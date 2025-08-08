Las razones por las que el corazón humano está ligeramente inclinado hacia la izquierda

La posición del corazón humano responde a una adaptación evolutiva que optimiza el bombeo sanguíneo y la protección del órgano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón humano no se sitúa exactamente en el centro del pecho, sino que ocupa una posición levemente desplazada hacia la izquierda, rasgo anatómico que ha despertado la curiosidad de científicos y observadores. Esto se debe a un proceso biológico y evolutivo cuidadosamente afinado, que garantiza la máxima eficiencia del bombeo sanguíneo, la protección del órgano y el aprovechamiento del espacio disponible en el cuerpo, explicó New Scientist.

Origen embrionario y anatomía del corazón

El interrogante sobre la posición del corazón fue planteado en la serie Last Word de New Scientist, un espacio de intercambio entre lectores y especialistas sobre cuestiones científicas cotidianas. Allí se analizó el motivo dela peculiar ubicación del corazón, para lo cual se examinó tanto la anatomía como el desarrollo embrionario y la evolución de este órgano.

Desde la perspectiva anatómica, el corazón se ubica en la parte superior del torso, rodeado por órganos vitales. Aunque se tiende a pensar que está muy desplazado hacia la izquierda, lo cierto es que su posición resulta más central de lo que suele creerse.

El órgano mantiene una rotación y torsión hacia la izquierda, lo que expone el ventrículo derecho al frente. El vértice cardíaco llega hasta una línea vertical imaginaria que desciende desde el punto medio de la clavícula izquierda. Esta asimetría se establece desde las primeras etapas del desarrollo embrionario, según expertos consultados por New Scientist.

Por su parte, Mike Follows, físico británico y colaborador de la serie, precisó que el corazón comienza como un tubo recto en la línea media del embrión, formado por segmentos que darán lugar a aurículas y ventrículos. Durante las primeras semanas del embarazo, ese tubo cuadruplica su longitud en menos de 24 horas.

Como los extremos permanecen anclados, el tubo cardíaco adquiere una forma de S helicoidal. Este enrollamiento surge por señales asimétricas predominantes en uno de los lados del embrión, un paso crucial para la adecuada alineación de las cámaras cardíacas. Follows advirtió que alteraciones en este mecanismo pueden causar cardiopatías congénitas.

Eficiencia de bombeo y adaptación evolutiva

El principal beneficio funcional de este enrollamiento es potenciar la eficiencia del bombeo en el corazón embrionario, que inicialmente carece de válvulas. Modelos físicos demuestran que un tubo en bucle genera mayores presiones y caudales que uno recto. Así, el corazón se enrolla para bombear sangre de modo más efectivo, una característica compartida por todos los cordados, grupo que incluye aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles. Esta adaptación probablemente surgió en los primeros vertebrados y se mantuvo por su valor funcional.

Para ilustrar esta idea, New Scientist recurrió a imágenes comparativas. La disposición cardíaca puede asemejarse al acto de acomodar una manguera en una valija: enrollarla con precisión permite que encaje y funcione eficientemente.

Una analogía similar puede verse en el motor de un auto, donde los componentes internos se organizan asimétricamente para lograr la máxima eficiencia y un uso óptimo del espacio, aunque el exterior rinda la ilusión de simetría. Tales ejemplos muestran que la asimetría cardíaca responde a una necesidad de eficiencia y compactación, no a simples criterios de simetría corporal.

Ubicación, circulación y presión sanguínea

Chris Daniel, colaborador citado por New Scientist, detalló la relación entre la posición del corazón y la circulación sanguínea. El órgano se localiza alto en el tórax, pero de forma bastante central respecto a la cabeza y el tronco, lo que facilita la irrigación de órganos vitales y extremidades.

Aproximadamente dos tercios del corazón se hallan a la izquierda de la línea media, debido a la potencia del ventrículo izquierdo, responsable de bombear sangre a todo el cuerpo. La proximidad a los pulmones determina en gran parte la localización del órgano, ubicado entre ambos para que la sangre oxigenada recorra la mínima distancia posible antes de ser distribuida a través del ventrículo izquierdo. Además, el corazón, al igual que los pulmones, queda protegido por la caja torácica ante traumatismos.

La posición cardíaca también incide en la regulación de la presión arterial. La diferencia entre la presión sistólica (la presión máxima que se produce cuando el corazón se contrae y bombea sangre hacia las arterias) y la presión diastólica (la presión mínima que se registra cuando el corazón está relajado entre latidos) son las dos cifras principales que se miden al tomar la tensión arterial.

A su vez, la presión hidrostática varía según la distancia vertical al corazón. Por eso, la presión en los tobillos suele ser mayor que en la cabeza. Para asegurar el retorno venoso adecuado, existen sensores llamados barorreceptores en las arterias cercanas al corazón, que detectan descensos de presión y desencadenan ajustes en frecuencia y fuerza de contracción cardíaca. Las venas de las piernas cuentan con válvulas para impedir el retroceso de la sangre y el movimiento muscular favorece su retorno hacia el órgano.

La asimetría y posición del corazón obedecen a adaptaciones evolutivas y funcionales, que buscan aprovechar al máximo el espacio disponible, optimizar el bombeo sanguíneo y facilitar la protección del órgano. Como ocurre con un objeto flexible que se acomoda perfectamente en un espacio limitado para cumplir su función, el corazón humano ajusta su forma y ubicación para funcionar sin obstáculos y mantener la vida.

Patologías cuando el corazón no se ubica a la izquierda

Aunque lo habitual es que el corazón humano se ubique ligeramente hacia la izquierda, existen condiciones congénitas raras en las que este órgano se sitúa del lado derecho. Esta ubicación atípica se conoce como dextrocardia, y puede adoptar distintas variantes:

Dextrocardia aislada: el corazón está ubicado hacia la derecha, pero el resto de los órganos mantienen su posición normal. Según la Clínica Mayo , esta forma puede estar asociada a defectos cardíacos estructurales que requieren seguimiento médico.

Dextrocardia con situs inversus totalis: todos los órganos torácicos y abdominales están en posición de espejo respecto del patrón habitual. La Clínica Mayo señala que, si no hay malformaciones asociadas, esta condición suele ser asintomática y compatible con una vida completamente normal.

Dextrocardia con anomalías viscerales complejas: esta variante incluye defectos tanto en el corazón como en otros órganos (intestino, pulmones, bazo), y suele requerir intervenciones médicas desde la infancia. La American Heart Association advierte que estas formas suelen estar ligadas a síndromes genéticos más amplios y cardiopatías congénitas graves.

Origen embriológico de la dextrocardia: según MedlinePlus, estas alteraciones surgen durante el desarrollo embrionario temprano, cuando el corazón comienza como un tubo recto que debe enrollarse en una dirección específica. Si este proceso de rotación no ocurre correctamente, se produce una ubicación invertida del órgano.

Estas excepciones anatómicas destacan que la posición habitual del corazón no es aleatoria, sino el resultado de un complejo proceso embriológico. Cualquier desviación en esta coreografía genética puede alterar tanto la forma como la función del sistema cardiovascular. Por eso, la detección precoz a través de estudios por imágenes —como ecocardiogramas, tomografías o resonancias magnéticas— es fundamental para el diagnóstico y tratamiento adecuados.