El Gobierno lanzó su hoja de ruta espacial para competir en el nuevo escenario global

Las Bases incluyen la creación de un Hub Espacial Nacional que integre capacidades científicas, tecnológicas e industriales; el desarrollo del proyecto de acceso al espacio; y la consolidación de la Argentina como plataforma formativa de aspirantes a astronautas. FUENTE: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

El anuncio de las Bases para el Desarrollo Espacial Argentino representa un movimiento clave dentro de una agenda tecnológica nacional que intenta recuperar dinamismo y posicionar al país dentro de una carrera global cada vez más intensa en el espacio.

El Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó ayer el documento en un acto realizado en el Centro Cultural de la Ciencia, acompañado por referentes del sector espacial y representantes de empresas que forman parte del ecosistema nacional.

La iniciativa se enmarca dentro de un contexto internacional donde la competencia por el espacio dejó de ser exclusiva de agencias estatales y pasó a involucrar compañías privadas, nuevos actores regionales y una demanda creciente de infraestructura satelital.

Las nuevas Bases para el Desarrollo Espacial impulsan un plan que integra ciencia industria y formación para posicionar a la Argentina en la economía espacial global (Conae)

Genua subrayó que “esta iniciativa es resultado de encuentros con expertos y referentes que vienen impulsando uno de los sectores más estratégicos de la Argentina. Gracias a ellos, construimos esta hoja de ruta que estamos presentando”.

Con esa frase, el funcionario colocó la discusión en un terreno que excede la política de un gobierno y que aspira a consolidar una estrategia a largo plazo capaz de sostener resultados reales.

La visión oficial parte de un diagnóstico: Argentina requiere un nuevo plan espacial capaz de trabajar con los ritmos y la escala de las transformaciones tecnológicas actuales.

No se trata solo de fabricar satélites o desarrollar lanzadores, sino de integrarse a una economía espacial que se expande con rapidez y que impulsa servicios, datos y oportunidades que ya impactan en la vida cotidiana.

El Plan Nacional Espacial

El proyecto incluye el desarrollo del acceso al espacio y la consolidación de una plataforma nacional para aspirantes a astronautas con proyección internacional (Conae)

El Plan Nacional Espacial, mencionado como columna vertebral de la propuesta, contempla la exploración del espacio y la creación de medios propios para colocar en órbita satélites diseñados y producidos en el país, como el desarrollo del cohete Tronador II.

Esa aspiración no es nueva, pero la iniciativa presentada por Genua intenta ordenar un camino que permita avanzar en cada etapa de manera coherente con las capacidades actuales, las necesidades estratégicas y las oportunidades de cooperación externa.

El cohete Tronador II es el proyecto vector para lanzar satélites nacionales

El Secretario afirmó que “Argentina necesita un nuevo plan espacial que esté a la altura de las transformaciones tecnológicas que vivimos. Por eso, vamos a presentar un plan espacial, esta vez, elaborado con todo el ecosistema, donde los emprendedores, las empresas y el talento argentino sean protagonistas y lideren el crecimiento de la economía espacial argentina”.

La aspirante argentina a astronauta Noel de Castro acompañó el lanzamiento en forma virtual reforzando el objetivo de formar profesionales para misiones futuras

La presentación incluyó la presencia de empresarios, emprendedores, estudiantes y representantes de organismos clave como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), su empresa asociada VENG, la Agencia I+D+i y autoridades vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico.

El equipo argentino campeón del Mundial 2025 de la Competencia Internacional de Ingeniería Aeroespacial (CanSat) también participó del encuentro, lo que aportó una dimensión generacional al anuncio.

A eso se sumó la presencia virtual de Noel de Castro, aspirante a astronauta de la NASA, señal que reforzó la intención de posicionar a la Argentina dentro de programas formativos y misiones que requieren perfiles altamente especializados.

Una estrategia para integrar ciencia, industria y formación astronauta

El plan busca que el talento argentino asuma un rol central en la nueva economía espacial mediante proyectos de innovación desarrollo y formación especializada (Fernando Calzada)

Las Bases proponen la creación de un Hub Espacial Nacional destinado a unir capacidades científicas, tecnológicas e industriales que hoy se encuentran distribuidas entre organismos públicos, centros de investigación y compañías privadas.

El objetivo es generar un espacio donde la articulación y la innovación converjan y donde se concentren proyectos de desarrollo, pruebas, certificación y transferencia tecnológica.

En la industria espacial internacional, los hubs son motores de proyectos que avanzan con velocidad. Permiten que el conocimiento circule sin fragmentarse y que los equipos accedan a recursos compartidos que reducen costos y aceleran desarrollos.

El Secretario Darío Genua presentó una hoja de ruta que busca modernizar el Plan Nacional Espacial y sumar al sector privado como motor del crecimiento del ecosistema (Sec de Ciencia)

La propuesta también incluye el fortalecimiento del proyecto de acceso al espacio, un desafío histórico para el país. Argentina acumuló décadas de experiencia en diseño y operación satelital, pero la capacidad de poner en órbita sus propios satélites continúa en etapa de desarrollo.

El documento presentado por Genua apunta a revitalizar esa meta. Dominar los lanzamientos significa independencia en la planificación de misiones, reducción de costos y una posición negociadora más sólida dentro del mercado internacional.

Varios países que antes no tenían presencia espacial ya avanzaron con lanzadores propios o comercializados mediante empresas privadas. Esa dinámica exige que Argentina acelere sus definiciones para no quedar fuera de la nueva matriz espacial.

La propuesta de Bases impulsa que la Argentina se inserte en cadenas globales de valor mediante acuerdos estratégicos y cooperación internacional sostenida (Archivo DEF)

Otro punto destacado es la intención de consolidar al país como plataforma para la formación de aspirantes a astronautas. Esa ambición busca aprovechar una combinación de infraestructura educativa, capacidad científica y vínculos de cooperación con agencias extranjeras.

La presencia de Noel de Castro, convocada como figura emergente, funcionó como símbolo de un camino posible. Formar astronautas requiere una estructura multidisciplinaria que integre medicina, ingeniería, ciencias físicas, entrenamiento de alta performance y programas específicos de adaptación a misiones.

Convertirse en un centro regional de esta especialidad permitiría atraer talento internacional, ampliar la influencia diplomática y fortalecer el reconocimiento global del país.

El anuncio reunió a empresas organismos científicos y estudiantes que colaboran en el crecimiento del sector espacial y en el impulso de nuevas capacidades nacionales (Conae)

El titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, expresó que “Argentina tiene un potencial enorme en materia desarrollo espacial, un sector al que la Agencia considera estratégico cuando establece acciones de promoción que posibiliten la llegada de inversiones extranjeras y profundicen el proceso de internacionalización de las empresas nacionales”.

Su intervención colocó al desarrollo espacial dentro de una agenda más amplia vinculada a las exportaciones y al posicionamiento competitivo del país. En ese sentido, la articulación internacional propuesta en las Bases aparece como un componente indispensable. La nueva economía espacial se caracteriza por cadenas de valor globales donde cada país aporta piezas, servicios, software o equipamiento.

Integrarse de manera planificada garantiza un lugar en mercados donde ya participan potencias tecnológicas y empresas que dominan lanzamientos comerciales y constelaciones de satélites.

Una política para un mundo que depende cada vez más del espacio

La presencia de referentes de CONAE VENG y la Agencia I D i refleja la articulación institucional necesaria para concretar un plan espacial de alcance federal (Sec de Ciencia)

La relevancia de la iniciativa se entiende mejor cuando se observa cómo funciona hoy la infraestructura espacial. Las comunicaciones de larga distancia, los sistemas de navegación, el monitoreo climático, las mediciones para agricultura de precisión, la gestión de emergencias y una parte creciente de los servicios financieros dependen del trabajo de satélites que orbitan el planeta.

La expansión de la economía espacial convirtió esos servicios en un componente central del desarrollo de cualquier país. Por eso, cada proyecto nacional con aspiraciones tecnológicas integra metas espaciales dentro de sus planes estratégicos.

En ese marco, las Bases presentadas por Genua representan un intento de ordenar una visión que combine exploración, industria, talento y cooperación. El documento se estructura como un mapa que marca dónde está el país y hacia dónde necesita avanzar.

El equipo argentino campeón del Mundial 2025 de Ingeniería Aeroespacial participó del encuentro mostrando la relevancia de la formación juvenil en el área espacial (Conae)

La inversión en programas espaciales suele generar retornos indirectos de alto valor, porque impulsa innovación en materiales, sistemas de navegación, electrónica, inteligencia artificial, telecomunicaciones, propulsión y gestión de datos. Los efectos se multiplican en sectores productivos que adoptan esas tecnologías y que las transforman en productos de exportación.

El mundo avanza con proyectos cada vez más complejos, como misiones a la Luna, uso de recursos espaciales, turismo orbital, redes satelitales de banda ancha y estaciones que combinan trabajo humano y robótico.

Argentina, con su trayectoria en satélites de observación, posiciones regionales consolidadas y talento científico reconocido, busca un lugar dentro de ese tablero en transformación. La presentación de las Bases ofrece una señal de continuidad institucional y una afirmación del valor estratégico de la actividad espacial.

La iniciativa convoca a empresas emprendedores y organismos científicos para generar nuevas oportunidades de innovación vinculadas a la industria aeroespacial (Conae)

El éxito de la iniciativa dependerá de su implementación, del trabajo conjunto entre organismos y del compromiso con una política que trascienda coyunturas. La ciencia espacial exige continuidad, objetivos claros y decisiones técnicas sostenidas en el tiempo.

La participación de múltiples actores en la presentación sugiere que el Estado intenta apoyar un ecosistema que ya funciona y que solo requiere una estructura más integrada para ampliar su alcance.