Los ejercicios isométricos son más efectivos que los aeróbicos para quienes sufren de hipertensión

Un estudio de la Canterbury Christ Church University analizó más de 15.000 casos demostrando que la contracción muscular sin movimiento disminuye la presión sistólica y diastólica

Por Faustino Cuomo

Los entrenamientos sin movimiento muestran
Los entrenamientos sin movimiento muestran mejores resultados frente a la hipertensión que los deportes aeróbicos (foto: Freepik)

La hipertensión, o presión arterial alta, representa uno de los mayores riesgos para la salud en la actualidad. Aunque muchas personas viven con esta condición sin saberlo, su impacto en el organismo puede ser devastador. El corazón debe esforzarse más para bombear sangre a través de las arterias, lo que, a largo plazo, puede provocar enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, daño arterial, accidentes cerebrovasculares e incluso problemas renales o pérdida de visión.

El riesgo es insidioso, sobre todo porque la hipertensión rara vez presenta síntomas en sus primeras etapas. Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de realizar chequeos regulares de la presión arterial y adoptar estrategias concretas para mantenerla bajo control.

La prescripción clásica: deportes de resistencia

Durante décadas, la estrategia principal para combatir la presión arterial alta ha sido fomentar la práctica de deportes aeróbicos como el trote o el ciclismo. Los cardiólogos recomiendan especialmente estas actividades para mantener la presión por debajo de los niveles considerados peligrosos (140/90 mmHg). El ejercicio regular ayuda a mejorar la función cardiovascular, reduce la resistencia de las arterias y alivia el esfuerzo del corazón.

No obstante, los estudios en los que se basa esta recomendación tradicional son, en su mayoría, de hace varias décadas y no contemplan modalidades de ejercicio innovadoras que han surgido en los últimos años, como los entrenamientos de fuerza y las rutinas de alta intensidad intermitente (HIIT).

Mantener la presión arterial controlada
Mantener la presión arterial controlada previene complicaciones cardíacas y cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel emergente del ejercicio isométrico

Un reciente estudio británico de la Canterbury Christ Church University aporta pruebas sorprendentes sobre la eficacia de diferentes formas de ejercicio para controlar la hipertensión. El análisis abarcó los datos de más de 15.800 participantes en ensayos clínicos realizados entre 1990 y 2023, evaluando los efectos de al menos dos semanas de entrenamiento en la presión arterial.

De acuerdo con los resultados, los ejercicios isométricos se posicionaron como los más efectivos para reducir la presión arterial. Este tipo de ejercicios consiste en tensar los músculos sin realizar movimientos, por ejemplo, mantener una plancha o presionar una pelota de espuma. La reducción promedio fue de 8,2 mmHg en la presión sistólica y de 4,0 mmHg en la diastólica, cifras superiores a las obtenidas con otras modalidades.

La sentadilla en la pared, que se realiza apoyando la espalda contra la pared y flexionando las rodillas en ángulo recto, fue el ejercicio isométrico más señalado por el estudio por su alto impacto en la estabilización de la presión arterial.

Comparativa entre métodos: no todo el ejercicio es igual

El estudio también evaluó otros tipos de entrenamiento. La combinación de ejercicio aeróbico y fuerza dinámica mostró ser la segunda opción más efectiva, con reducciones de 6,0/2,5 mmHg. El entrenamiento de fuerza dinámica por sí solo alcanzó disminuciones de 4,6/3,0, mientras que los deportes de resistencia reportaron promedios de 4,5/2,5 mmHg. Por último, el HIIT logró una reducción de 4,1/2,5, quedando en último lugar entre los métodos estudiados.

Estos hallazgos subrayan que no todas las rutinas tienen el mismo impacto en la salud cardiovascular. Incluir ejercicios isométricos de manera regular puede tener un efecto diferencial para quienes buscan prevenir o controlar la hipertensión, incluso con rutinas sencillas que pueden practicarse junto al escritorio de la oficina.

La comparación entre rutinas confirma
La comparación entre rutinas confirma el mayor impacto del isométrico frente al HIIT y la fuerza dinámica (foto: Freepik)

Consejos claves para el control y prevención

Mantener la presión arterial bajo control implica una combinación de factores. Además del ejercicio físico, se recomienda una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal, evitar el tabaco y gestionar adecuadamente el estrés. La detección temprana y el control regular son cruciales, dado que la hipertensión frecuentemente evoluciona sin síntomas.

Si bien el ejercicio cardiovascular continúa siendo fundamental, los ejercicios isométricos emergen como una herramienta poderosa y al alcance de todos, brindando una oportunidad efectiva para proteger la salud cardíaca y prevenir complicaciones graves.

