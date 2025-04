Cómo es la edición genética que busca mejorar o “revivir” especies a través de la clonación animal

DR. GABRIEL VICHERA - LIC. EN BIOTECNOLOGIA

En diálogo con Infobae en Vivo, el biotecnólogo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Gabriel Vichera, explicó cómo trabaja en la utilización de técnicas de edición génica en caballos, ya sea para crear clones así como generar mejoras genéticas para un óptimo rendimiento deportivo o de mejores ejemplares reproductivos.

Durante la conversación con los periodistas Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el especialista hizo referencia a las técnicas avanzadas de manipulación de ADN y edición genética en animales también existen en Argentina, país especializado en hacer mejores caballos por ejemplo.

El cofundador y director científico de Kheiron Biotech, empresa que se especializa en la clonación y mejora genética de caballos de polo desde hace varios años, precisó cómo su laboratorio realiza los procedimientos de clonación de estos animales, al explicar: “Hacer un clon que es una réplica genética, es crear un embrión, pero en forma artificial. ¿Por qué? Porque lo reconstruís en el laboratorio. Eso se hace con material biológico durante un día. Luego, el desarrollo embrionario, que dura 7 días, se hace en una incubadora que emula las condiciones fisiológicas del útero de una yegua”.

El doctor Gabriel Vichera, líder del desarrollo científico en Infobae en Vivo

El logro, alcanzado mediante la técnica CRISPR-Cas9, redefine los límites de la ciencia en este campo y abre nuevas posibilidades para la genética aplicada en la industria ecuestre y otras áreas.

“Se toma un óvulo que tiene un material genético con una tinción fluorescente y se lleva al un microscopio que tiene un alto aumento y una serie de joysticks de micro manipuladores que permiten hacer una microcirugía de ese óvulo para extraerle sus cromosomas con estas herramientas de micromanipulación. Yo hago esta cirugía y se los saco y después ingreso una célula del animal donante que yo quiero clonar. Es como una agujita de 14 micras que me permite ingresar a esa célula y al embrión que vos reconstruiste”.

Y completó: “Luego se le da vida con una serie de estímulos químicos y eléctricos. Durante estos siete días de desarrollo, sacás esos embriones y podés ver en el microscopio cómo de una célula que era el cigoto se divide en dos, en cuatro, en ocho, en 16 y así va progresando hasta tener miles de células hasta lograr el blastocisto o embrión con capacidad de implantarse en un útero. Después se implanta en una yegua receptora que durante 11 meses lo gesta de forma natural”, precisó Vichera.

“Nosotros tomamos una pequeña biopsia de piel para obtener el ADN del caballo a clonar. Luego se toma un óvulo de cualquier yegua, se le extrae el ADN y se le inserta el ADN del individuo que queremos replicar, para luego reconstruir el embrión en el laboratorio de forma artificial”, sostuvo el experto clonador.

Y puntualizó: “Cuando nace el potrillo, es genéticamente una copia del original al que se le tomó la biopsia de ADN. Nosotros generamos el primer caballo clon en el mundo. Generamos clones hembras a partir de machos”.

Edición genética - Informe de Infobae En Vivo

¿Es posible clonar seres humanos?

Preguntado si al igual que un caballo también se podría clonar un ser humano, Vichera respondió: “En algún momento trabajé en clínicas de fertilidad haciendo bebés humanos, también in vitro. Conozco las dos tecnologías. Y afirmo que no tengo dudas que técnicamente lo podría hacer. No tengo dudas. Pero no creo que alguien lo haya hecho. En el 2018 nacieron clones de primates no humanos. O sea, estamos hablando de monos. El protocolo central de clonación para todos los mamíferos es similar, pero va teniendo variabilidad. Hoy no hay barreras técnicas para generar un clon humano”.

Consultado qué es la edición genética y cómo se utiliza, Vichera la comparó un procesador de texto de una computadora. “En lugar de tener 27 letras del alfabeto, en el ADN tenés 4. Son cuatro bases nitrogenadas con las que se compone la molécula de ADN. Se descubrieron ciertas moléculas que son nucleasas que pueden cortar el ADN en forma muy precisa, porque además de cortarlo, vos podés elegir dónde cortarlo, dónde hacer esa inserción”.

Y agregó: “Es como se fabrica una guía, como si fuese un GPS del ADN. Vos ingresas esta guía, encuentra el lugar del ADN exacto, el gen que vos querés, y con esta otra enzima esta nucleasa, vos podés hacer un corte que te permite eliminar la expresión de un gen, que sería como borrar una frase de un texto. Te permite también insertar nuevos fragmentos de ADN que digan otra cosa. Y también te permite hasta corregir faltas ortográficas o una mutación genética”.

