“Si logras vivir los próximos diez años, vivirás otros 50”: el pronóstico de un prestigioso inmunólogo sobre el poder de la IA

Derya Unutmaz afirma que la inteligencia artificial permitirá revertir el envejecimiento en dos décadas en entrevista con Jon Hernández

“Si logras vivir los próximos diez años, vivirás otros 50 porque resolveremos el envejecimiento”. Con esta afirmación, Derya Unutmaz, inmunólogo de prestigio internacional y colaborador de OpenAI, sintetiza el impacto que, a su juicio, tendrá la inteligencia artificial en la medicina y la longevidad humana.

Su visión, respaldada por décadas de investigación en inmunología y biotecnología, sitúa a la IA como el motor de una revolución que promete curar enfermedades hoy incurables y revertir el envejecimiento en un horizonte de apenas dos décadas.

Unutmaz, actualmente investigador en The Jackson Laboratory for Genomic Medicine y uno de los diez científicos elegidos por OpenAI para probar sus modelos más avanzados, sostiene que la humanidad se encuentra ante un punto de inflexión sin precedentes. “Esto podría ser el mayor descubrimiento desde el inicio de la civilización”, afirmó en una entrevista con Jon Hernández en su canal de YouTube @la_inteligencia_artificia, convencido de que la IA transformará radicalmente la biología y la salud humana.

Según su análisis, la velocidad de los avances técnicos y la convergencia entre IA y biotecnología abren la puerta a una era en la que enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson dejarán de ser amenazas insalvables.

La convergencia entre IA y biotecnología promete una revolución en la medicina, con terapias personalizadas y gemelos digitales para experimentar tratamientos sin riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de la inteligencia artificial (IA) en la medicina se refleja en herramientas como GPT-4 Pro, AlphaFold y ESM-3. Unutmaz destaca que estos modelos han permitido diseñar terapias innovadoras y resolver preguntas científicas que antes habrían llevado años de trabajo. AlphaFold predijo en un solo día la estructura tridimensional de todas las proteínas humanas, una tarea que antes requería décadas. Por su parte, ESM-3 anticipa la interacción molecular en tiempo real y facilita el desarrollo de medicamentos más seguros y eficaces.

Esta transformación se debe a la capacidad de la IA para analizar y modelar la complejidad biológica a una escala inédita. El Dr. Unutmaz señala que la creación de gemelos digitales, simulaciones virtuales de órganos y sistemas del cuerpo, permitirá experimentar terapias y personalizar tratamientos en un entorno virtual antes de aplicarlos en pacientes. “Con un gemelo digital, sería posible simular cómo un medicamento interactúa con las células y órganos de una persona, anticipando sus efectos sin pruebas físicas”, afirmó Unutmaz.

Este enfoque, junto con la medicina personalizada, redujo los riesgos y costes del desarrollo de nuevos fármacos. Para Unutmaz, el envejecimiento es “la madre de todas las enfermedades”, y la IA ayudará a identificar y corregir los fallos moleculares que impiden la autorreparación. “No hay un límite físico para la vida en la biología. Si solucionamos los fallos en los sistemas biológicos, podríamos mantener la vida indefinidamente”, sostiene Unutmaz. Considera que el envejecimiento no es un destino inevitable, sino un proceso susceptible de intervención por medio de la manipulación genética y el reequilibrio metabólico.

El inmunólogo de OpenAI prevé una revolución médica impulsada por la IA para curar enfermedades incurables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de bio singularidad, acuñado por el propio Unutmaz hace dos décadas, describe el momento en que la convergencia entre IA y biotecnología permitirá transformar radicalmente la biología humana. “Una vez que alcancemos esa bio singularidad, el límite será el cielo. Literalmente, podríamos curar el cáncer en una semana y luego las enfermedades cardíacas en la siguiente”, afirma.

Esta visión se apoya en la idea de la velocidad de escape de la longevidad, popularizada por Ray Kurzweil, según la cual los avances científicos permitirán extender la vida humana de forma acelerada, hasta el punto de revertir el envejecimiento y devolver a una persona de 80 o 100 años al estado biológico de un adulto joven.

La IA más allá de la medicina

El impacto de la inteligencia artificial (IA) se extenderá más allá de la medicina, transformando la estructura social y económica. Unutmaz advierte que la automatización eliminará numerosos empleos, incluso en sectores de alta cualificación, y plantea desafíos para el empleo y la distribución de la riqueza. Sin embargo, el investigador es optimista: prevé una sociedad de abundancia, donde los robots y la IA realicen todo el trabajo, liberando a las personas para centrarse en lo esencial de la vida.

La inteligencia artificial ayuda a identificar y corregir fallos moleculares que impiden la autorreparación del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unutmaz subraya que garantizar el acceso equitativo y evitar que los avances tecnológicos beneficien solo a una élite debe ser prioritario. Aspectos como la protección de la privacidad y la prevención de usos malintencionados requieren atención inmediata. Señala la importancia de adaptar los sistemas de salud y los marcos regulatorios, así como democratizar el acceso y reflexionar sobre el futuro de la educación y el trabajo.

La planificación de políticas para gestionar la transición hacia una sociedad impulsada por IA será clave. Unutmaz insiste en la urgencia de prepararse: “Lo que hacemos ahora determinará si llegamos a beneficiarnos de los descubrimientos que cambiarán la historia”, afirmó, y sugiere que mantenerse con vida y en buena salud en la próxima década podría ser decisivo para alcanzar una longevidad inédita.

Adaptar los sistemas de salud y los marcos regulatorios es fundamental ante el avance de la inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance acelerado de la inteligencia artificial exige una respuesta coordinada de gobiernos, instituciones y sociedad. Según Unutmaz, solo mediante la colaboración y el debate sobre sus implicaciones éticas y sociales se podrá asegurar que la IA impulse el bienestar colectivo. Esta transformación representa un desafío y una oportunidad única para redefinir el futuro humano.