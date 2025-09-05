Qué es el “compás interno” del cerebro que regula la atención y decide qué información llega a la conciencia

El cerebro humano filtra lo esencial gracias a la precisión temporal de las señales neuronales

Imagina estar en una fiesta repleta de voces, música y risas. Una voz familiar emerge entre la multitud y, sin esfuerzo aparente, tu cerebro logra enfocarse en esa única conversación, relegando el resto a un murmullo de fondo. ¿Cómo consigue la mente tal hazaña en medio del caos sensorial? La respuesta, revelada por neurocientíficos de la Universidad de Bremen y publicada en Nature Communications, radica en la sincronización temporal precisa que regula las señales nerviosas. O dicho de otra manera, de una suerte de “compás o ritmo interno”.

Por primera vez, el equipo demostró que esta coreografía cerebral determina qué información logra pasar el filtro de la atención y cuál queda automáticamente descartada, redefiniendo la comprensión sobre cómo la mente selecciona lo esencial frente a la avalancha de estímulos que recibimos cada segundo.

La atención, un filtro cerebral regido por el tiempo

Este hallazgo marca un punto de inflexión en la neurociencia y abre nuevas vías para la medicina y el desarrollo de tecnologías inspiradas en el cerebro humano. Solo aquellas señales que llegan en el momento exacto logran ser procesadas en profundidad, mientras que el resto se desvanece en la periferia de la conciencia. La mente, así, demuestra una habilidad única para priorizar lo verdaderamente importante y responder de forma eficaz en situaciones críticas.

El hallazgo abre nuevas perspectivas para la neurociencia, la medicina y la tecnología inspirada en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubriendo el mecanismo: el cerebro y sus ventanas de receptividad

La investigación, liderada por Andreas Kreiter y Eric Drebitz, aporta la primera evidencia causal de que el procesamiento efectivo de una señal depende estrictamente del instante en que llega.

Las neuronas alternan entre fases de alta y baja sensibilidad en ciclos breves, de apenas 10 a 20 milisegundos. Solo los impulsos que alcanzan a las neuronas justo antes del pico de máxima receptividad pueden modificar su comportamiento. El resto de los estímulos queda excluido del procesamiento profundo, sin importar su intensidad o relevancia aparente.

Según Drebitz, este proceso es fundamental para la vida cotidiana y su comprensión abre nuevas perspectivas para el estudio del aprendizaje, la memoria y el desarrollo de trastornos neurológicos. “La atención actúa como un portero temporal, asegurando que solo la información llegada en el momento exacto atraviese el filtro cerebral”, explicó el investigador.

El experimento: descifrando la atención con macacos

Para entender cómo funciona este mecanismo en un cerebro real y no solo en teoría, los científicos llevaron el laboratorio al terreno de la experimentación con macacos rhesus, una especie de mono con un cerebro organizado de forma muy parecida al nuestro. Durante los ensayos, estos animales participaban en una tarea sencilla frente a una pantalla: debían identificar y responder a ciertos estímulos visuales, algo similar a un juego de atención.

La investigación con macacos demuestra que solo los estímulos que coinciden con el 'ritmo' cerebral son procesados a fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, los científicos enviaban señales eléctricas muy pequeñas a una zona de su cerebro llamada área V2, que es de las primeras en recibir la información visual. Lo interesante es que estas señales no tenían relación con la tarea que estaban haciendo los macacos; eran solo “interrupciones” inocuas para observar cómo las procesaba el cerebro.

El verdadero objetivo era ver el efecto de esos estímulos eléctricos en otra región cerebral situada más adelante en la vía visual, conocida como área V4.

Los resultados sorprendieron a los investigadores. Solo cuando el impulso eléctrico alcanzaba la ventana precisa de sensibilidad, coincidía con el “ritmo” de las neuronas y alteraba tanto su actividad como el comportamiento del animal.

El experimento demostró de manera clara que el cerebro no procesa absolutamente todo lo que percibe, sino únicamente aquello que coincide con ese pequeño “compás interno” que regula la atención.

Qué implican estos hallazgos: del consultorio al futuro digital

La atención actúa como un filtro temporal que prioriza la información relevante en milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este descubrimiento va mucho más allá de entender cómo prestamos atención. Saber que la mente depende de intervalos brevísimos para seleccionar lo importante abre perspectivas fascinantes. En el ámbito de la tecnología, especialmente en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, este hallazgo puede tener un impacto revolucionario.

Este hallazgo sobre el ritmo cerebral no es solamente un avance para la ciencia: es un recordatorio de que la mente humana es capaz de simplificar el caos de la realidad a través de una coreografía milimétrica entre miles de millones de neuronas.

Entender que nuestras decisiones, percepciones y recuerdos dependen de que la información llegue en el momento justo le da un nuevo valor al tiempo, no solo como medida externa, sino como latido esencial de la conciencia.

Quizás en ese intervalo diminuto donde una señal neuronal llega a tiempo descubramos, en el futuro, la clave para tratar enfermedades, inventar tecnologías transformadoras y, sobre todo, comprender el misterioso compás que nos permite enfocar, aprender y recordar.