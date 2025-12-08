Ciencia

Más energía y mejor salud: cuál es el fruto que mejora la resistencia y favorece la quema de grasa

Este alimento, rico en antioxidantes y fibra, demostró en estudios recientes su capacidad para optimizar el uso de grasas durante el ejercicio, acelerar la recuperación muscular y potenciar el bienestar general en deportistas y personas activas, según Men’s Fitness

El consumo de arándanos silvestres antes del ejercicio mejora la resistencia y favorece la quema de grasa en deportistas de resistencia (SQM)

Consumir arándanos silvestres antes de la actividad física puede mejorar la resistencia y favorecer la quema de grasa, de acuerdo con un estudio reciente divulgado por Men’s Fitness. La investigación, dirigida por expertos de Cal Poly Humboldt, analizó los efectos de este fruto en la dieta de quienes practican deportes de resistencia, como correr, nadar o andar en bicicleta.

El estudio evaluó a 11 hombres entrenados en resistencia, quienes recibieron una taza diaria de arándanos silvestres durante 14 días. Tras este periodo, realizaron una prueba de ciclismo de 40 minutos al 65% de su capacidad máxima de oxígeno.

Los resultados señalaron un aumento significativo en la oxidación de grasas: 19,7% a los 20 minutos, 43,2% a los 30 minutos y 31,1% a los 40 minutos, respecto a los valores iniciales. Además, los investigadores registraron una menor utilización de carbohidratos como fuente de energía y una reducción de los niveles de lactato, lo que permitió a los participantes sostener el esfuerzo sin presentar fatiga prematura.

Propiedades nutricionales y diferencias de los arándanos silvestres

Un estudio de Cal Poly Humboldt revela que los arándanos silvestres aumentan la oxidación de grasas y reducen la fatiga durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos silvestres presentan características nutricionales superiores frente a los arándanos convencionales. Según Men’s Fitness, su tamaño más pequeño y densidad resultan en una mayor proporción de piel rica en antioxidantes por porción.

Estos frutos contienen el doble de capacidad antioxidante, 33% más de antocianinas y 72% más de fibra que los arándanos cultivados. Su sabor dulce y floral se combina con un menor contenido de azúcar por ración. La facilidad para encontrarlos en la sección de congelados permite conservar sus nutrientes y sabor de manera óptima tras la cosecha, manteniendo su frescura.

Entre los compuestos más relevantes, destacan las antocianinas, pigmentos vegetales que, de acuerdo con Men’s Fitness, optimizan el flujo sanguíneo y el uso de oxígeno y grasas en los músculos, potenciando la resistencia durante el ejercicio.

Los arándanos silvestres contienen el doble de antioxidantes y 33% más de antocianinas que los arándanos convencionales, potenciando el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este perfil nutricional convierte a los arándanos silvestres en un aliado natural para la recuperación y el rendimiento físico. Además, su alta concentración de fibra contribuye a mejorar la salud digestiva, mientras que la diversidad de fitonutrientes fortalece las defensas del organismo frente al estrés oxidativo propio del entrenamiento intenso.

Consumir arándanos silvestres también podría beneficiar a quienes realizan deportes de alta intensidad o requieren recuperaciones cortas entre sesiones, ya que los estudios sugieren que sus compuestos bioactivos aceleran los procesos de reparación muscular. La combinación de antioxidantes y fitonutrientes reduce el daño celular provocado por el ejercicio y mejora la capacidad del cuerpo para adaptarse a rutinas más exigentes.

Beneficios adicionales y formas de consumo

El consumo regular de arándanos silvestres ofrece más beneficios que la mejora de la resistencia y la quema de grasa. El mismo medio subraya sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular, la recuperación muscular y la reducción de inflamación tras el ejercicio intenso.

La alta concentración de fibra y fitonutrientes en los arándanos silvestres fortalece la salud digestiva y las defensas del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes busquen integrar este fruto a su rutina de entrenamiento cuentan con opciones prácticas, como añadirlo a batidos con vegetales de hoja verde, incluirlo en scones, preparar pudines de semillas de chía, mezclarlo con avena o cocerlo con sirope de arce y canela para crear una cobertura antioxidante para panqueques. La disponibilidad en formato congelado hace sencillo su consumo todo el año.

Además de su versatilidad, los arándanos silvestres pueden almacenarse durante meses sin que pierdan sus propiedades nutricionales, lo que facilita su uso constante. Esta característica resulta especialmente útil para atletas y aficionados que desean mantener una dieta equilibrada y rica en antioxidantes en cualquier temporada.

Los especialistas en nutrición deportiva consideran que la inclusión regular de este fruto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en periodos de entrenamiento intenso o competición.

Las investigaciones refuerzan el potencial de los arándanos silvestres como complemento natural para el rendimiento físico y la salud integral, consolidándolos como una alternativa accesible y valiosa para quienes desean optimizar su bienestar a través de la nutrición y sin recurrir a suplementos artificiales.

