Ciencia

La vitamina C y los Omega-3 pueden causar efectos adversos si se abusa de los suplementos

Dosis elevadas de vitamina C pueden provocar molestias gastrointestinales, mientras que los Omega-3 pueden aumentar el colesterol LDL y el riesgo de fibrilación auricular, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes

Guardar
Estudios recientes destacan los beneficios
Estudios recientes destacan los beneficios de combinar Omega-3 y vitamina C para la salud cardiovascular y el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones realizadas entre 2018 y 2024 revelan resultados alentadores sobre la combinación de Omega-3 y vitamina C, aunque advierten riesgos asociados a la suplementación sin control médico.

El aumento del interés por esta mezcla responde tanto a la búsqueda de estrategias para mejorar la salud cardiovascular y el sistema inmune, como a la evidencia reciente sobre sus potenciales efectos en la protección celular frente al daño oxidativo.

Según un artículo de Verywell Health, respaldado por estudios recientes, tanto la popularidad de estos suplementos como sus posibles interacciones se encuentran en el centro del debate científico.

Motivos para combinar Omega-3 y vitamina C

La combinación de Omega-3 y
La combinación de Omega-3 y vitamina C gana popularidad por sus beneficios complementarios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de Omega-3 y vitamina C se popularizó por la percepción de beneficios complementarios. La vitamina C interviene en la defensa inmunológica y en la cicatrización, mientras que los ácidos grasos Omega-3 se asocian con la reducción de la presión arterial, la mejora del perfil lipídico y la protección cardiovascular.

Verywell Health señala que esta tendencia responde a la búsqueda de herramientas preventivas ante enfermedades crónicas, en especial donde la prevalencia de trastornos cardiovasculares es elevada.

Beneficios sobre el sistema inmune y la salud celular

La vitamina C actúa como antioxidante, protegiendo al organismo frente al daño causado por radicales libres. De acuerdo con la NIH Office of Dietary Supplements, la acumulación de estas moléculas incrementa el riesgo de cáncer y otras patologías.

La vitamina C protege el
La vitamina C protege el sistema inmune al actuar como antioxidante frente a los radicales libres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Omega-3 también aportan efectos protectores: un estudio observacional en el Reino Unido, citado por Verywell Health, mostró que niveles sanguíneos elevados de Omega-3 se asociaron con un 25% menos de riesgo de muerte por cáncer en comparación con quienes presentaban niveles bajos.

Impacto en el sistema cardiovascular

Las investigaciones documentaron que los Omega-3 ayudan a disminuir la presión arterial. Un meta-análisis del Journal of the American Heart Association (2022) encontró que una ingesta diaria de 3 gramos de Omega-3 reduce la presión sistólica en 2,61 mmHg y la diastólica en 1,8 mmHg.

En personas con hipertensión, la disminución fue mayor: 4,54 mmHg en la sistólica y 2,81 mmHg en la diastólica. La vitamina C presenta un efecto modesto, especialmente en adultos mayores de 60 años, de acuerdo con un estudio publicado en Medicine (2020).

El consumo diario de Omega-3
El consumo diario de Omega-3 reduce la presión arterial sistólica y diastólica, según un meta-análisis del Journal of the American Heart Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al perfil lipídico, el estudio REDUCE-IT demostró que los Omega-3 de prescripción pueden reducir los triglicéridos entre un 20 y un 30%, según la American Heart Association.

Sin embargo, la organización no recomienda suplementos de venta libre para personas sin factores de riesgo cardiovascular. Otros ensayos, como el ASCEND, identificaron que la suplementación con Omega-3 disminuyó el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular en un 19% respecto al placebo.

Evidencia científica reciente

Una revisión recogida por Verywell Health subraya que, aunque existen resultados alentadores, la mayoría proviene de suplementos recetados o estudios observacionales.

Un estudio publicado en Elife (2024) relacionó una mayor proporción de Omega-6/Omega-3 en plasma con riesgo elevado de mortalidad por cualquier causa, cáncer y enfermedad cardiovascular.

Un estudio en Elife asocia
Un estudio en Elife asocia una alta proporción de Omega-6/Omega-3 con mayor riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que se necesitan más ensayos clínicos para confirmar los efectos del consumo conjunto de Omega-3 y vitamina C en la prevención de enfermedades.

Riesgos y efectos secundarios

La suplementación con Omega-3 y vitamina C no está exenta de efectos adversos. Dosis altas de vitamina C pueden provocar síntomas gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal. Los Omega-3 pueden causar sabor desagradable, mal aliento y molestias estomacales, además de efectos graves como el aumento del colesterol LDL y mayor riesgo de fibrilación auricular en dosis elevadas.

También poseen efecto anticoagulante, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia en quienes consumen medicamentos como aspirina, clopidogrel, prasugrel o warfarina. Las personas alérgicas al pescado o mariscos deben evitar estos suplementos por el riesgo de reacciones alérgicas severas.

Orientaciones de organismos de salud

Los suplementos de Omega-3 tienen
Los suplementos de Omega-3 tienen efecto anticoagulante y pueden aumentar el riesgo de hemorragia en personas que toman ciertos medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales organizaciones de salud, entre ellas la American Heart Association, recomiendan obtener estos nutrientes mediante la alimentación. Para los Omega-3, la sugerencia es consumir dos porciones de pescado de 85 gramos semanales.

La NIH Office of Dietary Supplements destaca que la vitamina C cumple su función antioxidante al incorporarse en una dieta equilibrada a base de frutas y verduras. Verywell Health aconseja la consulta médica antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente en personas con patologías preexistentes o bajo tratamiento farmacológico.

La decisión de consumir Omega-3 y vitamina C en conjunto debe basarse en la orientación profesional, priorizando siempre una dieta variada y equilibrada como fuente principal de nutrientes.

Temas Relacionados

Omega-3Vitamina CSalud cardiovascularVerywell HealthAmerican Heart AssociationNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo una bacteria habitual en el microbioma intestinal puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en jóvenes

Ciertos microorganismos pueden afectar procesos celulares críticos. Los hallazgos de un avance que podría brindar nuevas estrategias de prevención y monitoreo de patógenos desde edades tempranas, según Harvard

Cómo una bacteria habitual en

Cómo logra el cerebro identificar el sarcasmo y descifrar dobles sentidos en la vida cotidiana

Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts revela que la comprensión de la ironía requiere utilizar el contexto, las normas sociales y la entonación, demostrando la complejidad de la comunicación humana no literal

Cómo logra el cerebro identificar

Imaginar encuentros positivos con otras personas cambia la percepción interpersonal y activa áreas claves del cerebro

El trabajo entre la Universidad de Colorado y el Instituto Max Planck muestra cómo la evocación consciente de situaciones agradables favorece la apertura emocional y genera impacto en procesos como la toma de decisiones y la interacción con el entorno social

Imaginar encuentros positivos con otras

De la dieta cetogénica al oxígeno hiperbárico: las estrategias de un experto para mejorar la salud metabólica

El investigador Dom D’Agostino detalló en The Drive podcast los mecanismos y riesgos de las nuevas terapias energéticas en enfermedades complejas y subrayó la importancia de la personalización y el control médico

De la dieta cetogénica al

Brote de gripe H3N2: quiénes deben vacunarse y por qué es esencial proteger a los grupos de riesgo

La variante K de la influenza A avanza con fuerza en Europa y los expertos alertan sobre la importancia de inmunizar a las personas más susceptibles de tener complicaciones graves. Cuándo se espera que llegue el virus a Sudamérica y cómo estar protegido

Brote de gripe H3N2: quiénes
DEPORTES
De hacer una sorprendente revelación

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

TELESHOW
#Detaquito con Darío Lopilato e

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

INFOBAE AMÉRICA

La opaca “neutralidad permanente” de

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”

Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”