Qué significan las alertas naranjas y amarillas por tormentas que rigen para CABA y 7 provincias

Las alertas meteorológicas se actualizan dos veces por día a las 6 y a las 18 horas aunque pueden modificarse si la situación lo requiere (NA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que hoy rige un alerta amarilla por tormentas en 7 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa muestra a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Río Negro y Neuquén.

Desde el SMN advirtieron a Infobae que rige para hoy probabilidad de granizo en los lugares donde la tormenta es más intensa, como en el norte de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué son las alertas del Servicio Meteorológico Nacional?

Los colores de las alertas del pronóstico del SMN son herramientas clave para anticipar el impacto de las tormentas, las lluvias intensas, los vientos fuertes y otros fenómenos extremos.

El SMN utiliza un sistema de colores para alertar sobre tormentas y fenómenos extremos con el objetivo de reducir riesgos en la población (SMN)

“Tenemos alertas para diferentes fenómenos, ya sea por acumulados de lluvia, por vientos intensos y también por tormentas intensas. El sistema de alerta temprana tiene un formato de semáforo. Es verde cuando no hay alerta. Amarillo cuando el fenómeno puede presentar algún tipo de riesgo. Naranja cuando ese riesgo es superior al amarillo. Y también tenemos alerta roja”, explicó a Infobae el meteorólogo del SMN, Maximiliano Vita.

Este sistema forma parte de una estrategia nacional de comunicación temprana de eventos climáticos y permite que la población, los organismos de respuesta y las autoridades locales actúen antes de que ocurran situaciones de emergencia.

La metodología incluye no solo la descripción del tipo de evento —como lluvias, tormentas, granizo, viento zonda, nevadas o ráfagas—, sino también la estimación de su magnitud, probabilidad y posibles consecuencias.

Para ordenar esa información, se utiliza una escala de cuatro niveles, cada uno identificado con un color. Esta codificación permite que los usuarios interpreten de inmediato el grado de severidad asociado al fenómeno previsto.

Ante la consulta de Infobae, el meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador en el Aeropuerto de Córdoba y licenciado en Medio Ambiente, explicó que las alertas meteorológicas se emiten “porque los fenómenos meteorológicos pueden causar inconvenientes, tanto para las personas como para su desenvolvimiento normal. Pueden poner en riesgo la vida y causar daños materiales en edificaciones, construcciones o cualquier otro desarrollo humano”.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas del SMN

Habitualmente en todo el mes de mayo las lluvias suelen rondar entre 70 y 100 milímetros en el AMBA (Maximiliano Luna)

“Las alertas se hacen basándose en una escala de color. El nivel verde denota la falta de alertas, donde no se esperan fenómenos meteorológicos que tengan riesgos. Si creemos que el viento no será fuerte, la tormenta no será complicada o no habrá lluvias importantes, no emitimos una alerta”, sostuvo Madelón.

“Las alertas se emiten a partir del nivel amarillo, que es el más leve en cuanto a peligrosidad, mientras que el nivel naranja es más grave y el rojo es gravísimo. El nivel amarillo lleva el título ‘Infórmate’, lo que significa que podría haber fenómenos meteorológicos lo suficientemente importantes como para causar daños y riesgos a las actividades cotidianas”, describió Madelón.

Se utiliza, por ejemplo, ante precipitaciones que pueden afectar la circulación urbana o provocar anegamientos temporales.

Qué significa la alerta naranja por tormentas del SMN

Así quedaron las calles de Bragado tras las intensas lluvias (Gentileza: Bragado tv)

En cambio, cuando se declara una alerta naranja, el panorama es distinto. El aviso indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”. Suele estar vinculada con tormentas de alta intensidad, acumulación de lluvia significativa, ráfagas de viento que comprometen estructuras o condiciones de visibilidad reducida.

“El nivel naranja indica que los fenómenos meteorológicos ya son peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. El nivel rojo es excepcionalmente raro; cuando ocurre, los daños que causará ese fenómeno meteorológico serán en calidad de desastre”, añadió el meteorólogo cordobés.

La escala culmina con la alerta roja, la más extrema de todas. Este nivel refiere a “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”, según explica el organismo.

Se activa solo ante situaciones con probabilidad muy alta de daño grave, como inundaciones repentinas, tormentas severas con granizo de gran tamaño o ráfagas destructivas.

¿Qué alertas meteorológicas rigen para hoy?

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas ( NA/ Santiago Pandolfi )

“En particular para el día de hoy, lo que estamos teniendo es alerta por tormentas prácticamente en todo lo que sería la provincia de Buenos Aires asociado a un frente estacionario, el cual empezó a actuar el día de ayer en lo que sería la mañana del día de ayer y se mantuvo en todo lo que sería el norte y centro de la provincia de Buenos Aires”, describió el meteorólogo Vita.

Sobre la tormenta de hoy y alerta vigente, Vita precisó: “Actualmente hay acumulados que están alcanzando en algunos municipios del orden de 100 a 200 milímetros en el alerta por tormentas. Depende para para cada municipio los umbrales para poder definir en lo que sería la previsión si es una alerta amarilla, naranja o roja. Si por ejemplo, tenemos tormentas que van a registrar acumulados del orden de 40 60 milímetros, es probable que haya municipios que van a tener alerta amarilla y otros naranja".

“Si están en el orden de 60, 100 o 120, seguramente sea de color naranja y en otros roja. Por encima de esta medida es roja directamente”.

¿Dónde rigen hoy y mañana alertas amarillas y naranjas?

Puede caer granizo en el norte de provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla que afecta a siete provincias argentinas el día de hoy, además de la Ciudad de Buenos Aires.

La lista de zonas bajo amarillo son las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Río Negro y Neuquén. También CABA.

Para mañana, el alerta amarilla se amplía a 15 provincias, que son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. Y señala que en partes de la provincia de Neuquén hay una alerta naranja.

¿Dónde podría caer granizo?

El nivel rojo indica fenómenos excepcionales con potencial de generar emergencias graves o desastres con impacto en personas y bienes (- EFE/EPA/Paolo Salmoirago)

“Hay probabilidad de granizo en los lugares donde la tormenta es más intensa, como por ejemplo en el norte de la provincia de Buenos Aires”, completó el experto meteorólogo.

Las categorías de alertas no se asignan de forma arbitraria. Los meteorólogos utilizan tres variables principales para definir el nivel de alerta:

La intensidad del fenómeno

El factor adverso

La probabilidad de ocurrencia.

La intensidad se calcula en función de umbrales establecidos para cada tipo de evento. El factor adverso se refiere a condiciones adicionales que pueden agravar el impacto del clima, como suelos saturados, incendios previos, desplazamiento de población o infraestructura vulnerable.

Por último, la probabilidad toma en cuenta la incertidumbre propia de los pronósticos, que tiende a aumentar a medida que se extiende el plazo del evento esperado.

Madelón explicó que “los fenómenos meteorológicos que dan lugar a alertas incluyen lluvias que pueden causar inundaciones, como lo que ocurrió en Bahía Blanca. Las tormentas suelen venir con gran cantidad de agua caída, pero a veces con ráfagas de viento o granizo. Estos fenómenos no siempre son generalizados, pero el área afectada puede ser bastante grande. Otros motivos son los fuertes vientos, las nevadas intensas que pueden dejar a una ciudad incomunicada o sin energía eléctrica, y el viento Zonda”.

Actualizaciones periódicas de las alertas

Para definir el nivel de alerta se consideran tres factores la intensidad del fenómeno los factores adversos y la probabilidad de ocurrencia (Colprensa)

Los alertas se actualizan dos veces por día, a las 6 y a las 18, pero pueden modificarse en cualquier momento si las condiciones lo requieren.

Esta flexibilidad permite adaptar la comunicación en función del comportamiento dinámico de los sistemas meteorológicos. A su vez, la información está disponible en el sitio web y las redes sociales del SMN, y se replica en canales oficiales y medios de comunicación.

En paralelo, el sistema cuenta con otra herramienta específica para los casos más urgentes: los Avisos a Muy Corto Plazo (ACP). Estos avisos tienen una vigencia máxima de tres horas y solo se emiten cuando se detecta la inminencia de tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en períodos breves, ráfagas muy potentes o caída de granizo. El criterio de emisión se basa en información en tiempo real obtenida por radares meteorológicos. Cuando aparece uno de estos avisos, se recomienda tomar acciones inmediatas.

Un mismo territorio puede estar bajo más de una alerta a la vez como una amarilla por viento y una naranja por tormenta en simultáneo - EFE/ Alonso Cupul

En algunos casos, un mismo lugar puede estar bajo más de un tipo de alerta al mismo tiempo. Por ejemplo, una zona puede tener una alerta amarilla por vientos y una naranja por tormentas, si ambos fenómenos coinciden en el mismo período. La coexistencia de alertas obliga a prestar especial atención a la información oficial y al detalle de cada evento previsto.

El valor de este sistema radica en su capacidad para transformar datos técnicos en señales accesibles. A diferencia de los informes tradicionales que detallan acumulados de milímetros o velocidades de viento, la escala de colores comunica de forma directa el riesgo asociado. No se trata solo de saber si va a llover, sino de entender si esa lluvia puede generar cortes de energía, evacuaciones o interrupciones de servicios esenciales.

Herramienta clave para la sociedad

La escala va de verde a rojo y busca comunicar de manera simple y visual el grado de peligrosidad de los fenómenos meteorológicos ( EFE/Federico Anfitti)

Desde su implementación, el sistema de alertas del SMN se consolidó como una herramienta preventiva clave. Permite a los gobiernos locales activar protocolos de emergencia, suspender clases o actividades al aire libre y coordinar tareas con Defensa Civil, bomberos y otras áreas sensibles. También da a las personas una guía clara sobre cómo actuar ante condiciones climáticas adversas.

El monitoreo constante, la actualización frecuente y la disponibilidad pública de la información permiten reducir la exposición al riesgo. Si bien los eventos meteorológicos extremos no se pueden evitar, sí es posible mitigar sus efectos cuando se cuenta con anticipación y planificación. A eso apunta este sistema.

El contexto climático global, con fenómenos cada vez más intensos y frecuentes, refuerza la necesidad de contar con mecanismos de alerta eficientes. En este sentido, la experiencia reciente muestra que la preparación y la capacidad de respuesta comienzan con el acceso a información oportuna y comprensible.

El acceso público a mapas pronósticos y actualizaciones busca fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos extremos (Europa press)

El SMN desarrolló este sistema tomando como referencia experiencias internacionales, pero con una adaptación local que contempla las características geográficas y sociales del territorio argentino. La diversidad de paisajes, climas y densidades poblacionales obliga a considerar múltiples variables en cada pronóstico.

La tecnología detrás del sistema también evolucionó. Los radares meteorológicos, las imágenes satelitales, las estaciones automáticas y los modelos numéricos de predicción permiten un seguimiento más preciso de la atmósfera.

Con esos datos, los especialistas trazan escenarios posibles, evalúan márgenes de error y ajustan los niveles de alerta según corresponda.

Pero el sistema no opera en forma aislada. Su efectividad depende del vínculo con la comunidad, de que las personas comprendan el alcance de cada nivel de alerta y respondan en consecuencia. Por eso, la divulgación clara y sostenida es parte central del proceso.

Como señalan desde el organismo, “los Avisos a muy Corto Plazo instan a la población a tomar acciones rápidamente, ya que el fenómeno puede ocurrir desde unos pocos minutos hasta 3 horas luego de su emisión”. Esa inmediatez exige atención constante y decisión. La clave está en identificar la señal y actuar en el momento justo.