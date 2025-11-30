El cambio en el microbioma oral durante el embarazo podría explicar la pérdida de dientes

El microbioma oral de las mujeres embarazadas sufre una rápida disminución de diversidad bacteriana durante la gestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microbioma oral de las mujeres embarazadas experimenta transformaciones rápidas y profundas, según un estudio internacional citado por New Scientist. La investigación revela que, durante la gestación, la diversidad bacteriana en la boca disminuye de forma notable, mientras que aumentan las bacterias asociadas a procesos inflamatorios.

Estos cambios podrían estar relacionados con el incremento de problemas dentales que muchas mujeres reportan durante el embarazo, como la enfermedad de las encías o la pérdida de piezas dentales.

El trabajo, liderado por Yoram Louzoun de la Universidad Bar-Ilan en Israel, analizó muestras de saliva de 346 mujeres israelíes en los tres trimestres del embarazo. Los resultados mostraron que la diversidad de especies bacterianas ya se reducía al pasar del primer al segundo trimestre, y continuaba descendiendo hasta el final de la gestación.

Entre los hallazgos más destacados, figura la disminución de Akkermansia muciniphila, considerada una bacteria beneficiosa, y el aumento de Gammaproteobacteria y Synergistota, ambas vinculadas a la inflamación.

Louzoun explicó a New Scientist que, en condiciones normales, el microbioma oral permanece estable y solo pierde diversidad de manera muy lenta con el paso de los años, pero “el embarazo es como un avance rápido de esa evolución muy lenta”. Y agregó: “Se pueden ver en nueve meses los cambios que normalmente ocurren en muchos años”.

Los cambios en el microbioma oral podrían explicar el incremento de problemas dentales como enfermedad de encías y pérdida de piezas dentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el microbioma durante el embarazo

Diversos factores influyen en la composición del microbioma oral durante el embarazo. Lindsey Edwards, del King’s College London, señaló que las alteraciones hormonales y la inflamación propias de la gestación modifican el ecosistema bacteriano de la boca.

Además, los cambios en la dieta, las náuseas que pueden dificultar la alimentación y la suspensión de ciertos medicamentos influyen en este proceso. Los cuestionarios de salud y alimentación completados por las participantes permitieron detectar efectos particulares en mujeres con dietas sin gluten, bajo tratamiento con antibióticos, sometidas a estrés o con antecedentes de tabaquismo.

Louzoun subrayó que, aunque la mayoría de las mujeres deja de fumar al quedar embarazada, “se observa el efecto de haber fumado, quizá nueve meses antes, en el microbioma; tiene un efecto realmente a largo plazo”.

Los cambios en la dieta y las náuseas durante el embarazo afectan la salud bucal y el microbioma oral (Imagen ilustrativa infobae)

Para validar los resultados, el equipo replicó el análisis en 154 mujeres embarazadas de Rusia durante el segundo y tercer trimestre, observando cambios similares en la composición bacteriana. Aunque el embarazo se asocia desde hace tiempo a un mayor riesgo de problemas dentales, Louzoun matizó en New Scientist que no necesariamente los cambios en el microbioma son la causa principal, ya que las complicaciones pueden aparecer muy temprano en la gestación.

Efectos a largo plazo y posibles aplicaciones

Otros expertos consultados por New Scientist aportaron perspectivas complementarias. Edwards indicó que la saliva se vuelve más ácida durante el embarazo, lo que también modifica las especies bacterianas presentes.

Por su parte, Valentina Biagioli, de la Universidad de Génova, destacó la interacción entre los cambios hormonales y el microbioma, que pueden influir tanto en la madre como en el feto. “Existe una justificación biológica plausible que conecta los cambios observados en el microbioma oral con los problemas dentales más comunes reportados durante el embarazo, incluida la pérdida de dientes”, afirmó.

La interacción entre hormonas y microbioma oral explica la mayor incidencia de pérdida de dientes en mujeres embarazadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alteraciones en el microbioma oral se han vinculado a complicaciones en el embarazo, lo que abre la puerta a utilizar este ecosistema bacteriano como un indicador del desarrollo gestacional, según New Scientist. Louzoun sugirió que, una vez se establezca cuál es el microbioma oral “óptimo” durante el embarazo, podría emplearse para detectar desviaciones y anticipar posibles complicaciones.

Además, el microbioma desempeña un papel en la educación del sistema inmunitario, con efectos potenciales tanto para la madre como para el bebé, según explicó Edwards.

El conocimiento sobre cómo mantener un microbioma oral saludable —a través de una buena higiene dental y una dieta variada y rica en nutrientes— podría tener repercusiones duraderas.

Según Edwards, los cambios en el microbioma durante el embarazo no solo afectan la inflamación en la madre, sino que también pueden influir en la preparación del sistema inmunitario del hijo, con posibles consecuencias en la salud a largo plazo, como la susceptibilidad a alergias, infecciones o enfermedades inflamatorias crónicas.