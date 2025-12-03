VIH en Argentina: cuántos viven con el virus y a qué retos se enfrenta la prevención en 2025

Argentina registra 140.000 personas viviendo con VIH según estimaciones para 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la respuesta sanitaria frente al VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) atraviesa una etapa de consolidación y desafíos renovados, según el Boletín N° 42 publicado por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación. El informe, correspondiente a diciembre de 2025, ofrece un panorama exhaustivo sobre la evolución de los diagnósticos, la distribución geográfica, los perfiles de las personas afectadas y la eficacia de las estrategias de prevención y diagnóstico en todo el país.

El documento destaca que 140.000 personas viven con VIH en Argentina (estimación 2024), con un promedio anual de 6.900 nuevos diagnósticos en el bienio 2023-2024. De este universo, el 13% desconoce su diagnóstico, lo que subraya la importancia de fortalecer el acceso a pruebas y la detección temprana. El 65% de las personas con VIH se atiende en el sector público, y 71.000 reciben tratamiento antirretroviral provisto por el Estado.

La epidemia del VIH en Argentina mantiene una tendencia estable en los últimos años, con una tasa nacional de 14,2 casos cada 100.000 habitantes en 2024. Sin embargo, la distribución es heterogénea: la región del noroeste argentino (NOA) presenta la tasa más alta, con 23,4 casos cada 100.000 habitantes, seguida por Cuyo y la Patagonia, ambas por encima del promedio nacional. En contraste, el noreste argentino (NEA) y el Gran Buenos Aires (GBA) muestran tasas inferiores a la media.

La región NOA concentra la mayor tasa de nuevos diagnósticos de VIH en el país (Seth Pincus, Elizabeth Fischer, Austin Athman/Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas/ NIH vía AP, Archivo)

El análisis por género revela que los varones representan el 68,4% de los nuevos diagnósticos, con una tasa de 20 casos cada 100.000 habitantes, más del doble que la registrada en mujeres (8,6). La razón varón/mujer se mantiene en 2,3, aunque con variaciones según la región y el grupo etario. En los grupos de 20 a 44 años y en mayores de 65, la brecha es más pronunciada.

La edad al momento del diagnóstico muestra un desplazamiento hacia grupos de mayor edad. En 2023-2024, la mediana de edad fue de 34 años en varones y 37 en mujeres, con un aumento sostenido en todas las regiones. Entre las mujeres trans, la mediana se ubicó en 31,5 años. Este fenómeno se observa tanto en la distribución nacional como en las jurisdicciones, donde los diagnósticos en personas de 45 años o más han crecido de manera constante.

En cuanto a las vías de transmisión, las relaciones sexuales sin protección siguen siendo la principal causa de infección. En varones, predominan las relaciones sexuales con otros varones (63,7% de los casos en 2023-2024), mientras que en mujeres, el 92% de las infecciones se atribuye a relaciones sexuales sin protección con varones. La transmisión vertical y el uso compartido de equipos de inyección representan porcentajes marginales.

El 13% de las personas con VIH desconoce su diagnóstico en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico tardío continúa siendo un desafío central. En 2024, el 48,1% de las personas con VIH recibió un diagnóstico tardío, con valores que oscilan entre el 44,4% en mujeres trans y el 54,6% en varones trans. Entre los varones, el diagnóstico tardío y la enfermedad avanzada aumentan con la edad, alcanzando el 64,7% en el grupo de 55 a 64 años. En mujeres, el patrón es similar: el 62,9% de las de 55 a 64 años y el 67,8% de las de 65 años o más fueron diagnosticadas tardíamente, con una alta proporción en estadio avanzado.

Las diferencias regionales en la oportunidad del diagnóstico son notables. En varones, la proporción de diagnósticos tardíos varía del 46,4% en Cuyo al 55,2% en Patagonia. En mujeres, oscila entre el 37,3% en el NEA y el 51,9% en el GBA. A nivel provincial, en varias jurisdicciones más de la mitad de los diagnósticos corresponden a enfermedad avanzada.

La transmisión vertical del VIH —de madre a hijo— se mantiene como un foco de atención. En 2023, se notificaron 1.039 casos de exposición perinatal al VIH, de los cuales 18 fueron confirmados como positivos. Las provincias con mayor número de casos expuestos fueron Buenos Aires (370), Córdoba (101) y Santa Cruz (87). El seguimiento y la calidad de la información sobre estos casos presentan desafíos, especialmente en la integración de datos y la notificación oportuna.

Arrangement of colorful condoms pegged to washing line with AIDS awareness ribbon, as a reminder that safe sex helps prevent the spread of AIDS.

En el ámbito de la mortalidad por sida, en 2023 se registraron 1.102 muertes, lo que representa una disminución del 6% respecto al año anterior. La tasa nacional fue de 2,4 muertes cada 100.000 habitantes, con una mayor carga en varones (3,2) que en mujeres (1,6). La mediana de edad al fallecimiento fue de 46 años. El NOA presentó la tasa de mortalidad más alta (3,1), seguido por el NEA (2,9) y el GBA (2,6). Jurisdicciones como Jujuy y Salta superaron los 5 casos cada 100.000 habitantes.

La sífilis emerge como un desafío prioritario. En 2024, se notificaron 36.917 casos, con una tasa nacional de 93,0 casos cada 100.000 habitantes. Las mujeres concentran el 55,3% de las notificaciones, con una tasa de 100,3, mientras que en varones la tasa fue de 85,4. La mediana de edad al diagnóstico es de 28 años en mujeres y 32 en varones, con una concentración de casos en los grupos de 15 a 34 años. Las regiones con mayor tasa son Patagonia (122,3), Centro (118,6), NEA (108,3) y Cuyo (104,0).

El monitoreo de la positividad en pruebas de sífilis muestra un descenso en 2024 (5,4%) respecto al pico de 2023 (7,0%), en un contexto de aumento del 41,6% en la cantidad de testeos. La coinfección sífilis-VIH es un fenómeno en ascenso: en 2024, 2.426 casos de sífilis correspondieron a personas con VIH, lo que representa el 6,6% del total de sífilis y el 9,9% de los nuevos diagnósticos de VIH.

El diagnóstico tardío continúa como uno de los principales desafíos para el control del VIH

En el terreno de las infecciones por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, los registros muestran un aumento en los casos de secreción genital purulenta y secreción genital sin especificar, especialmente en varones jóvenes de 15 a 24 años. En 2024, se notificaron 3.134 casos de secreción purulenta (tasa de 16,2), y 3.101 casos de secreción sin especificar (tasa de 16,0).

Las estrategias de prevención y diagnóstico han evolucionado con la descentralización y la ampliación del acceso a pruebas rápidas. En Córdoba, la red provincial de centros de testeo creció de 70 puntos en 2019 a 177 en 2024, con un aumento sostenido en la cantidad de pruebas distribuidas y notificadas. En la Ciudad de Buenos Aires, la implementación de pruebas rápidas combinadas para VIH y sífilis permitió realizar 56.966 pruebas entre 2019 y 2024, con porcentajes de positividad que oscilaron entre el 7,2% y el 11,5%.

A nivel internacional, Argentina mantuvo una participación activa en espacios regionales y globales, como la Comisión Intergubernamental de VIH del Mercosur y la Reunión Regional para la Eliminación de la Sífilis y la Sífilis Congénita en las Américas. En este marco, se avanzó en la construcción de indicadores para la eliminación de la transmisión maternoinfantil y se firmó un acuerdo regional sobre sífilis y sífilis congénita, que compromete a los países a fortalecer la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

Más del 65% de las personas con VIH recibe atención en el sector público de salud

La comunicación y la prevención combinada se consolidan como ejes estratégicos. El proyecto “Diagnóstico sobre la implementación de la prevención combinada de VIH e ITS en servicios de salud”, desarrollado en cooperación con UNFPA y ONUSIDA, identificó la necesidad de fortalecer la capacitación, la disponibilidad de insumos y la articulación territorial. Se diseñaron materiales informativos y campañas para mejorar la accesibilidad y la visibilidad de los servicios, con especial énfasis en el primer nivel de atención.

La directora de la DRVIHVyT, Roxana Aquino, sintetizó el enfoque actual: “La comunicación cumple un rol fundamental para transformar la experiencia en acción, fortalecer los lazos entre los niveles de gestión y garantizar que cada persona pueda acceder a una atención integral”.

El informe concluye que, si bien se han logrado avances en la descentralización del diagnóstico, la ampliación del acceso y la cooperación internacional, persisten desafíos en la detección temprana, la reducción de la mortalidad y el control de la sífilis y otras ITS. La articulación entre vigilancia, prevención, atención clínica y comunicación es clave para avanzar hacia una reducción sostenida de la carga de estas infecciones en Argentina.