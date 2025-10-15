Ciencia

Lo que pocos saben de ITER: el proyecto más caro y ambicioso de la ciencia moderna vuelve a tomar ritmo

A pesar de décadas de polémica, obstáculos y voces escépticas, la construcción del reactor de fusión nuclear ITER en Francia reanima expectativas de energía ilimitada y cooperación internacional inédita

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El renacimiento de ITER centra
El renacimiento de ITER centra la atención mundial en la posibilidad de una fuente energética permanente y segura para el futuro del planeta (Captura de pantalla/iterorganization)

En el sur de Francia, a una hora del Mediterráneo y rodeado por bosques de pinos y viñedos, el mayor experimento de fusión nuclear del planeta retomó su marcha. ITER, el colosal proyecto internacional orientado a demostrar la viabilidad de la fusión como fuente de energía libre de carbono, superó una de sus mayores crisis y reinició la instalación de sus componentes clave.

Según National Geographic, este avance representa un hito y aviva la expectativa de una revolución energética global basada en fuentes prácticamente inagotables y descarbonizadas, en un contexto de urgencia climática y de seguridad energética.

El complejo de ITER se eleva sobre una explanada de 40 hectáreas, dominado por una estructura de cemento sin ventanas. Más de 2.000 trabajadores de 90 países contribuyen cada día bajo la dirección de Pietro Barabaschi, quien lideró el reinicio del montaje de su corazón tecnológico luego de un periodo de parálisis y revisión interna. En mayo de 2022, la instalación del primer módulo del recipiente de vacío —pieza central del tokamak, el reactor donde ocurrirá la fusión— marcó un momento de celebración.

Sin embargo, grietas y fugas detectadas en inspecciones posteriores obligaron a desmontar el módulo, generando retrasos y dudas. Barabaschi, designado director general tras el fallecimiento de Bernard Bigot, eligió la transparencia y la corrección de errores. Gracias a esa política, el equipo se reorganizó y reanudó el ensamblaje en abril de 2025.

A partir de ese momento, el ritmo se mantuvo constante, con el objetivo de completar los nueve módulos del tokamak y alcanzar el primer experimento de fusión con balance energético positivo en 2039.

La estructura toroidal, poblada de
La estructura toroidal, poblada de tecnologías de vanguardia, permite explorar condiciones imposibles en la naturaleza terrestre (Captura de pantalla/iterorganization)

Una máquina sin precedentes

El Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER, siglas en inglés y palabra latina que significa “el camino”) es una máquina única en la historia de la ingeniería. Su núcleo, el tokamak, es una esfera gigantesca con un hueco en forma de rosquilla, donde se intentará recrear la fusión de átomos de hidrógeno para formar helio y liberar enormes cantidades de energía.

Cuando esté terminado, el dispositivo contendrá diez millones de piezas y pesará aproximadamente 450.000 toneladas, características que lo convierten en la máquina más compleja jamás construida. El tokamak utilizará campos magnéticos creados por imanes superconductores enfriados a -268°C, apenas por encima del cero absoluto, para confinar un plasma que llegará a 150 millones de grados Celsius, diez veces la temperatura del núcleo solar.

El gran reto es mantener este plasma estable durante 400 segundos, desafío que impulsó la invención de nuevas tecnologías y la colaboración internacional.

Montada pieza a pieza bajo
Montada pieza a pieza bajo estrictos protocolos internacionales, el ensamblaje del reactor desafía los límites de la ingeniería y la logística global (Captura de pantalla/iterorganization)

A diferencia de la fisión nuclear empleada en centrales actuales, la fusión nuclear no produce residuos radiactivos de larga vida ni presenta riesgos de accidentes graves. El deuterio, principal combustible, se obtiene del agua de mar y es prácticamente inagotable; el tritio, escaso en la naturaleza, podría producirse dentro del propio reactor.

Aunque la fusión genera algo de material radiactivo, el impacto es mucho menor que con la fisión. Además, la reacción se apaga inmediatamente ante cualquier inestabilidad, eliminando el riesgo de explosiones o daños irreversibles.

Según National Geographic, la energía que libera la fusión es cuatro veces superior a la de la fisión y millones de veces más eficiente que la combustión fósil, por lo que es ideal para cubrir la demanda global sin emisiones de carbono.

El manejo controlado de residuos
El manejo controlado de residuos y subproductos redefine los estándares de seguridad usuales en la industria nuclear tradicional (Captura de pantalla/iterorganization)

Desafíos históricos y gestión renovada

Desde su concepción en 1985, tras el acuerdo entre Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan, ITER atravesó disputas geopolíticas, retrasos, sobrecostos y desafíos técnicos formidables. El costo inicial, valaudo en USD 6.000 millones, escaló hasta los USD 65.000 millones, según el Departamento de Energía de Estados Unidos (dato discutido por ITER).

La construcción, iniciada en 2007, implicó la cooperación de 33 países —entre ellos Estados Unidos, Rusia, Europa, Corea del Sur, India y Japón— y de unas 5.000 empresas globales. Las piezas, fabricadas en distintos continentes, recorren miles de kilómetros antes de ser ensambladas por equipos multinacionales con precisión milimétrica.

La gestión del proyecto también fue un reto. Tras la muerte de Bigot y la crisis del módulo defectuoso, Barabaschi aplicó una política de transparencia y reorganización. “Es tanto una carrera de velocidad como un maratón, con sorpresas a cada paso”, explicó Barabaschi, citado por National Geographic.

Sergio Orlandi, jefe de construcción, resalta que ITER mantuvo el ritmo por más de un año, una marca histórica, y espera que este impulso permita alcanzar los próximos hitos importantes. La cultura en el campus se transformó, priorizando la resolución de problemas y el trabajo interdisciplinario.

Del estancamiento a la acción:
Del estancamiento a la acción: la dirección actual apuesta por procesos transparentes y una cultura organizacional capaz de adaptarse ante imprevistos (Captura de pantalla/iterorganization)

Cooperación internacional y perspectivas de futuro

ITER se erige como símbolo de cooperación internacional. 33 países, que representan la mitad de la población mundial, participan oficialmente y trabajadores de 90 nacionalidades ayudaron en su desarrollo. “Estamos contribuyendo a la paz mundial”, expresó Kijung Jung, responsable surcoreano, en palabras recogidas por National Geographic.

El experimento no tiene fines comerciales ni militares, y todos los avances serán de acceso libre para cualquier país o entidad interesada. Esta política permitió que empresas privadas y laboratorios independientes se beneficien del conocimiento generado en ITER, acelerando la innovación en tecnologías asociadas.

El efecto de ITER va más allá de la ciencia. Aunque no generará electricidad para el mercado, su meta es demostrar la viabilidad técnica de la fusión y allanar el camino para futuras plantas comerciales. Sin embargo, la comunidad científica está dividida. Algunos, como Stephen Hawking, apoyaron el proyecto, considerándolo la iniciativa más prometedora para la humanidad; otros, como tres premios Nobel de Física, lo calificaron de derroche.

La convergencia de científicos, ingenieros
La convergencia de científicos, ingenieros y políticas públicas de 33 países convierte a ITER en un laboratorio de diplomacia y avance colectivo (Captura de pantalla/iterorganization)

Walter Marshall, exdirector de la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, sintetizó el escepticismo: “La fusión es una idea con posibilidades infinitas y cero probabilidades de éxito”, según National Geographic. Frente a esto, veteranos como Akko Maas, físico holandés con 25 años en el proyecto, defienden ITER como “un salvador para las futuras generaciones”.

A pesar de todas las dificultades, el equipo mantiene su compromiso de avanzar. Barabaschi, quien supervisa personalmente el avance, describe el proceso como un equilibrio entre ambición, incertidumbre y genialidad. El proyecto, financiado con fondos públicos y abierto a la comunidad científica global, se presenta como un experimento colectivo para beneficio común.

Si se sostiene el ritmo actual, ITER podría alcanzar en 2039 el primer experimento de fusión con balance energético positivo, un evento que sus impulsores y National Geographic consideran capaz de marcar un antes y un después en la historia, siempre que los desafíos pendientes no desvíen el rumbo.

Temas Relacionados

ITERTokamakÁtomosFranciaFusión NuclearAsiaEnergía LimpiaCooperación InternacionalReactorEstados UnidosEuropaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Como en Terminator, científicos utilizan el metal líquido para fabricar prótesis óseas

Investigadores australianos crearon implantes que evitan infecciones, son más duraderos y seguros gracias al innovador material inspirado en el cine de ciencia ficción

Como en Terminator, científicos utilizan

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Científicos del Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y universidades públicas identificaron a la nueva especie que llamaron Huayracursor jaguensis. Combina características nunca vistas en ejemplares de hace más de 220 millones de años

Descubrieron en La Rioja uno

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Un metaanálisis internacional publicado en BMJ Oncology reveló que puede incrementar hasta 34% el riesgo de mortalidad por cualquier causa y 11% en aquellos con enfermedades oncológicas, según datos recopilados en siete países

La soledad y el aislamiento

Detectaron dos círculos de radio en el espacio que dan pistas sobre cómo evolucionó el universo temprano

La estructura doble fue identificada gracias a astrónomos aficionados y se encuentra a 7.500 millones de años luz. El fenómeno extremo podría revelar cómo interactúan agujeros negros, plasma y galaxias

Detectaron dos círculos de radio

La falta de tiempo también es un factor de riesgo de demencia, según un estudio

Un artículo publicado en The Lancet Healthy Longevity destacó que, especialmente en grupos vulnerables, esa carencia impide adoptar hábitos protectores para el cerebro

La falta de tiempo también
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron en Uruguay el auto

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El diario Financial Times aseguró que “no conviene a nadie que Argentina fracase”

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Tucumán

INFOBAE AMÉRICA
Noboa atribuyó el coche bomba

Noboa atribuyó el coche bomba en Guayaquil a la “desesperación” de las mafias golpeadas por operativos mineros

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

Wall Street sube con fuerza impulsado por resultados de bancos y empresas tecnológicas

Paro Nacional en Ecuador: gobierno e indígenas de Otavalo reabren el diálogo tras 24 días

Yamandú Orsi dijo estar sorprendido por el Nobel para Corina Machado y opinó que debió quedar desierto

TELESHOW
Mariano Martínez enfrentó las críticas

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina junto a ella y sus hijas en su casa

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”