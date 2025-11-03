Medio Ambiente

¿Verano con más calor y menos lluvias?: qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral para noviembre, diciembre y enero difundido por el SMN prevé que varias regiones del país podrían registrar temperaturas por encima de los valores habituales. Qué se espera para la Costa Atlántica

Guardar
El SMN publicó su nuevo
El SMN publicó su nuevo pronóstico climático para el trimestre noviembre-enero (Efe)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico trimestral para noviembre, diciembre y enero y advirtió que en varias regiones del país podrían registrarse lluvias inferiores a los valores habituales, en coincidencia con un aumento en las temperaturas.

El nuevo informe climático trimestral del SMN fue elaborado luego de la reunión mensual que realizan los expertos del organismo, según contó a Infobae el meteorólogo Carlos Zotelo.

Según el documento oficial y las proyecciones de la meteoróloga Cindy Fernández, en declaraciones a este medio, el trimestre muestra mayores probabilidades de precipitaciones por debajo de la media en amplias zonas. “Lo que dice el pronóstico climático trimestral es que en todo el noreste, la región pampeana y el oeste de Patagonia, es más probable que el trimestre en noviembre, diciembre, enero tenga precipitaciones inferiores a las normales”, aseguró la especialista del SMN.

Fernández insistió en que esas condiciones no abarcan el verano completo, sino que refieren al trimestre considerado.

Pronóstico general para el comienzo del verano

Los mapas del SMN muestran
Los mapas del SMN muestran mayor probabilidad de temperaturas elevadas en el centro y noreste

El pronóstico climático trimestral emitido por el SMN se elabora sobre la base del análisis de modelos globales de simulación climática y modelos estadísticos nacionales, a partir de la evolución observada en los océanos y la atmósfera.

La previsión publicada describe probabilidades para cada categoría de variable (superior, normal o inferior) en cada región y para el periodo evaluado. No se indican valores numéricos exactos de lluvias proyectadas ni su variación interna en el trimestre.

En esta edición, el SMN subrayó la necesidad de considerar el pronóstico sobre promedios trimestrales a gran escala, sin perder de vista que pueden ocurrir eventos localizados intensos de precipitación, en especial durante las primeras semanas del periodo en el centro y noreste del país.

“No se descarta la ocurrencia de eventos localmente intensos sobre el centro y noreste del país a comienzos del período”, destacó el informe elaborado por el organismo.

Qué pasará en la Costa Atlántica

Amplias zonas del país tendrían
Amplias zonas del país tendrían precipitaciones por debajo de los valores históricos

El reporte destaca que las probabilidades más altas de precipitaciones inferiores a la normal para el periodo se distribuyen en el noreste, la región pampeana y el oeste de Patagonia. Solo aparecen indicios de lluvias superiores a la media en el noroeste argentino (NOA), mientras que en Cuyo y el este y sur patagónico se prevén registros dentro de los márgenes históricos.

Para la costa atlántica, la tendencia señala que “lloverá menos de lo habitual para la época”, lo que podría derivar en una reducción del hábitat propicio para la proliferación de mosquitos y, con ello, incidir en la dinámica del dengue.

Además, en algunos de los balnearios bonaerenses al igual que en el resto de la zona central del país, podría registras días más calurosos de lo habitual.

Fernández remarcó en diálogo con Infobae: “Se espera que gran parte de Argentina tenga valores de temperaturas de normales a superiores a las normales”.

Temperaturas: registros normales a superiores en casi todo el país

El calor dominaría en Buenos
El calor dominaría en Buenos Aires, Mesopotamia y el norte argentino durante el verano (Europa Press)

Además de la baja probabilidad de lluvias, el pronóstico traza un escenario de temperaturas de normales a superiores sobre gran parte del territorio nacional. El SMN asigna hasta un 50% de probabilidad de temperaturas por encima del promedio en la provincia de Buenos Aires, Mesopotamia y noreste de Argentina. Las únicas zonas donde los valores térmicos se mantendrían dentro de la media son el noroeste del país y el sur de la Patagonia.

El reporte del SMN destaca que después del descenso térmico experimentado hacia el final de octubre, se proyecta un repunte de los valores hacia el patrón de tendencia cálida que ya se venía registrando.

Variables climáticas: influencia del ENOS y advertencias técnicas

El SMN señala que las condiciones actuales del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) resultan neutras, pero “el progresivo enfriamiento del Océano Pacífico ecuatorial” observado por diversos modelos podría anticipar una transición hacia fase La Niña en pleno verano austral. De mantenerse esa trayectoria, el organismo advirtió que “las lluvias tenderían a desfavorecerse sobre la porción oriental del país”.

El pronóstico trimestral enfatiza que estas proyecciones reflejan el comportamiento promedio en grandes áreas, sin que permitan anticipar fenómenos climáticos de corta duración ni la intensidad puntual de frentes, olas de calor o bloqueos. “El pronóstico no indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Si, por ejemplo, para una región determinada el pronóstico estacional prevé las mayores chances de precipitación en la categoría inferior, no es indicativo que no puedan haber eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos”, advirtió el informe.

Turismo, actividades productivas y riesgos sanitarios

Las condiciones predominantes podrían reducir
Las condiciones predominantes podrían reducir el riesgo de proliferación de mosquitos en la Costa Atlántica (Christian Heit)

La menor disponibilidad de lluvias aguardada para el litoral y la costa atlántica puede beneficiar a los turistas por la reducción de días lluviosos y la posible disminución de mosquitos. Según el mismo reporte, ese cambio resulta relevante ante la amenaza recurrente del dengue en la temporada cálida. En el plano productivo, la región pampeana parte de un “escenario de exceso hídrico” en varias zonas, aunque ya existen advertencias sobre la posibilidad de que los próximos meses no resulten tan holgados en materia de lluvias para el agro.

El SMN recomendó seguir de cerca los pronósticos diarios y semanales, así como consultar el sistema de alerta temprana, ya que los fenómenos meteorológicos de alto impacto no pueden anticiparse en la escala estacional del pronóstico climático.

Temas Relacionados

PronósticoClimaLluviasCalorServicio Meteorológico NacionalPronóstico trimestralúltimas noticias

Últimas Noticias

El avistamiento inusual de un cuco común en Long Island desata la emoción entre aficionados

La llegada inesperada de esta especie migratoria, nunca antes vista en Nueva York, convirtió a Riverhead en destino de cientos de observadores que buscan ser testigos de este fenómeno natural poco habitual

El avistamiento inusual de un

6 propuestas científicas para enfriar el planeta y mitigar el cambio climático

Expertos y empresas desarrollan soluciones innovadoras para frenar el calentamiento global, desde robots que congelan el Ártico hasta parasoles espaciales, mientras crece la urgencia por evitar un aumento irreversible de temperatura

6 propuestas científicas para enfriar

Parches con virus: en qué consiste el avance científico para eliminar las bacterias de los alimentos

La innovación diseñada por investigadores canadienses permite combatir peligros invisibles en comidas listas para consumir. Cómo podría transformar la forma en que se enfrenta los patógenos difíciles de detectar

Parches con virus: en qué

El hallazgo de una nueva araña en las dunas de California intriga a científicos y turistas

Investigadores de la UC Davis descubrieron una especie de araña trampa que habita bajo la arena, lo que pone en alerta a quienes disfrutan de las playas y enciende el interés científico en la región

El hallazgo de una nueva

Desde hojas hasta huesos: así construyen su protección los insectos que se disfrazan para sobrevivir

De larvas que usan restos de su propio cuerpo hasta chinches que cargan esqueletos de hormigas como escudo, distintas especies desarrollaron tácticas insólitas para defenderse, cazar o pasar desapercibidas

Desde hojas hasta huesos: así
DEPORTES
Argentina hace su estreno en

Argentina hace su estreno en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

TELESHOW
Cristian Castro y Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda en Villa Carlos Paz

La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

INFOBAE AMÉRICA

El derrumbe en una torre

El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros

El avistamiento inusual de un cuco común en Long Island desata la emoción entre aficionados

6 propuestas científicas para enfriar el planeta y mitigar el cambio climático

Liga 1 Te Apuesto 2025: ¿Cuáles fueron los fichajes más caros?

El Parlamento israelí avanza en el proyecto de ley de pena de muerte para condenados por terrorismo