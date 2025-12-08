El uso excesivo de inteligencia artificial puede atrofiar el cerebro humano, asegura experta de la UNAM

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de la inteligencia artificial puede provocar una disminución de la actividad del cerebro y la pérdida de habilidades como el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual, advirtió Pilar Durán Hernández, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La firmación ocurrió durante una conferencia en el Noveno Festival de Neurociencias, Neurofest 2025, celebrado en Universum, Museo de las Ciencias. La especialista alertó sobre el riesgo real de atrofia cerebral y la posibilidad de una involución de la inteligencia si se delegan excesivamente las tareas cognitivas a la tecnología.

¿Por qué el cerebro se puede dañar con el uso de la IA?

Durán Hernández explicó que la atrofia por desuso convierte al cerebro en un órgano hipoactivo, con una mente que evita el esfuerzo intelectual.

Según sus palabras, este fenómeno puede derivar en una “mente delegada que le da flojera pensar”, lo que representa un peligro tangible para el desarrollo intelectual.

La académica subrayó que la IA debe considerarse una herramienta de asistencia y no de autoría, y que su uso responsable puede multiplicar la productividad, pero su abuso conlleva consecuencias negativas para la salud cognitiva.

Durante su intervención, la especialista detalló cómo el uso de plataformas como ChatGPT reduce el procesamiento cognitivo y la capacidad de razonamiento, dificultando la toma de decisiones y la ideación crítica.

En contraste, quienes emplean motores de búsqueda como Google mantienen un mayor nivel de procesamiento cerebral, ya que no dependen completamente de la tecnología para resolver problemas. Ante este panorama, Durán Hernández recomendó a los asistentes evitar que la IA realice tareas académicas en su lugar, advirtiendo que “al final la que aprende es ella, no nosotros”.

Alteraciones cerebrales por uso de IA

La pérdida de conexiones neuronales, advirtió la científica, puede llevar a la muerte de neuronas y a alteraciones a largo plazo en el sistema nervioso.

Entre las habilidades fundamentales que se ven afectadas por el mal uso de la IA, mencionó la disminución de la profundidad conceptual en los procesos de aprendizaje y la pérdida de interés por comprender conceptos complejos, como la generación del trinomio cuadrado perfecto.

¿Cómo evitar daño cerebral por uso excesivo de IA?

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la importancia de la escritura a mano en el desarrollo neurobiológico y el aprendizaje profundo. Durán Hernández señaló que la escritura manual actúa como un catalizador para la formación de conexiones cerebrales, mientras que la escritura digital, aunque eficiente para la comunicación y la productividad, no ofrece los mismos beneficios.

La especialista citó evidencia que indica que sustituir el lápiz y el papel por el teclado implica una modificación profunda en los procesos de aprendizaje y en el conectoma, la red de conexiones cerebrales. Esta transformación preocupa a la comunidad científica por el riesgo de atrofia cerebral asociado al uso inadecuado de las nuevas tecnologías.

En su repaso histórico, la académica recordó que los primeros homínidos ya poseían cerebros inteligentes capaces de desarrollar herramientas y sobrevivir en entornos adversos, lo que dio origen a los conectomas. El aprendizaje efectivo, explicó, surge cuando diferentes áreas del cerebro se relacionan para generar información.

La inteligencia, según Durán Hernández, consiste en la capacidad de resolver problemas, procesar información y ejecutar actividades específicas a partir del aprendizaje. El auge de los procesos cognitivos superiores, como el lenguaje y la transmisión de conocimiento, se consolidó con el Homo sapiens moderno y se ha fortalecido a lo largo de la evolución humana.

La llegada de la era digital en la década de 1980, con la implantación de internet, transformó la comunicación y la vida cotidiana.

Las generaciones milenial y Z, descritas por la especialista como nómadas digitales, han crecido rodeadas de asistentes virtuales y dispositivos inteligentes, hasta el punto de no concebir un mundo sin herramientas como Alexa, Siri o Gemini. Durán Hernández enfatizó la necesidad de desarrollar el lenguaje matemático desde la infancia, ya que este proceso genera conexiones cerebrales que favorecen el pensamiento abstracto y crítico.