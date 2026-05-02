La sorprendente razón por la que cada vez más aficionados terminan lesionados al entrenar

El aumento de lesiones deportivas entre aficionados preocupa a especialistas por la falta de asesoría profesional y el excesivo entusiasmo al entrenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lesiones deportivas entre aficionados registran un incremento preocupante en los últimos meses. Según un estudio citado por la revista alemana Der Spiegel, más del 12% de los deportistas aficionados en Alemania sufren cuadros graves cada año que requieren atención médica.

Las causas principales están asociadas al entrenamiento excesivo, la técnica inadecuada, la falta de fortalecimiento muscular y la escasa atención a las señales de dolor y recuperación.

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Especialistas consultados por la revista coinciden: la clave para una práctica deportiva segura es aprender la técnica, trabajar la fuerza, respetar las pausas y buscar ayuda profesional ante molestias persistentes. Este fenómeno afecta fundamentalmente a quienes practican running, levantamiento de pesas y deportes de equipo.

Causas principales de las lesiones deportivas en aficionados

El aumento de lesiones deportivas entre aficionados preocupa a especialistas por la falta de asesoría profesional y el excesivo entusiasmo al entrenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisioterapeuta ortopédico Gregor Senk, del Hospital Universitario de Colonia, señala que la causa más común de lesión en el deporte amateur puede resumirse así: “Demasiado, demasiado rápido”. Advierte que quienes aumentan volumen e intensidad de entrenamiento sin un fortalecimiento adecuado de la musculatura estabilizadora exponen las articulaciones a sobrecargas importantes.

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Según el fisioterapeuta Senk, una ejecución incorrecta en ejercicios como el press de banca o las sentadillas puede ocasionar daños acumulativos en tendones y articulaciones. La presencia de desequilibrios musculares —cuando un lado del cuerpo es más fuerte que el otro— altera la biomecánica corporal, derivando en sobrecargas lejos del área inicialmente afectada.

Ignorar el dolor constituye otro factor relevante de riesgo. El fisioterapeuta Senk recomienda atender las señales corporales y añadir entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana, aprendiendo los movimientos básicos bajo supervisión profesional o mediante materiales confiables.

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Sobreentrenamiento y falta de recuperación como factores de riesgo

Los desgarros de ligamentos, lesiones de menisco y tobillo predominan en deportes de resistencia y equipo entre afecciones frecuentes de los aficionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fisioterapeuta Nele Schwardt, especialista en ortopedia en la Clínica Ortopédica Universitaria de Friburgo, distingue dos tipos frecuentes de lesiones: agudas por traumatismos en partidos o entrenamientos y lesiones por esfuerzos repetitivos.

Explica que el error más común en los aficionados es descuidar el equilibrio entre ejercicio y descanso. Muchos creen que entrenar más implica mejores resultados, pero la falta de recuperación conduce al estancamiento y aumenta el riesgo de lesiones.

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Entre los deportistas de resistencia y deportes de equipo predominan los desgarros de ligamentos y lesiones de menisco y tobillo. La fisioterapeuta Schwardt menciona que el dolor a menudo se origina lejos de la zona sintomática, como molestias en la rodilla o cadera que provienen de la columna vertebral o la debilidad en el torso.

Una mala alimentación, especialmente baja en carbohidratos y grasas, afecta la recuperación deportiva y puede provocar alteraciones hormonales en mujeres atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente nutricional resulta determinante: una ingesta limitada de carbohidratos y grasas perjudica la recuperación, especialmente en mujeres, quienes pueden sufrir irregularidades menstruales y una menor ganancia de fuerza si no cuidan la dieta.

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La fisioterapeuta Schwardt recomienda reincorporarse al deporte de manera gradual tras pausas, utilizando siempre la fisioterapia después de lesiones significativas.

Prevención de lesiones: movimientos, fuerza y descanso

Fortalecer el torso y garantizar la movilidad articular es fundamental en la prevención de lesiones. La fisioterapeuta Schwardt subraya que un torso fuerte absorbe impactos y desplazamientos, lo que previene sobrecargas en otras zonas. L

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os especialistas consultados por la revista alemana Der Spiegel aconsejan realizar dos o tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza tanto para hombres como para mujeres.

El osteópata y fisioterapeuta Dennis Jacobs, del centro médico en Colonia, advierte sobre un patrón cada vez más común: largas jornadas sedentarias seguidas de ejercicio intenso. Esta combinación, señala, aumenta el riesgo de sufrir problemas en la fascia, el tendón de Aquiles y las rodillas.

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Para explicarlo, recurre a una imagen simple pero efectiva: la de una gominola. Así como este material necesita mantenerse flexible para no romperse, el cuerpo requiere estiramientos prolongados y sostenidos para conservar la elasticidad de los tejidos y reducir la probabilidad de daños.

El fortalecimiento del torso y la movilidad articular, junto con estiramientos mantenidos de hasta tres minutos, resultan clave en la prevención de lesiones deportivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener beneficios reales, las posturas de estiramiento deberían mantenerse entre dos minutos y medio y tres minutos, en contraste con los tradicionales 20 segundos. Los síntomas pueden aparecer lejos de la causa primaria; por eso, el osteópata Jacobs recuerda que el cuerpo es un sistema integral y el origen del problema puede radicar incluso en órganos internos.

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Consejos para entrenar sin lesionarse

El osteópata Jacobs enfatiza la importancia de iniciar el entrenamiento de fuerza o resistencia de manera progresiva, ajustando la intensidad según la respuesta corporal. Todos los expertos resaltan la necesidad de atender señales como dolores repentinos. El estiramiento prolongado y estático, junto con pausas regulares y la consulta profesional ante molestias persistentes, constituye una base sólida para evitar lesiones.

El único dolor tolerable es el muscular normal tras el esfuerzo. Si surge otra clase de dolor, se debe suspender la actividad y consultar a un médico para prevenir daños mayores.

Expertos insisten en ajustar la intensidad del entrenamiento, alternar días de actividad y descanso, y consultar ante dolores inusuales para prevenir lesiones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el osteópata Jacobs y la fisioterapeuta Schwardt, alternar el entrenamiento con días de descanso, cuidar la técnica y realizar rehabilitación bajo supervisión profesional después de una lesión reduce el riesgo de recaída y acelera la recuperación.

El número de deportistas aficionados lesionados continúa creciendo por razones prevenibles: avance acelerado, técnica deficiente, desatención de la musculatura y falta de reconocimiento del dolor son los errores más comunes. Los especialistas recomiendan fortalecer el sistema muscular, cuidar la movilidad y respetar los periodos de descanso para evitar que las dolencias se cronifiquen.