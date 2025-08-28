Ciencia

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Un ensayo realizado en la Universidad Hanyang de Seúl identificó que la estimulación con este enfoque produce efectos temporales. El hallazgo abre nuevas puertas a terapias para tratar la pérdida del olfato, afirman los investigadores

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El método utiliza una antena
El método utiliza una antena de radio para activar el sistema olfativo sin intervención invasiva (Imagen ilustrativa Infobae)

La estimulación del sistema olfativo mediante ondas de radio demostró potenciar de forma temporal la capacidad para percibir olores, según los resultados de un experimento reciente. Un equipo de investigadores liderado por Yongwoo Jang en la Universidad Hanyang de Seúl exploró una vía alternativa a los tratamientos convencionales, recurriendo a la bioelectrónica para abordar las disfunciones olfativas.

El estudio, difundido por Research Gate, indica que el sentido del olfato, además de influir directamente en la percepción del gusto, resulta esencial para la seguridad cotidiana, ya que su deterioro puede impedir la detección de riesgos como fugas de gas. Diversos factores, entre ellos el envejecimiento, lesiones o enfermedades neurológicas, pueden dañar el nervio olfativo y reducir o eliminar la capacidad de oler. La pérdida olfativa también se reportó con frecuencia tras infecciones por Covid-19, un fenómeno que puso en primer plano un problema hasta entonces considerado secundario dentro de la medicina general.

En la práctica clínica actual, los casos graves de disfunción olfativa suelen tratarse mediante cirugía, mientras que las afecciones más leves se abordan con terapias químicas, como la exposición repetida a aromas en el hogar. En diálogos recogidos por New Scientist, Jang señaló que “en la práctica clínica actual, la disfunción olfativa grave puede tratarse con cirugía, mientras que los casos más comunes dependen de terapias basadas en productos químicos, como la exposición repetida a aromas en casa”.

La estimulación olfativa con radiofrecuencia
La estimulación olfativa con radiofrecuencia mejora temporalmente la detección de olores en voluntarios sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador subrayó que, a diferencia de otros campos médicos donde los dispositivos terapéuticos evolucionaron con rapidez, el tratamiento de los trastornos olfativos permaneció anclado en métodos tradicionales. Ante esta situación, el equipo propuso el uso de electroceúticos, es decir, la estimulación bioelectrónica como terapia. Estos enfoques se encuentran en auge en diversas ramas de la medicina y buscan reemplazar o complementar los fármacos con impulsos eléctricos o electromagnéticos capaces de modular la actividad de nervios y tejidos específicos.

El reto principal residía en la localización profunda del sistema olfativo dentro del cráneo, lo que imposibilitaba la estimulación eléctrica directa. Por ello, según precisó New Scientist, los científicos optaron por emplear ondas de radio. Este tipo de radiación no ionizante, utilizada desde hace décadas en comunicaciones y en aplicaciones médicas como la fisioterapia, permite penetrar tejidos sin necesidad de intervenciones invasivas.

Para evaluar la eficacia de este enfoque, reclutaron a 28 voluntarios sin alteraciones olfativas. Cada participante recibió una exposición de cinco minutos a una potencia de 15 vatios, generada por una antena cuadrada de cinco centímetros de lado, situada a 10 centímetros de la cabeza.

La estimulación en sí no es percibida directamente por el paciente”, señaló Jang, aunque advirtió que una exposición prolongada puede provocar una leve sensación de calor en la zona de aplicación. Este detalle es relevante porque sugiere que la técnica, en dosis controladas, podría resultar segura, aunque requiere estudios adicionales para descartar riesgos a largo plazo.

El estudio abre nuevas vías
El estudio abre nuevas vías para tratar la pérdida del olfato tras infecciones o enfermedades neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación de la capacidad olfativa se realizó mediante el test Sniffin’ Sticks, ampliamente utilizado en la práctica clínica. Esta prueba consiste en detectar la presencia de n-butanol, un alcohol generado durante la fermentación de azúcares, en diferentes diluciones.

Tras la intervención, los resultados difundidos en Research Gate mostraron que los participantes obtuvieron mejoras significativas en la detección de olores en comparación con sus registros previos al tratamiento. Este efecto positivo se mantuvo durante aproximadamente una semana. Según Jang, las personas con problemas olfativos podrían requerir sesiones periódicas para mantener los beneficios, de forma semejante a lo que ocurre con terapias de rehabilitación sensorial o motora.

Actualmente, el equipo prepara nuevos estudios para aplicar este método en pacientes con disfunción olfativa. Además, el dispositivo ha sido perfeccionado para ofrecer una estimulación más focalizada, lo que podría traducirse en mejoras aún mayores en la capacidad olfativa. Los investigadores esperan comprobar si el mismo principio puede aplicarse en personas que sufrieron pérdida total del olfato, un cuadro clínico complejo y con opciones de tratamiento muy limitadas.

Más allá del impacto inmediato en quienes padecen disfunciones olfativas, la investigación abre un debate sobre el futuro de la bioelectrónica en la medicina sensorial. El olfato, frecuentemente relegado en comparación con la vista o el oído, se revela aquí como un campo de exploración con implicancias tanto en la calidad de vida como en la seguridad pública. Si la técnica demuestra ser eficaz y segura en fases más avanzadas, podría transformarse en una herramienta de uso extendido, complementando los abordajes actuales y ofreciendo una alternativa a quienes no responden a las terapias tradicionales.

Temas Relacionados

BioelectrónicaOlfatoUniversidad HanyangYongwoo JangResearch GateNew ScientistSeúlCorea del SurDisfunción olfativaOndas de radioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Investigadores de los Estados Unidos detectaron un proceso que afecta a las células reparadoras del cerebro. Las perspectivas para terapias regenerativas

Identifican un mecanismo clave de

Los alimentos ultraprocesados perjudican la salud masculina: ¿qué sucede con la calidad del esperma?

Un estudio científico publicado en Cell Metabolism da cuenta de los compuestos industriales presentes en la dieta moderna. Los participantes experimentaron un aumento de masa grasa y alteraciones hormonales relevantes para la fertilidad. Los detalles

Los alimentos ultraprocesados perjudican la

¿Existe una velocidad ideal de caminata para obtener beneficios cardiovasculares seguros? Qué dice la ciencia

Diversos estudios internacionales identificaron que la intensidad y el ritmo de la marcha influyen en la salud del corazón. Un repaso por las recomendaciones más destacadas de la Organización Mundial de la Salud, citadas por Verywell Health

¿Existe una velocidad ideal de

Cómo el estudio de un sismo que ocurrió en 1755 ayuda a entender el futuro del océano Atlántico

Científicos de cuatro países reunieron pruebas de un fenómeno insólito bajo la costa de Portugal que desafía las ideas tradicionales sobre la formación de terremotos. Por qué podría explicar uno de los mayores desastres de la historia europea

Cómo el estudio de un

Cómo se “limpia” el cerebro al dormir y por qué el sueño es clave para prevenir el Alzheimer

Investigaciones científicas descubrieron un mecanismo de depuración cerebral que se activa durante el descanso, permitiendo eliminar toxinas y residuos, lo que podría ser clave en la prevención de enfermedades neurodegenerativas

Cómo se “limpia” el cerebro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identifican un mecanismo clave de

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

Necochea: un pescador filmó como unos delfines, lobos marinos y una ballena lo acompañaron a kilómetros de la costa

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana ofrece titulación profesional

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

El hallazgo de 245 monedas con símbolos milenarios revela una red comercial perdida en Asia

Un turista español provocó indignación en Kenia por darle cerveza a un elefante

Netanyahu confirmó negociaciones entre Israel y Siria sobre una zona desmilitarizada y un corredor humanitario para la minoría drusa

TELESHOW
Paloma Silberberg, la expareja de

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”