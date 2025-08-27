Ciencia

Cuáles son los síntomas de la fatiga ocular digital, un fenómeno creciente en la vida moderna

Un estudio científico comprobó que una hora de uso intensivo del celular reduce la frecuencia de parpadeo en más del 50 % y provoca alteraciones fisiológicas en los ojos. Por qué las redes sociales quedaron bajo la lupa

Por Constanza Almirón

Guardar
El uso de redes sociales
El uso de redes sociales en el celular provoca más fatiga ocular que leer o ver videos, según un estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance tecnológico y la popularización de los teléfonos inteligentes generó cambios significativos en los hábitos diarios de millones de personas en el mundo. El acceso inmediato a información, entretenimiento y redes sociales reformuló la manera en que se consume contenido digital.

Este fenómeno despertó preocupación entre expertos y autoridades sanitarias respecto de los efectos que el uso prolongado de pantallas puede tener sobre la salud, particularmente en lo referente a la visión. A medida que crece el tiempo dedicado a estos dispositivos, aumenta también la inquietud por los síntomas asociados a la llamada fatiga ocular digital, una condición cada vez más frecuente en la vida moderna.

Para entender mejor estos riesgos, un reciente estudio científico publicado en la revista Journal of Eye Movement Research, se propuso analizar cómo afecta el uso de distintos contenidos digitales a la salud ocular.

La investigación detectó una disminución
La investigación detectó una disminución de hasta el 61% en la frecuencia de parpadeo tras una hora de uso de redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis incluyó a treinta jóvenes adultos, quienes participaron en sesiones de una hora utilizando un celular. Durante las pruebas, los participantes alternaron tres tipos de actividades: leer libros electrónicos, ver videos y desplazarse por contenidos de redes sociales.

Con el objetivo de obtener mediciones precisas y objetivas, los científicos emplearon un sofisticado sistema portátil de monitoreo ocular basado en una cámara infrarroja y un microordenador Raspberry Pi. Este equipo permitió monitorear en tiempo real varios parámetros ópticos, como la frecuencia de parpadeo, la dilatación de las pupilas y el intervalo entre parpadeos, elementos clave para evaluar la aparición y evolución de la fatiga visual.

Redes sociales: la actividad que más fatiga ocular provoca

Los resultados de la investigación arrojaron datos contundentes: la navegación en redes sociales desde el móvil fue la actividad digital que más fatiga ocular indujo en los participantes.

Las pruebas con cámaras infrarrojas
Las pruebas con cámaras infrarrojas mostraron cómo la navegación en redes sociales desde el celular provoca mayores variaciones en la dilatación pupilar y reduce la frecuencia de parpadeo, señales tempranas de fatiga ocular digital (Crédito: Gentileza, estudio Digital Eye Strain Monitoring for One-Hour Smartphone Engagement Through Eye Activity Measurement System, publicado en Journal of Eye Movement Research)

Durante este tipo de uso, las fluctuaciones en la dilatación pupilar resultaron notablemente más pronunciadas que durante la lectura de libros electrónicos o el visionado de videos.

Los responsables del estudio señalaron que la combinación de constantes cambios de contenido, movimientos rápidos de desplazamiento y variaciones en el brillo de las pantallas de redes sociales impacta directamente en el nivel de cansancio visual.

Entre los hallazgos más relevantes se detectó una disminución en la frecuencia de parpadeo de entre el 54% y el 61% luego de una hora continua de uso, acompañada por un incremento en el intervalo entre parpadeos, que osciló entre el 39% y el 42%.

Estos cambios fisiológicos implican que los ojos permanecen abiertos durante más tiempo, una señal clara de sobreesfuerzo visual y uno de los indicadores más tempranos de fatiga ocular digital.

Síntomas y riesgos: de la incomodidad a problemas visuales persistentes

La fatiga ocular digital incluye
La fatiga ocular digital incluye síntomas como visión borrosa, doble y lagrimeo, que afectan la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga ocular digital engloba un conjunto de síntomas que, aunque pueden parecer leves al principio, pueden afectar de forma considerable la calidad de vida. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la visión borrosa, la visión doble y el lagrimeo, que suelen intensificarse en quienes pasan periodos prolongados frente a pantallas.

A diferencia de estudios anteriores que solo se centraron en exposiciones cortas (de tres a quince minutos), la presente investigación consideró periodos de uso más extensos, similares a la realidad cotidiana de millones de personas.

De este modo, los resultados reflejan de manera más fiel los riesgos asociados al empleo intensivo de teléfonos inteligentes y redes sociales.

Innovación tecnológica: una herramienta al servicio de la salud visual

El análisis se realizó con
El análisis se realizó con jóvenes adultos que alternaron entre leer, ver videos y navegar en redes sociales durante una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema portátil de monitoreo ocular desarrollado para la investigación abre una nueva vía para observar y abordar estos problemas desde una perspectiva científica y accesible.

Su uso podría facilitar la detección temprana de fatiga ocular en poblaciones vulnerables, así como el diseño de estrategias preventivas más personalizadas y eficaces.

La evidencia señala que una sola hora diaria de navegación en redes sociales desde un dispositivo móvil basta para provocar cambios medibles en la fisiología ocular, alertando sobre la necesidad de prestar atención a los hábitos digitales y su influencia en la salud visual.

Frente al avance imparable de la tecnología, el desafío está en encontrar un equilibrio que permita disfrutar de sus beneficios sin descuidar el bienestar.

Temas Relacionados

Fatiga ocular digitalRedes socialesTeléfonos inteligentesSalud visualUso de pantallasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA: “Cada dólar invertido en VIH ahorra otros 28 y salva millones de vidas”

La directora para América Latina y el Caribe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida fue contundente al brindar una radiografía actual de la crisis financiera global en la que está inmersa la lucha contra la enfermedad, en el marco del XXII Simposio Científico Regional de Fundación Huésped

Luisa Cabal, directora regional de

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Con solo 24 kilocalorías por cada 100 gramos, este alimento aporta fibra, vitaminas y minerales. Su consumo aumenta la sensación de plenitud, facilita el control del hambre y puede apoyar la búsqueda de reducción del sobrepeso

Cuáles son los 9 beneficios

Hipercolesterolemia familiar, la enfermedad hereditaria que eleva el colesterol desde la infancia

Estimaciones internacionales aseguran que una de cada 250 personas en el mundo presenta esta condición. La importancia de la detección precoz para evitar complicaciones cardiovasculares, según expertos de la Clínica Mayo y Harvard

Hipercolesterolemia familiar, la enfermedad hereditaria

Descubren un poderoso pariente de los cocodrilos modernos que convivió con los dinosaurios en la Patagonia

Científicos de la Argentina, Brasil y Japón encontraron restos fósiles de la especie desconocida cerca de El Calafate, Santa Cruz, que llamaron Kostensuchus atrox. Por qué la presencia del hipercarnívoro sugiere relaciones de competencia y adaptación

Descubren un poderoso pariente de

La huella invisible: cómo los gestos y la forma de caminar distinguen a cada persona, según la ciencia

Expresiones faciales, posturas corporales y variaciones en la voz conforman patrones que pueden servir como un recurso confiable para reconocer individuos en distintos entornos

La huella invisible: cómo los
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del cambio climático

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Amnistía Internacional repudió la impunidad

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

La infraestructura oculta de la IA: anatomía del boom mundial de los centros de datos

TELESHOW
Wanda Nara contó que denunció

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”