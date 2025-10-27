Ciencia

El poder del deporte grupal: un secreto para mejorar el bienestar emocional y la integración social

Nuevos estudios confirman que la práctica de actividades físicas grupales no solo reducen la ansiedad, sino que también potencian la autoestima y el sentido de pertenencia

Por Nicolás Sturtz

La práctica de actividades físicas
La práctica de actividades físicas en equipo potencia la integración social y el sentido de pertenencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida adulta, muchas veces atravesada por el estrés laboral, la falta de tiempo y las crecientes responsabilidades, pone en segundo plano la salud mental y el bienestar social. En este contexto, nuevas investigaciones evidencian que participar en deportes de equipo o actividades físicas grupales puede ser una herramienta poderosa para combatir la ansiedad en la adultez. Más allá del beneficio físico, el deporte compartido potencia la autoestima, facilita la integración social y crea un sentido de pertenencia que difícilmente se encuentra en la práctica individual.

Más allá del ejercicio: los beneficios mentales del deporte en equipo

Participar en deportes grupales representa mucho más que realizar actividad física en compañía. Según el estudio de Narelle Eather, Levi Wade y Aurélie Pankowiak publicado en Systematic Reviews y PubMed, quienes se integran a equipos deportivos presentan mayores niveles de autoestima, satisfacción personal y sentido de pertenencia que quienes eligen el entrenamiento individual.

Los efectos positivos no dependen únicamente de la presencia de otras personas. La dinámica de colaboración, el objetivo común y la interacción social frecuente potencian la resiliencia y el bienestar psicológico.

Incluso la frecuencia y la intensidad con las que se participa en actividades deportivas inciden en la magnitud de estos beneficios: practicar deporte regularmente y en contextos competitivos moderados se relaciona con menos angustia mental y una mayor satisfacción corporal. Por otra parte, el deporte de élite puede generar altos niveles de exigencia que, en algunos casos, derivan en estrés y aislamiento, lo que subraya la importancia de equilibrar los objetivos competitivos con el bienestar mental.

El deporte grupal reduce la
El deporte grupal reduce la ansiedad y mejora la autoestima en adultos, según nuevos estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol social de la actividad física grupal: integración, apoyo y pertenencia

Más allá del plano psicológico, los deportes en equipo funcionan como verdaderos motores de integración social. Las investigaciones muestran que esta modalidad favorece la interacción, el sentido de comunidad y el apoyo entre pares. Formar parte de un club o grupo deportivo permite ampliar la red de vínculos, desarrollar habilidades sociales como la comunicación y el autocontrol, y fortalecer el sentido de pertenencia a un colectivo.

La práctica deportiva compartida fomenta la cooperación, la solidaridad y los lazos de amistad que se tejen dentro y fuera del campo de juego. Esto no solo protege contra la soledad, sino que también mejora la calidad de vida al ofrecer un entorno donde se refuerzan los valores de respeto y colaboración. Sin embargo, es importante considerar que en el ámbito profesional o de élite pueden surgir situaciones de aislamiento o presión, lo que evidencia que el contexto y el tipo de actividad influyen en la experiencia social de cada participante.

¿Por qué el deporte grupal supera al individual? Modelos y mecanismos

Expertos internacionales proponen modelos conceptuales para explicar la superioridad del ejercicio en grupo. Uno de ellos, “Mental Health through Sport”, sostiene que los aspectos físicos y sociales del deporte se potencian entre sí, creando un entorno ideal para el crecimiento emocional. La estructura de los equipos, junto con la interacción y el apoyo constante, fomenta no solo el desarrollo de competencias deportivas, sino también la motivación compartida y la capacidad para afrontar situaciones de estrés.

Investigaciones advierten sobre la importancia
Investigaciones advierten sobre la importancia de equilibrar la competencia deportiva con el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento y la pertenencia al grupo constituyen pilares clave para fortalecer la autoestima y la confianza personal. A pesar de las variadas teorías sobre el impacto de las relaciones sociales, las fuentes coinciden en que se requieren más estudios experimentales y de seguimiento a largo plazo para definir con precisión qué mecanismos explican estos efectos positivos. El contacto social, el apoyo mutuo y la organización colectiva emergen como factores determinantes, aunque su influencia puede diferir según el contexto y la modalidad deportiva.

Limitaciones de los estudios y desafíos a futuro

Si bien existe un sólido consenso acerca de los beneficios del deporte en equipo, los especialistas reconocen limitaciones en la evidencia disponible. La mayoría de los estudios revisados por Systematic Reviews y PubMed son observacionales, por lo que no siempre permiten establecer una relación causal definitiva entre la participación deportiva grupal y las mejoras en la salud mental o social.

Además, la heterogeneidad de los tipos de deporte, las metodologías aplicadas y las características de las poblaciones estudiadas introduce cierta variabilidad en los resultados. Se destaca la necesidad de futuras investigaciones que exploren deportes menos frecuentes, como aquellos con animales o con elementos especiales, así como la influencia del entorno y de los distintos niveles de competencia.

En definitiva, el deporte en equipo y las actividades físicas grupales se consolidan como un recurso valioso para potenciar la salud mental y la integración social de los adultos, brindando efectos adicionales que no siempre se logran en el ejercicio individual.

