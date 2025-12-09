Cómo las bacterias en las vías respiratorias de los bebés influyen en la gravedad de la bronquiolitis

El hallazgo de que la composición bacteriana en las vías respiratorias de los lactantes puede influir sobre la severidad de la bronquiolitis abre nuevas perspectivas para tratamientos que modulen estos microorganismos y mitiguen el avance de la enfermedad

Una investigación encabezada por un experto del CONICET en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez planteó que las bacterias en las vías respiratorias de los bebés pueden modificar la severidad de la bronquiolitis.

Este hallazgo, publicado en Journal of Clinical Virology, abre nuevas posibilidades de estrategias terapéuticas basadas en la modulación de esos microorganismos para tratar la infección por virus sincicial respiratorio. El estudio fue liderado por Patricio Acosta, médico e investigador del CONICET, quien trabajó junto a colegas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la ciudad de Buenos Aires.

El virus sincicial respiratorio (VSR) es una de las principales causas de bronquiolitis e infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños. Entre un 60% y un 70% de los menores contrae la infección durante el primer año de vida, y casi todos la adquieren antes de los dos años. A nivel global, el VSR ocasiona alrededor de 33 millones de casos anuales, con más de 3 millones de internaciones y más de 200 mil fallecimientos.

En ese contexto, el trabajo evaluó que la microbiota -bacterias presentes en las vías respiratorias de los bebés- puede influir en la severidad de la infección por VSR.

La investigación incluyó el análisis de bacterias como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, todas habituales en el tracto respiratorio infantil y capaces de modificar el desenlace de la bronquiolitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra de los autores

“El hallazgo más relevante del estudio fue que las bacterias presentes en las vías aéreas parecen tener un rol importante en la evolución de la infección por VSR”, destacó Acosta, quien también es médico y doctor en medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

“Los resultados del estudio aportan nueva evidencia sobre la interacción entre virus y bacterias en las infecciones respiratorias infantiles y abre la puerta a nuevas líneas de trabajo orientadas a prevenir o mitigar las formas graves de esta enfermedad a través de la modulación de los microorganismos que colonizan el tracto respiratorio”, amplió el experto, quien fue el primer integrante extranjero no residente en Estados Unidos del Consejo Directivo de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM, según sus siglas en inglés) entre 2017 y 2018 y es en la actualidad Directivo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID, según sus siglas en inglés).

El equipo de investigación evaluó a 172 pacientes infectados con VSR, seleccionados de una población de 401 niños hospitalizados por infección respiratoria baja. Se recolectaron muestras biológicas, datos clínicos, epidemiológicos y socioambientales, y se estudió la presencia de tres bacterias que habitualmente colonizan el tracto respiratorio infantil: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. El objetivo era determinar si la composición de esta microbiota influía en la evolución de la infección viral.

Patricio Acosta (izq.), investigador del CONICET en el Hospital Ricardo Gutiérrez, y el doctor Eduardo López, jefe del departamento de Medicina de ese hospital

Acosta subrayó la contundencia de los datos: “Más del 90 por ciento de los pacientes estaba colonizado por al menos una de estas bacterias al momento de la hospitalización”. El análisis reveló que los niños colonizados con Moraxella catarrhalis presentaron cuadros leves de infección por VSR, mientras que aquellos portadores de Haemophilus influenzae evolucionaron hacia formas más severas de la enfermedad.

El estudio también examinó el impacto de las condiciones de vida en la severidad de la bronquiolitis. El doctor Eduardo López, primer autor del trabajo y jefe del departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, señaló: “Uno de los datos más sobresalientes fue que el hacinamiento se asoció con cuadros más graves. Este dato coincide con investigaciones previas que señalan que las condiciones de vivienda y factores socio-ambientales pueden influir de manera crítica en el riesgo de sufrir enfermedad respiratoria grave”.

La composición microbiana de las vías respiratorias varía entre los individuos y está influida por factores como la edad, la exposición previa a antibióticos, la nutrición y las condiciones de vivienda, incluyendo el acceso a agua potable y sistemas de saneamiento.

Las variaciones individuales de la microbiota respiratoria en los niños dependen de factores como edad, exposición a antibióticos y acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, elementos clave en la prevalencia de infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acosta remarcó la importancia de considerar estos elementos: “Durante años se pensó que las bacterias que colonizan las vías aéreas solo eran un indicador de exposición, pero hoy sabemos que forman parte de un ecosistema complejo que interactúa con el sistema inmunológico”.

El contexto en el que se realizó la investigación refuerza la relevancia de los hallazgos. Acosta, quien fue becario de investigación en el Departamento de Pediatría del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Estados Unidos, destacó: “Este estudio tiene como aspecto destacable que se realizó en un contexto real de una población vulnerable, donde factores ambientales tienen un fuerte impacto”.

Y sumó: “Nuestro trabajo aporta evidencia local de que algunas bacterias podrían empeorar la infección por VSR, mientras que otras tendrían un efecto protector, ya sea porque modulan la respuesta inmune o bien porque compiten con otros microorganismos más patogénicos. Comprender cómo funciona este equilibrio podría ayudar a identificar a los niños con mayor riesgo de enfermedad grave y tomar las medidas adecuadas”.

El trabajo contó con la participación de Martín Ferolla, Agustina Denardi, Noelia Iraizos, Ana Fernández y María Marta Contrini, todos integrantes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.