La vitamina C y los Omega-3 pueden causar efectos adversos si se abusa de los suplementos

Estudios recientes destacan los beneficios de combinar Omega-3 y vitamina C para la salud cardiovascular y el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones realizadas entre 2018 y 2024 revelan resultados alentadores sobre la combinación de Omega-3 y vitamina C, aunque advierten riesgos asociados a la suplementación sin control médico.

El aumento del interés por esta mezcla responde tanto a la búsqueda de estrategias para mejorar la salud cardiovascular y el sistema inmune, como a la evidencia reciente sobre sus potenciales efectos en la protección celular frente al daño oxidativo.

Según un artículo de Verywell Health, respaldado por estudios recientes, tanto la popularidad de estos suplementos como sus posibles interacciones se encuentran en el centro del debate científico.

Motivos para combinar Omega-3 y vitamina C

La combinación de Omega-3 y vitamina C gana popularidad por sus beneficios complementarios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de Omega-3 y vitamina C se popularizó por la percepción de beneficios complementarios. La vitamina C interviene en la defensa inmunológica y en la cicatrización, mientras que los ácidos grasos Omega-3 se asocian con la reducción de la presión arterial, la mejora del perfil lipídico y la protección cardiovascular.

Verywell Health señala que esta tendencia responde a la búsqueda de herramientas preventivas ante enfermedades crónicas, en especial donde la prevalencia de trastornos cardiovasculares es elevada.

Beneficios sobre el sistema inmune y la salud celular

La vitamina C actúa como antioxidante, protegiendo al organismo frente al daño causado por radicales libres. De acuerdo con la NIH Office of Dietary Supplements, la acumulación de estas moléculas incrementa el riesgo de cáncer y otras patologías.

La vitamina C protege el sistema inmune al actuar como antioxidante frente a los radicales libres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Omega-3 también aportan efectos protectores: un estudio observacional en el Reino Unido, citado por Verywell Health, mostró que niveles sanguíneos elevados de Omega-3 se asociaron con un 25% menos de riesgo de muerte por cáncer en comparación con quienes presentaban niveles bajos.

Impacto en el sistema cardiovascular

Las investigaciones documentaron que los Omega-3 ayudan a disminuir la presión arterial. Un meta-análisis del Journal of the American Heart Association (2022) encontró que una ingesta diaria de 3 gramos de Omega-3 reduce la presión sistólica en 2,61 mmHg y la diastólica en 1,8 mmHg.

En personas con hipertensión, la disminución fue mayor: 4,54 mmHg en la sistólica y 2,81 mmHg en la diastólica. La vitamina C presenta un efecto modesto, especialmente en adultos mayores de 60 años, de acuerdo con un estudio publicado en Medicine (2020).

El consumo diario de Omega-3 reduce la presión arterial sistólica y diastólica, según un meta-análisis del Journal of the American Heart Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al perfil lipídico, el estudio REDUCE-IT demostró que los Omega-3 de prescripción pueden reducir los triglicéridos entre un 20 y un 30%, según la American Heart Association.

Sin embargo, la organización no recomienda suplementos de venta libre para personas sin factores de riesgo cardiovascular. Otros ensayos, como el ASCEND, identificaron que la suplementación con Omega-3 disminuyó el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular en un 19% respecto al placebo.

Evidencia científica reciente

Una revisión recogida por Verywell Health subraya que, aunque existen resultados alentadores, la mayoría proviene de suplementos recetados o estudios observacionales.

Un estudio publicado en Elife (2024) relacionó una mayor proporción de Omega-6/Omega-3 en plasma con riesgo elevado de mortalidad por cualquier causa, cáncer y enfermedad cardiovascular.

Un estudio en Elife asocia una alta proporción de Omega-6/Omega-3 con mayor riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que se necesitan más ensayos clínicos para confirmar los efectos del consumo conjunto de Omega-3 y vitamina C en la prevención de enfermedades.

Riesgos y efectos secundarios

La suplementación con Omega-3 y vitamina C no está exenta de efectos adversos. Dosis altas de vitamina C pueden provocar síntomas gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal. Los Omega-3 pueden causar sabor desagradable, mal aliento y molestias estomacales, además de efectos graves como el aumento del colesterol LDL y mayor riesgo de fibrilación auricular en dosis elevadas.

También poseen efecto anticoagulante, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia en quienes consumen medicamentos como aspirina, clopidogrel, prasugrel o warfarina. Las personas alérgicas al pescado o mariscos deben evitar estos suplementos por el riesgo de reacciones alérgicas severas.

Orientaciones de organismos de salud

Los suplementos de Omega-3 tienen efecto anticoagulante y pueden aumentar el riesgo de hemorragia en personas que toman ciertos medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales organizaciones de salud, entre ellas la American Heart Association, recomiendan obtener estos nutrientes mediante la alimentación. Para los Omega-3, la sugerencia es consumir dos porciones de pescado de 85 gramos semanales.

La NIH Office of Dietary Supplements destaca que la vitamina C cumple su función antioxidante al incorporarse en una dieta equilibrada a base de frutas y verduras. Verywell Health aconseja la consulta médica antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente en personas con patologías preexistentes o bajo tratamiento farmacológico.

La decisión de consumir Omega-3 y vitamina C en conjunto debe basarse en la orientación profesional, priorizando siempre una dieta variada y equilibrada como fuente principal de nutrientes.