, diseñado para mejorar la eficiencia energética en edificaciones sin sacrificar la visibilidad.

Este avance, liderado por Ivan Smalyukh, responde a uno de los grandes desafíos de la construcción sostenible: reducir la transferencia de calor a través de las ventanas sin bloquear la luz ni la vista, según señaló la University of Colorado at Boulder.

El Mesoporous Optically Clear Heat Insulator (MOCHI) se presenta en láminas o bloques delgados que pueden aplicarse al interior de cualquier ventana. MOCHI sobresale por su transparencia casi total y su durabilidad, dos características que lo diferencian de los aislantes tradicionales, habitualmente opacos y poco prácticos para ventanas.

“Para bloquear el intercambio de calor, puedes poner mucho aislamiento en las paredes, pero las ventanas necesitan ser transparentes. Encontrar aislantes que sean transparentes es realmente un reto”, explicó Smalyukh.

Un innovador material diseñado para adaptarse a cualquier tipo de ventana, con potencial para transformar la arquitectura sostenible en todo el mundo (Glenn Asakawa/CU Boulder)

Tecnología y características únicas de MOCHI

La composición de MOCHI se fundamenta en un gel de silicona con una red de poros microscópicos llenos de aire, cada uno más fino que un cabello humano. Esta estructura permite bloquear eficazmente el paso del calor y dejar pasar la luz.

La universidad destaca que, una lámina de tan solo 5 milímetros es capaz de aislar lo suficiente como para sostener una llama sin quemar la piel.

El secreto radica en el control preciso de las burbujas de aire, que impide que las moléculas puedan intercambiar energía con facilidad. “No tienen oportunidad de chocar libremente entre sí e intercambiar energía. En cambio, chocan contra las paredes de los poros”, explicó Smalyukh.

Su estructura interna, compuesta por millones de microtubos llenos de aire, logra un aislamiento eficaz con una transparencia casi absoluta (Glenn Asakawa/CU Boulder)

El proceso de fabricación de MOCHI emplea surfactantes que forman hilos delgados en una solución líquida, a los que posteriormente se adhieren moléculas de silicona. Tras varios pasos, los surfactantes se sustituyen por aire, generando una red de tubos microscópicos rellenos de aire que componen más del 90% del volumen.

Esta estructura permite que MOCHI refleje solo el 0,2% de la luz incidente, ofreciendo una transparencia superior a la de otros aislantes convencionales.

Frente a los aerogeles, conocidos por su uso en la NASA, pero de aspecto turbio debido a la dispersión de la luz, MOCHI muestra una ventaja clara: mantiene la claridad visual gracias a la disposición ordenada de las burbujas de aire, lo que evita la pérdida de transparencia.

Perspectivas de impacto y aplicaciones futuras

El impacto potencial de MOCHI en la eficiencia energética de los edificios es considerable. Actualmente, cerca del 40% del consumo energético mundial proviene de las edificaciones, en gran parte por la pérdida y ganancia de calor en las ventanas.

Científicos multidisciplinarios colaboran en este desarrollo, combinando experiencia en física, química y energía renovable para acercar la sostenibilidad al entorno urbano (Glenn Asakawa/CU Boulder)

Smalyukh recalcó la importancia de mantener temperaturas interiores confortables sin despilfarrar recursos: “No importa cuáles sean las temperaturas exteriores, queremos que las personas puedan tener temperaturas agradables en el interior sin tener que malgastar energía”.

Más allá de su uso como aislante para ventanas, los investigadores anticipan aplicaciones para captar calor solar y transformarlo en energía económica y sostenible. “Incluso en días algo nublados, se podría aprovechar mucha energía y usarla para calentar el agua o el interior de los edificios”, señaló Smalyukh.

Por ahora, la producción de MOCHI solo se realiza en laboratorio a través de un proceso laborioso, lo que limita su disponibilidad comercial. Sin embargo, los materiales utilizados resultan económicos y el equipo confía en lograr una fabricación a gran escala en el futuro.

La University of Colorado at Boulder considera que este desarrollo, impulsado también por Abram Fluckiger, Eldho Abraham, Taewoo Lee, Shakshi Bhardwaj y otros colaboradores, significa un avance relevante en la búsqueda de soluciones sostenibles. Las perspectivas para MOCHI son tan prometedoras como la claridad que aporta a las ventanas que protege.