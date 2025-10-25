Ciencia

Bruce Springsteen habló sobre su lucha con la salud mental en la juventud y cómo el estigma marcó su vida

En una entrevista con BBC Radio 2, el músico recordó su infancia atravesada por el silencio en torno a la enfermedad y su primer colapso emocional durante la creación de “Nebraska”

Por Ramiro Manera

El músico confesó que se disfrazaba para ir al psiquiatra por vergüenza y miedo al juicio social (Captura de video: YouTube - Michelle Obama)

La voz de Bruce Springsteen ha marcado generaciones, pero su historia personal trasciende la música e ilumina aspectos menos visibles de la vida pública. En una reciente entrevista con BBC Radio 2, el artista estadounidense compartió su experiencia en torno al estigma y la vergüenza vinculados con la salud mental durante su juventud, en una época sin recursos ni apoyo, tema que vuelve a ser relevante ante el próximo estreno en Argentina de su biopic Springsteen: Música de ninguna parte.

Infancia marcada por el silencio

Springsteen recordó su entorno familiar en los años cincuenta y sesenta, describiéndolo como un espacio donde la enfermedad mental era común pero invisibilizada.

“Crecí en los años 50 y 60, y la enfermedad mental recorría mi familia. Tenía tías muy enfermas, primos muy enfermos, y me acostumbré a eso como algo normal, eran las personas que amaba. Pero nadie recibía ayuda de ningún tipo”, señaló Bruce Springsteen.

En aquel contexto, la salud mental era un asunto silenciado y carente de abordaje: “No había medicación, ni asistencia psicológica. Nada se sabía sobre el tema, así que todos simplemente lo soportaban”, añadió el músico, resaltando la resignación aceptada por su entorno.

La falta de recursos y apoyo en los años 50 y 60 invisibilizó la enfermedad mental en la familia de Springsteen (springsteen via Instagram/Handout via REUTERS)

Aquella falta de recursos y desconocimiento no solo afectaba a quienes padecían las dificultades, sino también a sus familiares y a la forma en la que todos convivían con el sufrimiento.

La normalización del padecimiento impregnó su infancia y contribuyó a que el tema permaneciera sin espacio para ser tratado ni discutido abiertamente. Durante años, la vergüenza y la negación marcaron la vida íntima del artista.

El impacto de la crisis personal

El relato de Springsteen incluyó un punto de quiebre durante la creación de uno de sus álbumes más emblemáticos: Nebraska. En ese periodo, el músico vivió su primer colapso emocional, lo que lo motivó a buscar ayuda profesional por primera vez.

“Tuve suerte, porque mi primer colapso fue un momento difícil. No sabía qué me estaba pasando, pero mi amigo y productor Jon Landau me ayudó a buscar profesionales que pudieron asistirme”, explicó Bruce Springsteen.

La intervención de Landau resultó crucial para que el artista pudiera encontrar el apoyo necesario, todo esto en un ámbito cultural donde el estigma dificultaba enormemente el acceso a la asistencia psicológica.

El colapso emocional durante la grabación de 'Nebraska' llevó a Springsteen a buscar ayuda profesional por primera vez (EFE/Albert Olivé/Archivo.)

La importancia de contar con una red de apoyo y la influencia de personas cercanas resulta evidente en su historia. En un ambiente donde predominaba el silencio, la recomendación de Landau fue un salvavidas, permitiéndole iniciar su primer acercamiento a profesionales de la salud mental. El propio Springsteen reconoce que esta decisión modificó profundamente su vida.

El peso del estigma y los disfraces

Uno de los aspectos más llamativos del testimonio del músico fue su confesión sobre la manera en que ocultaba su búsqueda de ayuda, incluso de sí mismo. “Me disfrazaba para ir al psiquiatra. Me ponía una gorra, gafas, miraba a todos lados y entraba rápido, como si estuviera haciendo algo malo”, relató Bruce Springsteen durante la entrevista.

Esta estrategia refleja el impacto nocivo del estigma social sobre quienes requieren apoyo psicológico, llevando a muchos a desarrollar mecanismos para evitar ser reconocidos.

La intervención de su amigo y productor Jon Landau fue clave para que el artista accediera a tratamiento psicológico (Créditos: Columbia Recorda)

Springsteen negó que le resultara fácil superar la vergüenza y el miedo al juicio ajeno. Aceptar la necesidad de atención profesional fue un proceso largo y duro. Solo mucho tiempo después entendió la importancia de priorizar el bienestar emocional y desterrar la creencia de que buscar ayuda era motivo de vergüenza.

De la vida al cine: una historia para compartir

El estreno de Springsteen: Música de ninguna parte en los cines argentinos el jueves 23 de octubre pone en primer plano tanto la trayectoria artística del músico como su historia personal.

El filme, protagonizado por Jeremy Allen White e interpretado por un elenco que incluye a Jay Buchanan (Rival Sons), Aksel Coe, Bobby Emmett y los hermanos Jake y Sam Kiszka (Greta Van Fleet), narra los momentos clave en la vida del artista y cuenta con una banda sonora oficial prevista para el 5 de diciembre, según detalló Indie Hoy.

La película, protagonizada por Jeremy Allen White, explora los desafíos de salud mental y la resiliencia de Springsteen (REUTERS/Jaimi Joy)

La película promete mostrar no solo los hitos musicales de Springsteen, sino también sus luchas, vivencias íntimas y procesos de sanación, evidenciando la humanización de un ícono y su valiente decisión de compartir experiencias frecuentemente invisibilizadas en el ámbito público. La historia de su vida adquiere así una nueva dimensión al revelarse ante el público.

