Ciencia

El 60% de los pacientes con ACV desarrolla espasticidad en los primeros seis meses: cómo abordarla

Según los expertos, la mayoría de quienes sufren un accidente cerebrovascular presentará algún grado de esta condición, lo que puede dificultar la recuperación física si no se trata de manera temprana

Guardar
La espasticidad es una de
La espasticidad es una de las principales secuelas de un ACV y afecta tanto la función física como la vida diaria de quienes la padecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente cerebrovascular (ACV) también conocido como ictus o infarto cerebral, se produce cuando el suministro de sangre que va al cerebro se obstruye o reduce. Esto evita que el tejido del cerebro reciba oxígeno y nutrientes, según explica la Clínica Mayo.

Cuando el flujo sanguíneo que va al cerebro se interrumpe, se trata de un ACV isquémico. Cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe y provoca un sangrado, es un ACV hemorrágico. En ambos casos, la falta de oxígeno daña rápidamente las neuronas y puede dejar secuelas permanentes si no se actúa de inmediato.

Dentro de ellas, la espasticidad tras un accidente cerebrovascular (ACV) es uno de los mayores desafíos en la recuperación neurológica, afectando tanto la funcionalidad física como la vida cotidiana de los pacientes y sus familias.

Esta condición se manifiesta a través de espasmos involuntarios, contracciones musculares sin control y posturas anómalas, como un brazo doblado o pies en posiciones incómodas, lo que genera dolor y limita la autonomía.

El accidente cerebrovascular se produce
El accidente cerebrovascular se produce por una interrupción o reducción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que impide que llegue oxígeno y nutrientes a las neuronas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el doctor Máximo Zimerman, director del laboratorio de neuroplasticidad, estimulación y control motor de INECO y director médico de la Clínica de Rehabilitación ALCLA, “la espasticidad es una secuela común en las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o lesiones medulares, aquellas que tienen parálisis cerebral o enfermedades tales como esclerosis múltiple u otras patologías asociadas, aunque el ACV es la principal causa de espasticidad”, afirmó el doctor Zimerman.

La prevalencia de este trastorno motor es elevada: la doctora Verónica Matassa, médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación y miembro fundador de la Sociedad Científica Latinoamérica de Rehabilitación (SOCILAR), subrayó que “el 60% de los pacientes con ACV desarrolla algún grado de espasticidad dentro de los seis meses luego del episodio. Es particularmente relevante realizar el diagnóstico lo más tempranamente posible, ya que la espasticidad no tratada puede requerir el doble de tiempo de recuperación y aumentar las complicaciones físicas”.

El proceso de rehabilitación, según Daniel Prieto, licenciado en Terapia Física y cofundador del Centro de Rehabilitación Manos del Sur, exige constancia y compromiso a largo plazo.

Se estima que el 60%
Se estima que el 60% de los pacientes que sufren un ACV desarrolla algún grado de espasticidad en los seis meses siguientes al evento (Andina)

Prieto explicó: “Es frecuente ver que, tras un ACV, personas que logran recuperar progresivamente cierto nivel de lenguaje y la marcha, abandonan la rehabilitación sin terminar un proceso que, gracias a la neuroplasticidad, es muy esperanzador. Aunque persista cierta renguera o la falta de movilidad en una mano, sienten que ya consiguieron bastante —lo que es cierto—, pero perseverar en el proceso de ‘readaptación’ y no bajar los brazos, a muchos podría permitirles caminar casi sin dificultad y recuperar funciones que parecían perdidas. Es fundamental continuar hasta alcanzar los objetivos planteados y el mayor nivel de rehabilitación posible”.

El impacto de la espasticidad y el ACV trasciende lo físico, afectando la dinámica familiar y emocional. La reorganización de horarios, la adaptación de la vivienda, la necesidad de cuidados constantes y la incertidumbre sobre la evolución del paciente impactan de lleno en las emociones de toda la familia. Ansiedad, cansancio y frustración suelen aparecer, pero también se fortalecen la paciencia y la resiliencia cuando el grupo logra acompañar el proceso.

Los especialistas señalaron que “estas exigencias pueden generar desgaste, pero sostener los tratamientos en el tiempo es clave, porque está demostrado que la constancia se traduce en resultados concretos y en mejoras tangibles en la calidad de vida. Nunca es tarde para rehabilitarse, lo que tiene claras implicancias en la recuperación después de un ACV”.

Diagnosticar y tratar la espasticidad
Diagnosticar y tratar la espasticidad a tiempo permite acelerar la recuperación y evitar complicaciones físicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento social y emocional resulta tan relevante como la intervención médica. Juan Manzano Small, presidente de la asociación Por una vida libre de ACV, destacó: “Desde nuestro lugar, concientizamos para trabajar en prevención, pero también brindamos información confiable, promovemos redes de apoyo entre familias que atraviesan experiencias similares y colaboramos en visibilizar las dificultades cotidianas que plantea atravesar una situación así. El acompañamiento ayuda a sostener la motivación en los días más difíciles, pero también ofrece un espacio de contención y de intercambio de aprendizajes prácticos que enriquecen el recorrido”.

El abordaje integral de la espasticidad incluye

  • Terapia física (ejercicios guiados de estiramiento, flexibilidad, movilidad articular, fortalecimiento muscular).
  • Medicación, como la toxina botulínica tipo A (que actúa relajando los músculos tensos  proporcionando beneficios significativos al reducir la rigidez muscular y aliviar el dolor).
  • Cirugía. En algunos casos, cuando otras opciones no han sido efectivas.

Iniciar el tratamiento de manera temprana permite prevenir contracturas musculares permanentes y deformidades, además de reducir el dolor asociado.

La rehabilitación tras un ACV
La rehabilitación tras un ACV requiere constancia y compromiso a largo plazo para alcanzar el mayor nivel de recuperación posible Freepik

Como recurso adicional, ya está disponible el sitio web www.unabrujulaentucamino.com.ar, que ofrece información validada para pacientes y familiares sobre cómo identificar la espasticidad, qué preguntas realizar al médico y dónde buscar ayuda.

Entre los signos que requieren consulta médica, el portal detalla:

  • Codo flexionado contra el pecho.
  • Dedos de los pies curvados, curvatura hacia abajo.
  • Codo extendido, difícil de doblar.
  • Reflejos demasiado excitados.
  • Aumento del tono muscular o resistencia.
  • Extensión del dedo gordo del pie.
  • Muñeca flexionada, dedo del autoestopista.
  • Postura anormal.
  • Espasmos musculares o calambres dolorosos.
  • Mano en forma de puño con los dedos curvados.
  • Rigidez en los brazos, manos, piernas o pies.
  • Dificultad para estirar el músculo.
  • Movimiento incontrolable o sacudidas.
  • Flexión plantar del tobillo, pie apuntando hacia abajo.
  • Extensión de la rodilla.

Temas Relacionados

Espasticidad Accidente cerebrovascularACVRehabilitaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio revela que el cerebro puede crecer y adaptarse con la edad, desmintiendo el mito del deterioro uniforme

Investigadores de la Universidad Otto von Guericke comprobaron que ciertas áreas, como la corteza sensorial, pueden expandirse y reforzar sus conexiones en adultos mayores. El hallazgo, publicado en Nature Neuroscience, redefine la visión tradicional del envejecimiento cerebral

Un estudio revela que el

El microbioma de los suricatas depende más del grupo que de la genética

La convivencia en comunidad favorece la transmisión de bacterias beneficiosas, superando el impacto de la edad o el sexo en estos animales africanos

El microbioma de los suricatas

El MIT identifica ondas cerebrales rotatorias que restauran la atención tras una distracción

La investigación describe cómo señales eléctricas circulares organizan la actividad neuronal, permitiendo que el pensamiento siga avanzando con eficiencia y precisión tras un cambio inesperado en la tarea

El MIT identifica ondas cerebrales

Logran explicar por qué los vientos en Júpiter y Saturno soplan en dirección opuesta a los de Urano y Neptuno

Investigadores del Instituto Weizmann descifraron el enigma de las corrientes divergentes en los astros gigantes, lo que permite una nueva perspectiva sobre la meteorología planetaria

Logran explicar por qué los

El cometa 3I/Atlas y los 8 argumentos del experto de Harvard que aseguran que es un objeto de origen tecnológico

Detectado en julio de 2025, el cometa interestelar sorprende a astrónomos por su velocidad, composición química y trayectoria. El astrofísico Avi Loeb, plantea varias anomalías que podrían indicar un origen no natural, reavivando el debate sobre civilizaciones avanzadas en la galaxia

El cometa 3I/Atlas y los
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Aldosivi vence a Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 10 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Del penal de Julián Álvarez, a la impresionante jugada de Giuliano Simeone para el gol de Almada: los argentinos brillaron en el triunfo de Atlético Madrid

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

TELESHOW
Del adiós a los rumores:

Del adiós a los rumores: Nicki Nicole se habría mostrado acompañada tras la ruptura con Lamine Yamal

El deseo cumplido: Emanero sorprendió a Lucía, la bisabuela de 98 años que se conmueve con su música

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono ofreció

El jefe del Pentágono ofreció tecnología militar a los aliados del Sudeste Asiático para frenar las acciones “agresivas” de China

La serie estilo “The Office” que le permitió reinventarse a Lisa Kudrow tras su participación en “Friends”

Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás la música de terror en una película

El Gran Museo Egipcio, la nueva joya cultural de El Cairo que deslumbra al mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard